Zuverlässigkeitsüberprüfung: Infos von Verfassungsschutz und LKA

Mitarbeiter im Landtag müssen Prüfung zustimmen

Die Einwilligung in eine solche Prüfung soll Voraussetzung dafür sein, dass staatliche Leistungen in Anspruch genommen werden können, also Steuergeld an die entsprechenden Mitarbeitenden fließt. Zudem kann zukünftig auch der Zutritt zu den Gebäuden des Landtags von dem Ergebnis der Zuverlässigkeitsüberprüfung abhängig gemacht werden.