Wahl in Baden-Württemberg: Der Wahlabend live im ZDF

Wahl in Baden-Württemberg

Wahllogo mit Bundesland Baden-Württemberg

Ministerpräsident Winfried Kretschmann tritt nicht mehr an, Cem Özdemir will sein Nachfolger werden. In Umfragen liegen die Grünen gleichauf mit der CDU von Manuel Hagel.

Fünf Landtagswahlen stehen in diesem Jahr an und Baden-Württemberg beginnt. Kann Cem Özdemir in den letzten Wochen des Wahlkampfs noch etwas drehen? Wird Manuel Hagel der jüngste Ministerpräsident Deutschlands? Und wie entscheiden sich die jungen Wähler? Denn zum ersten Mal dürfen in Baden-Württemberg auch 16- und 17-Jährige wählen.  Insgesamt rund 7,7 Millionen Menschen stimmen am 8. März darüber ab, ob die Ära eines grüngeführten Bundeslands erstmal zu Ende geht.

Das ZDF sendet an diesem Abend live aus dem Ehrenhof des Stuttgarter Schlosses, unweit des Landtags. Ab 17.40 Uhr begleitet ZDF-Politikchefin Shakuntala Banerjee die Zuschauerinnen und Zuschauer durch diesen Wahlabend. An ihrer Seite Parteienforscher Karl-Rudolf Korte und heute-journal-Leiter Stefan Leifert, der gemeinsam mit der Forschungsgruppe Wahlen Zahlen und Analysen liefert.

Wahl in Baden-WürttembergGrüne CDUSPDFDPAfDDie Linke

Die Wahl in Baden-Württemberg bei ZDFheute

  1. Grünen-Vorsitzende Franziska Brantner mit einer Reaktion zur Landtagswahl in Baden-Württemberg.

    Brantner: "Gutes Signal an die Republik"

    Video0:55
  2. CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel mit einer Reaktion zur Landtagswahl in Baden-Württemberg.

    Hagel: "Trage Verantwortung für dieses Ergebnis"

    Video3:28
  3. Unionsfraktionschef Jens Spahn mit einer Reaktion zur Landtagswahl in Baden-Württemberg.

    Spahn: "Knappes Rennen"

    Video2:48
  4. SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf mit einer Reaktion zur Landtagswahl in Baden-Württemberg.

    Klüssendorf: "Bitteres Ergebnis"

    Video2:40
  5. Hans-Ulrich Rülke von der FDP mit einer Reaktion zur Landtagswahl in Baden-Württemberg.

    Rülke: "Für die Bundespartei ein Rückschlag"

    Video0:41
  6. Stadtansicht von Freiburg im Breisgau

    Nett hier? Ba-Wü-Stimmung vor der Wahl

    Mathias Kubitza
    Video2:04
  7. Manuel Hagel und Cem Özdemir

    Spannendes Ba-Wü: Schwarz oder Grün?

    Mathias Kubitza
    Video1:31