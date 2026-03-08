  3. Merkliste
Wahl in Baden-Württemberg: Entscheidung im Foto-Finish | Kommentar

Landtagswahl in Baden-Württemberg:Entscheidung im Foto-Finish

Bettina Schausten

von Bettina Schausten, ZDF-Chefredakteurin

Der Auftakt zum Superwahljahr 2026 beginnt mit einem engen Rennen. Die Botschaft aus Baden-Württemberg: Die Wählerinnen und Wähler sehnen sich vor allem nach Stabilität.

„Wonach sich die Wählerinnern und Wähler sehnen, ist vor allem dies: Stabilität“, so ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten zum Ausgang der Landtagswahl in Baden-Württemberg.

08.03.2026 | 2:11 min

Dieser Wahlabend entscheidet sich im Foto-Finish: Cem Özedmir hat sehr knapp geschafft, was ihm viele zu Beginn des Wahlkampfs nicht zugetraut hätten: Die Grünen an der Spitze des Landes zu halten und das Erbe von Winfried Kretschmann anzutreten. Der bleibt also wohl nicht der Ausnahmefall. Dass Özdemir, Mitglied der gescheiterten Berliner Ampel-Regierung, diese Aufholjagd gelang, ist ein persönlicher Erfolg. Auf der Zielgeraden war es seine Erfahrung im Politikgeschäft, mit der der 60-Jährige punkten konnte - gegen den Enddreißiger Manuel Hagel, der in einem am Ende ziemlich schmutzigen Wahlkampf an jugendlichem Glanz verlor.

Die Erwartung seiner Partei, dass Hagel nur den Sieg für die CDU einfahren müsse, war überhöht - auf kräftige Zugewinne kann er dennoch verweisen und als Vize jetzt an Profil und Erfahrung zulegen. Dass die AfD ihn umgarnt, und ihm eine Mehrheit vor die Nase hält, ist ein böses Spiel. Hagel, der sich im Wahlkampf sehr klar von der AfD abgegrenzt hat, darf dem nicht auf den Leim gehen. Denn: Baden-Württemberg hat eben nicht den Wechsel gewählt, sondern das "Weiter-so", nur mit mehr Schwarz zum Grün.

BaWü-Wahl - Klares Votum für Kontinuität
:Grüne vor erstarkter CDU: Damit haben die Parteien gepunktet

In Baden-Württemberg punkten die Grünen mit Cem Özdemir und die CDU mit Sachkompetenz. Die AfD wird trotz geringer Kompetenzzuweisung gewählt - Analyse der Forschungsgruppe Wahlen.
von Forschungsgruppe Wahlen
mit Video1:20
Wahlen 2026 - Baden-Württemberg - Allgemein
Analyse

Und Berlin? Die Union bekommt die nicht gehaltenen Kanzler-Versprechen zu spüren. Die gebeutelte Wirtschaft und Industrie im Südwesten erkennt keinen Merz-Effekt. Die Union im Bund tut gut daran, die Niederlage nicht nur im Land und bei Hagel zu verorten.

Die Grünen: Ja, es gibt sie noch, die Wähler, die kein Habeck-Trauma plagt, die jedenfalls einem Grünen Gestaltungskraft zutrauen - wenn er denn das Kretschmann-Prinzip vertritt: "Maß und Mitte". Kein Lebensfunken für die FDP aus Südwest. Und ein rabenschwarzer Abend für die Sozialdemokraten, die nun unter erheblichem Druck stehen, in zwei Wochen in Rheinland-Pfalz den Ministerpräsidenten zu verteidigen.

Für die Regierungsparteien in Berlin also keine Beruhigung, Union und SPD bleiben im Wahlkampfmodus. Dabei sollten sie die Botschaft aus Baden-Württemberg nicht übersehen: Wonach sich die Wählerinnern und Wähler sehnen, ist vor allem dies: Stabilität.

Über dieses Thema berichtet das ZDF in der Sendung "Wahl in Baden-Württemberg" am 08.03.2026 ab 17:40 Uhr sowie im "heute journal" ab 21:45 Uhr.
Aktuelle Videos zur Wahl in Baden-Württemberg