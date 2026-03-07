Wahl in Baden-Württemberg: Der Wahlabend live im ZDF

Fünf Landtagswahlen stehen in diesem Jahr an und Baden-Württemberg beginnt. Kann Cem Özdemir in den letzten Wochen des Wahlkampfs noch etwas drehen? Wird Manuel Hagel der jüngste Ministerpräsident Deutschlands? Und wie entscheiden sich die jungen Wähler? Denn zum ersten Mal dürfen in Baden-Württemberg auch 16- und 17-Jährige wählen. Insgesamt rund 7,7 Millionen Menschen stimmen am 8. März darüber ab, ob die Ära eines grüngeführten Bundeslands erstmal zu Ende geht.