Wahl in Baden-Württemberg: Der Wahlabend live im ZDF

Wahl in Baden-Württemberg
Ministerpräsident Winfried Kretschmann tritt nicht mehr an, Cem Özdemir will sein Nachfolger werden. In Umfragen liegen die Grünen gleichauf mit der CDU von Manuel Hagel.
Fünf Landtagswahlen stehen in diesem Jahr an und Baden-Württemberg beginnt. Kann Cem Özdemir in den letzten Wochen des Wahlkampfs noch etwas drehen? Wird Manuel Hagel der jüngste Ministerpräsident Deutschlands? Und wie entscheiden sich die jungen Wähler? Denn zum ersten Mal dürfen in Baden-Württemberg auch 16- und 17-Jährige wählen. Insgesamt rund 7,7 Millionen Menschen stimmen am 8. März darüber ab, ob die Ära eines grüngeführten Bundeslands erstmal zu Ende geht.
Das ZDF sendet an diesem Abend live aus dem Ehrenhof des Stuttgarter Schlosses, unweit des Landtags. Ab 17.40 Uhr begleitet ZDF-Politikchefin Shakuntala Banerjee die Zuschauerinnen und Zuschauer durch diesen Wahlabend. An ihrer Seite Parteienforscher Karl-Rudolf Korte und heute-journal-Leiter Stefan Leifert, der gemeinsam mit der Forschungsgruppe Wahlen Zahlen und Analysen liefert.
