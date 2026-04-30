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Rheinland-Pfalz: CDU und SPD einigen sich auf Koalition

Nach Wahl in Rheinland-Pfalz:CDU und SPD einigen sich auf Koalition

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Nach dreiwöchigen Koalitionsverhandlungen sind CDU und SPD in Rheinland-Pfalz zu einem Ergebnis gekommen. Einzelheiten wollen die beiden Parteien am Nachmittag verkünden.

Gordon Schnieder (l, CDU) und Alexander Schweitzer (SPD), Archivbild

Am Donnerstagnachmittag wollen Gordon Schnieder (CDU) und Alexander Schweitzer (SPD) die Ergebnisse der Koalitionsverhandlungen vorstellen.

Quelle: dpa

Fast sechs Wochen nach der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz haben sich CDU und SPD auf eine gemeinsame Koalition geeinigt. Die Verhandlungsführer Gordon Schnieder (CDU) und Alexander Schweitzer (SPD) wollen am Nachmittag auf einer Pressekonferenz in Mainz die Ergebnisse der Koalitionsverhandlungen vorstellen, wie beide Parteien am Donnerstag in der Landeshauptstadt mitteilten.

CDU ging als Wahlsieger hervor

Die CDU hatte die Landtagswahl am 22. März mit 31,0 Prozent vor der SPD gewonnen, die auf 25,9 Prozent kam. Ansonsten sind nur noch die AfD und die Grünen im neuen Parlament vertreten. Da alle anderen Parteien eine Koalition mit der AfD ausschlossen, kam nur ein Regierungsbündnis aus CDU und SPD unter Schnieders Führung infrage. Beide Parteien erarbeiteten zunächst ein Sondierungspapier, bevor vor etwa drei Wochen die Koalitionsgespräche begannen.

Gordon Schnieder (CDU) erhält Blumen von Bundeskanzler Friedrich Merz.

Die SPD verliert nach der Wahl in Rheinland-Pfalz das Ministerpräsidentenamt an die CDU. Das Ergebnis sorgte auch in Berlin für Aufsehen.

23.03.2026 | 2:36 min

Der neue rheinland-pfälzische Landtag kommt am 18. Mai zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Dabei soll CDU-Spitzenkandidat Schnieder zum neuen Ministerpräsident gewählt werden und den bisherigen Amtsinhaber Schweitzer ablösen.

Quelle: AFP
Über das Thema berichtete phoenix am 08.04.2026 ab 11:30 Uhr. heute in Deutschland wird ab 14:00 Uhr ebenfalls darüber berichten.
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Rheinland-PfalzCDUSPDLandtagswahl Rheinland-Pfalz

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