Die Rheinmetall -Tochter "Mobile Systeme" mit Sitz am Bodensee macht genau das. Der Rüstungsriese, einst "Schmuddel-Kind" der deutschen Wirtschaft, stellt jetzt ehemalige Autobauer ein: "Die Rüstungsindustrie boomt. Wir erhalten täglich mehrere Bewerbungen an die 100 an der Zahl, die bei uns mitarbeiten möchten", sagt Geschäftsführer Armin Krenn.