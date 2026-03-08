In Baden-Württemberg punkten die Grünen mit Cem Özdemir und die CDU mit Sachkompetenz. Die AfD wird trotz geringer Kompetenzzuweisung gewählt - Analyse der Forschungsgruppe Wahlen.

Bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg bleiben die Grünen sehr stark. Die CDU, im Südwesten zuletzt historisch schwach, legt deutlich zu. Die SPD fällt auf ein neues Allzeittief, die FDP bricht ein, die AfD kann sich nahezu verdoppeln, die Linke verbessert sich nur leicht.

Wahlergebnis: Grüne mit besserem Kandidaten, CDU mit mehr Sachkompetenz

Bei einer klar landespolitisch geprägten Wahl liegen die Gründe für das Ergebnis primär in Baden-Württemberg selbst: Bei Strukturvorteilen und einer hier großen Kernklientel punkten die Grünen mit gutem Ansehen und ihrem Spitzenkandidaten. Hinzu kommt der Wunsch nach politischer Stabilität, von dem neben den Grünen auch die CDU profitiert.

Dass die CDU trotz eines blassen Kandidaten und ohne Rückenwind aus Berlin zulegt, verdankt sie auch der Rückkehr vieler eher älterer Wähler und einem Vertrauensplus bei den (Top-)Themen Wirtschaft, Bildung und Zukunft. SPD und FDP leiden unter der schwarz-grünen Zuspitzung, zeigen aber auch große eigene Defizite. Die AfD wird politisch nicht als Alternative wahrgenommen.

Probleme: Top-Thema Wirtschaft

Im Bereich Wirtschaft - für die Bürger klar größtes Problem - setzen jetzt 35 Prozent (plus sechs Prozentpunkte im Vgl. zu 2021) auf die Politik der CDU und 18 Prozent (minus vier) auf die der Grünen. Auch wenn für 69 Prozent der Befragten Baden-Württemberg wirtschaftlich besser dasteht als die anderen westdeutschen Länder, werden Wirtschaftslage (gut: 16 Prozent, minus 27) und Zukunftsvorbereitung (gut: 45 Prozent, minus 19) des Landes weit weniger gut beurteilt als vor fünf Jahren. Zwar geht es den meisten Befragten privat finanziell gut, speziell im AfD-Lager gibt es aber auch weit überproportional große ökonomische Abstiegsängste.

Parteien: Land-Bund-Gefälle bei den Grünen

Beim zweitwichtigsten Thema, "Bildung/Schule", liegt die CDU ebenfalls vorne, "Klimaschutz" ist unangefochten eine Grünen-Domäne. Symptomatisch bleibt bei den Grünen aber vor allem ihre erfolgreiche Entkopplung vom Bund: Wenngleich weit entfernt von ihrem Top-Image früherer Jahre, haben die Baden-Württemberg-Grünen ein besseres Ansehen (+5/-5-Skala: 1,0) als die grüne Bundespartei (0,0).

Für 55 Prozent stehen die Grünen "in Baden-Württemberg für eine andere Politik als im Bund". Beim CDU-Ansehen gibt es kein Land-Bund-Gefälle (0,8 bzw. 0,7) - bei schlechten Noten für die Bundesregierung (minus 0,6) sowie den Kanzler und CDU-Chef Friedrich Merz (minus 0,2) aber auch keinen bundespolitischen Rückenwind.

Gewünschter Ministerpräsident: Cem Özdemir mit klarem Vorteil

Das Kapitel Spitzenkandidaten geht an die Grünen: Cem Özdemir erreicht beim Ansehen auf der +5/-5-Skala die gute Note 1,3, Manuel Hagel (CDU) liegt bei 0,8 und Markus Frohnmaier (AfD) bei minus 2,2. Für 57 Prozent der Befragten hat Özdemir das Zeug zum Ministerpräsidenten. 50 Prozent sehen diese Eignung bei Hagel, der im direkten Vergleich bei "Sachverstand" und "Sympathie" dann aber klar hinter Özdemir liegt.

Vor der Entscheidung zwischen den Spitzenkandidaten von Grünen und CDU wünschen sich 47 Prozent Cem Özdemir als nächsten Ministerpräsidenten, 33 Prozent sind für Manuel Hagel (keinen davon bzw. weiß nicht 8 bzw. 12 Prozent).

AfD: Erfolg auch ohne eigene Qualitäten

Gewählt wird die AfD nach Ansicht von 32 Prozent aller Befragten wegen ihrer "politischen Forderungen", 62 Prozent meinen dagegen "als Denkzettel". Wie gewohnt bewertet die AfD-Wählerschaft Regierung und Protagonisten in Bund und Land extrem kritisch, die AfD kann selbst jedoch fast nirgendwo liefern: Viel Kompetenzzuspruch erhält sie nur beim Thema "Flüchtlinge/Asyl", das bei dieser Wahl aber eine Nebenrolle spielt.

Wer wählte wen: CDU gewinnt wieder mehr ältere Wähler

Ein zentraler Faktor für das starke Grünen-Ergebnis bleibt die generationsübergreifende Unterstützung: Neben 31 Prozent bei allen unter 60-Jährigen sind die Grünen mit 33 Prozent auch in der großen und beteiligungsstarken Gruppe der ab 60-Jährigen sehr erfolgreich.

Stärkste Partei wird hier mit 39 Prozent (plus zehn) jetzt aber die CDU, die sich zudem bei den 45- bis 59-Jährigen mit 32 Prozent (plus neun) deutlich verbessert.

Bei den unter 30-Jährigen liegen die Grünen klar vor AfD und CDU (29, 19 bzw. 17 Prozent), die Linke ist hier mit 12 Prozent relativ stark. Während deutlich mehr Frauen als Männer die Grünen wählen (34 bzw. 29 Prozent), ist die AfD unter Männern weitaus stärker als unter Frauen (21 bzw. 15 Prozent).

Nächste Landesregierung: Kontinuität mit neuen Gewichten

Was die nächste Koalition betrifft, gibt es trotz rückläufiger Regierungsperformance den meisten Zuspruch für eine grün-schwarze Neuauflage. Allerdings hat sich der Ruf nach einer CDU-Regierungsführung deutlich verstärkt. Ein CDU-AfD-Bündnis wird klar abgelehnt; nur 18 Prozent glauben, dass ein AfD-Mitregieren zu besserer Politik führen würde. So war die Landtagswahl in einem ökonomisch angespannten Umfeld auch ein Votum für politische Stabilität, aber mit etwas mehr CDU-Gewicht.

Umfragen: Methodische Informationen

Die Zahlen basieren auf einer Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen unter 1.526 zufällig ausgewählten Wahlberechtigten in Baden-Württemberg in der Woche vor der Wahl (telefonisch/online) und auf der Befragung von 20.784 Wähler*innen am Wahltag.