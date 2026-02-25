TV-Triell Baden-Württemberg: Hagel und Özdemir gegen AfD-Mann

Beim TV-Triell in Baden-Württemberg verzichteten CDU-Kandidat Hagel und der Grüne Cem Özdemir auf gegenseitige Attacken. Stattdessen: Gemeinsame Front gegen den AfD-Kandidaten.

Weniger als zwei Wochen vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg kämpften die drei aussichtsreichsten Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten im TV-Triell im SWR um die Gunst der Wähler. 90 Minuten lang stellten sich Cem Özdemir (Grüne), Manuel Hagel (CDU) und Markus Frohnmaier (AfD) den Fragen der Moderatoren.

Doch wer Frontalangriffe der Spitzenkandidaten von Grünen und CDU erwartet hatte, wurde enttäuscht - klare Abgrenzung gab es hauptsächlich gegen die AfD. Selbst einen aktuellen Sexismus-Vorwurf gegen Hagel nutzte Özdemir nicht. Das waren die wichtigsten Erkenntnisse des TV-Triells.

Özdemir und Hagel verzichten auf gegenseitige Angriffe

Mit Spannung wurde erwartet, ob der rhetorisch starke Özdemir (60) die Bühne zur Attacke nutzt. Er hätte CDU-Mann Hagel (37) in die Ecke drängen können. Doch das Gegenteil ist an diesem Abend der Fall: Özdemir umarmt seinen konservativen Kontrahenten regelrecht. Sogar Koalitionsgespräche erwähnt er schon. Denn: Die wahrscheinlichste Regierungskonstellation nach der Landtagswahl am 8. März ist Umfragen zufolge ein schwarz-grünes Bündnis.

Am Ende darf Özdemir eine Frage stellen, es klingt fast wie eine Liebeserklärung an Hagel: "Wir haben zehn Jahre gemeinsam dieses Land gut regiert, in guten wie in schlechten Tagen unter grüner Führung. Ich wüsste gerne von Ihnen: Was schätzen Sie an meiner Partei, an den Grünen in Baden-Württemberg?"

Hagel ist nicht ganz so auf Kuschelkurs, muss aber einräumen, dass die Grünen einen Anteil gehabt hätten an der verlässlichen Regierung.

Angriffe von Özdemir und Hagel: Frohnmaier bleibt sachlich

Özdemir und Hagel gehen miteinander handzahm um, kritische Sätze sind kaum zu hören. Dafür attackieren sie umso häufiger den AfD-Mann Frohnmaier. Was Gegner des Formats im Vorfeld befürchtet hatten, tritt auch ein wenig ein: Der Abwehrkampf gegenüber der AfD nimmt viel Raum ein.

An uns werden Sie sich die Zähne ausbeißen „ Manuel Hagel, CDU-Spitzenkandidat

Frohnmaier gilt eigentlich als einer der einflussreichsten Vertreter des rechten Flügels seiner Partei. Davon ist am Abend wenig zu merken. Er kontert sachlich und bleibt stets ruhig. Seine Hauptbotschaft: Beide Gegenüber seien jahrelang an der Macht gewesen und hätten alles, was sie jetzt versprechen, bereits umsetzen können. Immer wieder weist er darauf hin.

Die Probleme hier in Baden-Württemberg sind hausgemacht. „ Markus Frohnmaier, AfD-Spitzenkandidat

Die CDU etwa habe im Land seit zehn Jahren die Kontrolle über das Wirtschaftsministerium. Auch scharfe Angriffe pariert er, ohne aus der Haut zu fahren.

Die Aussagen von Manuel Hagel und die Kritik daran im Video:

Mädchen-Spruch sorgt für Wirbel

Kurz vor dem Triell sorgte ein Interview aus dem Jahr 2018 für Wirbel. Hagel spricht in dem von einer Grünen-Politikerin geposteten Video-Clip von einem Besuch an einer Realschule in seinem Wahlkreis. Die Art seines Berichts erntete Kritik - unter anderem wegen seiner Beschreibung einer Schülerin: "Sie hieß Eva, braune Haare, rehbraune Augen".

Hagel hatte schon vor dem TV-Event eingeräumt: "Der Einstieg für dieses Interview 2018 war Mist." Frohnmaier bringt das Thema am Ende der Sendung auf - und fragt Özdemir, ob der sich weiter eine Zusammenarbeit mit der CDU vorstellen könne. Özdemir nimmt den Christdemokraten in Schutz:

Ich bin mir sicher, Herr Hagel würde das heute nicht mehr so formulieren. „ Cem Özdemir, Grünen-Spitzenkandidat

Fazit: Kein klarer Gewinner im TV-Triell

In den 90 Minuten leistet sich niemand eine richtige Panne.

Cem Özdemir bleibt für seine Verhältnisse - und Fähigkeiten - relativ blass und zurückhaltend. Als die Moderatoren ihn darauf hinweisen, dass er noch Redezeit hat, lehnt er es sogar ab, nochmal das Wort zu ergreifen.

Manuel Hagel wiederum wirkt zu Beginn etwas hölzern und verliert sich in technischen Details, gewinnt dann aber an Format.

Markus Frohnmaier bekommt am Vorabend seines 35. Geburtstags eine Bühne, um sich als vernünftiger Konservativer zu geben. Dass er eine Partei vertritt, die in Baden-Württemberg vom Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft wird, gerät zumindest an diesem Abend in den Hintergrund.

