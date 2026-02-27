Wahl in Baden-Württemberg: Besonderheiten, Erfolgschancen und KI

Vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU und Grünen ab. Was den Wahlkampf auszeichnet, erklärt Politikberater Martin Fuchs.

Das Gespräch mit Politikberater Martin Fuchs im Video. 27.02.2026 | 15:05 min

Es deutet auf eine äußerst enge Entscheidung hin: Gut eine Woche vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg ist noch nicht entschieden, welche Partei den künftigen Ministerpräsidenten stellen wird. Wie das ZDF-Politbarometer Extra zeigt, hat die CDU mit 27 Prozent einen leichten Vorsprung vor den Grünen - allerdings nur mit zwei Prozentpunkten.

Klar ist: Wenn es um die Frage geht, wen man am liebsten als Ministerpräsidenten hätte, liegt Cem Özdemir (Grüne) mit 47 Prozent weit vor CDU-Kontrahent Manuel Hagel, der auf 25 Prozent kommt. Ob das reicht, um die in Umfragen lange Zeit dominierende CDU um Hagel am Ende doch noch einzuholen? Darüber hat ZDFheute live mit Politikberater Martin Fuchs gesprochen.

Sehen Sie das Interview oben im Video in voller Länge und lesen Sie hier Auszüge. Das sagt Martin Fuchs über ...

... die Besonderheiten des Wahlkampfs

Der derzeitige Wahlkampf in Baden-Württemberg sei von einer maximalen Personalisierung geprägt. Das sei nichts Neues, sagt Fuchs. Nur, die aktuelle Wahlkampfstrategie der Grünen bringe das auf eine neue Ebene. "Die maximale Differenzierung, die man zur Bundespartei herstellt (...), ist ein neuer Schwenk."

Wir sehen, dass sich ein Spitzenkandidat frei macht von Partei, um anschlussfähig zu sein, in einem eher konservativen Bundesland. „ Martin Fuchs, Politikberater

Das eigentlich erwartete, klare Ergebnis für die CDU bleibt in der letzten Umfrage vor der Wahl aus, sagt Stefan Leifert. Stattdessen bahnt sich ein enges Rennen mit den Grünen an. 27.02.2026 | 5:46 min

Fuchs merkt an, dass der Wahlkampf weniger zugespitzt und polarisierend geführt werde als vergangene Wahlkämpfe um den Bundestag oder andere Landtage im vergangenen Jahr. "Das macht mir Mut, dass Menschen Wahlkämpfe wahrnehmen, ohne dass man unter die Gürtellinie gehen muss und ohne dass man den politischen Gegner persönlichkeitsverletzend angreift", so Fuchs weiter.

... den Einfluss der gescheiterten Ampel-Regierung auf die Erfolgschancen Özdemirs

Geht es nach Politikberater Martin Fuchs, sei dieser Einfluss eher gering. Einerseits werde Özdemir natürlich mit den schlechten Sympathiewerten der früheren Ampel-Regierung verbunden. Andererseits habe sich aber gerade Özdemir während seiner Zeit in der Bundesregierung immer wieder von der Arbeit dieser absetzen können - und kam deshalb in den Beliebtheitswerten "vergleichsweise gut weg".

Die Menschen in Baden-Württemberg wählen einen neuen Landtag. Laut Umfrage ist ein Drittel der Wähler:innen noch unentschlossen. Bei der Frage nach dem gewünschten Ministerpräsidenten liegt Cem Özdemir vorne. 27.02.2026 | 2:01 min

Zudem habe Özdemir recht früh begonnen, sich von der Bundesregierung zu lösen und bereits seit einem Jahr versucht, sich als Landespolitiker in Baden-Württemberg zu etablieren. "Ich glaube diese Erfahrung wird ihm eher helfen", sagt Fuchs. "Die Leute möchten Menschen mit Erfahrung haben, die wissen, wie man Ministerien führt, um in Krisensituationen auch souverän zu reagieren."

... die jüngste Kritik an Manuel Hagel

Vor wenigen Tagen hatte eine grüne Bundestagsabgeordnete einen Ausschnitt aus einem Interview mit Hagel aus dem Jahr 2018 auf Social Media aufgegriffen. Hagel spricht in dem Video-Clip von einem Besuch an einer Realschule in seinem Wahlkreis. Seine Aussagen eine Schülerin betreffend sorgten für Kritik.

Ob dieses Interview Hagel im Endspurt nochmal gefährlich werden kann? Experte Fuchs meint: Das Video habe vor allem Einfluss auf diejenigen Wähler, die in ihrer Entscheidung noch unentschlossen seien. Das sei ein Vorteil für die Grünen, da man den "Rückenwind" durch das Video gut nutzen könne, so Fuchs.

Manuel Hagel äußerte sich 2018 bei einem Stammtischgespräch in einer Gaststätte über einen Schul-Besuch. Acht Jahre später sorgt der Clip für Kritik. 25.02.2026 | 1:02 min

... Online-Wahlkämpfe der Parteien

In Wahlkampfphasen sei die Aufmerksamkeit für politische Inhalte auf digitalen Wegen per se höher als sonst, sagt Fuchs. Man erlebe das an teilweise millionenfach geklickten Inhalten, insbesondere bei den Grünen, der AfD und der Linkspartei, die möglicherweise kurz vor ihrem ersten Einzug in den baden-württembergischen Landtag steht.

Fuchs merkt dabei an:

Das Narrativ, dass die AfD die erfolgreichste Partei auf Social Media sei, stimmt eigentlich nicht mehr. „ Martin Fuchs, Politikberater

Viele Wähler in BaWü sind noch unentschlossen. Nun hat ein umstrittenes Interview den Spitzenkandidaten der CDU in die Kritik gebracht. Ein Zufall? Fragt ZDF-Studioleiterin Anna-Marie Schuck. 27.02.2026 | 6:46 min

Neu sei der Umgang mit Künstlicher Intelligenz, den Fuchs unter anderem bei den Landesparteien in Baden-Württemberg erfragt habe. "Alle Parteien, die mir geantwortet haben, haben gesagt: 'Das ist fester Bestandteil unserer Arbeit'", so Fuchs. Dies sei zum Beispiel der Fall beim Erstellen von Plakaten, Flyern - und Videos auf Social Media. Nur: Transparent würden sie das meist nicht machen, was Fuchs als Problem sieht.

Das Interview führte ZDFheute live-Moderatorin Alica Jung. Autor der Zusammenfassung ist Jannik Höntsch.