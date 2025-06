Plopsaland: Warum der Holiday Park umbenannt wurde

Von außen betrachtet ist es nur ein neuer Name. Doch wer Holiday Park sagt, meint oft auch die eigene Kindheit. Das traditionsreiche Vergnügungsareal in Haßloch ( Rheinland-Pfalz ) hat nach 53 Jahren eine neue Bezeichnung: Plopsaland Deutschland. Damit zog der Park am Wochenende auch namentlich in den belgischen Marken-Kanon ein.

Plopsaland-Betreiber will 100 Millionen Euro investieren

50 Millionen Euro seien seit 2010 unter anderem in neue Attraktionen geflossen, heißt es vom Betreiber. Weitere 100 Millionen Euro sollen in den kommenden drei Jahren folgen.

Mehr als Kettenkarussell und Pommesbude

In einer immer schnelllebigeren Gesellschaft gelten Vergnügungsareale als enorm populär. Quality Time lautet das Schlagwort, das bedeutet in etwa: bewusste gemeinsame Zeit. Eltern wollen Momente mit ihren Kindern teilen, weg vom Bildschirm, rein ins Abenteuer.

Ausschlafen und dann zum Beispiel raus in die Natur – das machen die Deutschen angeblich am liebsten in der Freizeit. Der aktuelle Freizeitmonitor zeigt aber ein anderes Bild.

Europa-Park in Rust: Wie eine kleine Stadt

Virtual Reality und Hollywood-Dramatik

Auch in Haßloch haben sich die Attraktionen längst gewandelt. Der frühere "Donnerfluss" - eine Stromschnellenfahrt - wurde zum "DinoSplash". Man rauscht zwischen prähistorischen Kreaturen hindurch, vorbei an Wasserfällen und künstlichen Felsen, fast so dramatisch wie in einem Hollywood-Streifen von Steven Spielberg. Ab Herbst soll die 760 Meter lange Achterbahn "100% Wolf" in Betrieb gehen, angelehnt an den gleichnamigen Animationsfilm.