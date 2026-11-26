Diskussion in Koalition:SPD weist Vorschlag der Union zur "Rente mit 63" klar ab
Die SPD hat einen Vorschlag der Union zur "Rente mit 63" als "so nicht hinnehmbar" zurückgewiesen. Die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren müsse für alle erhalten bleiben.
Die neue Reformidee der Unionsfraktion für die "Rente mit 63" stößt bei der SPD auf Ablehnung. Der Vorschlag sei für die Sozialdemokraten "so nicht hinnehmbar", sagte die sozialpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Annika Klose, gegenüber ZDFheute.
Die Unionsfraktion hatte am Mittwoch vorgeschlagen, die abschlagsfreie Frühverrentung nach 45 Versicherungsjahren nur noch für Menschen zu ermöglichen, die in ihrer Erwerbszeit 70 Prozent des Durchschnittseinkommens oder weniger verdient haben. Wer mehr verdient hat, soll demnach Abschläge hinnehmen müssen.
Dass die Union nun Vorschläge mache, wie der Konflikt gelöst werden kann, würde sie ausdrücklich begrüßen. Jedoch erwarte sie gleichzeitig, solche Vorschläge miteinander intern zu besprechen, anstatt einander über die Presse davon zu unterrichten, so Klose.
Damit betreffe es auch die meisten Pflegekräfte, Handwerker, Erzieherinnen oder Maurer, so Klose. "Also genau die Menschen, die über eine sehr lange Zeit hart gearbeitet, früh angefangen und durchgehalten haben." Man wolle keine "Almosen", sondern eine Anerkennung von dieser Lebensleistung. Das bedeute für die SPD, dass man nach 45 Beitragsjahren und zwei Jahre vor dem regulären Renteneintrittsalter abschlagsfrei in Rente gehen können solle, so Klose.
Klose war Mitglied der Rentenkommission, die im Sommer eine Abschaffung der "Rente mit 63" empfohlen hatte. Dieser Punkt aus den 33 Kommissionsvorschlägen sorgt seither für besonders viele Diskussionen. Ein Gesetzentwurf zur Umsetzung der Empfehlungen liegt bisher nicht vor.
Der CDU-Wirtschaftspolitiker Tilman Kuban fordert die SPD nun auf, den von seiner Partei vorgelegten Kompromissvorschlag zur abschlagsfreien Rente anzunehmen. "Wir haben diese Maximalforderungen jetzt lange genug ausgetauscht", sagte Kuban am Donnerstag den Sendern RTL und ntv.
Mit ihrem Vorschlag für eine "Respektrente" signalisiere die CDU: "Liebe Sozialdemokraten, lasst uns jetzt hier vorankommen, lasst uns dahin kommen, dass wir dieses Konzept gemeinsam umsetzen", so Kuban. "Wir gehen einen Schritt auf euch zu, um eine gemeinsame Lösung zu schaffen, damit die Rente auch in Zukunft für alle Generationen sicher ist."
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