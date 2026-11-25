Der neue Gesundheitsbericht der Techniker Krankenkasse blickt auf Frauen mittleren Alters. Sie sind besonders stark belastet mit Kind, Karriere und Wechseljahren.

Warum sind Frauen in der Lebensmitte stark belastet? Quelle: Imago / Yay Images

Zwischen Kind, Karriere und Wechseljahren. So lautet das Thema des diesjährigen Gesundheitsreports der Techniker Krankenkasse mit Schwerpunkt Frauengesundheit in der Lebensmitte. Demnach fühlen sich diese gerade bei Erwerbstätigkeit körperlich und psychisch deutlich stärker belastet als gleichaltrige Männer.

59,5 Prozent der berufstätigen Frauen zwischen 35 und 55 Jahren schätzten in der Befragung der Techniker Krankenkasse ihren allgemeinen Gesundheitszustand als mittelmäßig oder schlecht ein. Bei den Männern waren es rund 47 Prozent. Insbesondere schätzten gut ein Fünftel der befragten Frauen (22 Prozent) ihre mentale Gesundheit als schlecht ein, bei den Männern waren es 15 Prozent.

Wer befragt wurde

Für die Studie wurden im März 2026 bundesweit 1.512 beschäftigte Frauen und 509 Männer jeweils zwischen 35 und 55 Jahren sowie 700 Arbeitgeber vom Beratungsunternehmen Dear Employee zu Gesundheit, Care-Arbeit und Wechseljahren am Arbeitsplatz befragt.

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Ziel war es, herauszufinden, was Frauen in der Lebensmitte brauchen, um ihr Potenzial voll auszuschöpfen. Frauen in der Lebensmitte seien in der Regel gut ausgebildet, berufserfahren und managten oft auch noch den Großteil des Familienalltags, sagte der Vorstandsvorsitzende der Techniker Krankenkasse, Jens Baas.

Ein Aspekt ist der sogenannte Care-Gap: Frauen versorgen deutlich häufiger als Männer Kinder oder pflegen Angehörige. Kämen dann die Wechseljahre etwa mit Kopf- und Nackenschmerzen, Schlafstörungen oder Erschöpfung hinzu, steige das Risiko, dass diese Frauen krank werden, in Teilzeit oder sogar früher in Rente gehen müssten.

"Ganz abgesehen von der persönlichen Belastung für jede Einzelne verliert auch der Arbeitsmarkt dadurch wertvolle Fachkräfte", stellt der Report fest. Die Mehrfachbelastung zeige sich allerdings nicht in einem deutlich höheren Krankenstand.

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Mit rund 20,1 Krankheitstagen lagen die Fehlzeiten versicherter Erwerbstätiger der "Techniker Krankenkasse" zwischen 35 und 54 Jahren im Jahr 2025 sogar leicht unter den Durchschnittswerten über alle Altersgruppen hinweg.

Studien zeigen: Frauen reißen sich häufiger zusammen und kommen trotz gesundheitlicher Beschwerden zur Arbeit. „ Lisa Weller, Institut für angewandte Qualitätsförderung und Forschung im Gesundheitswesen

Dies könne langfristig dazu beitragen, dass psychische Diagnosen wie Depressionen, Belastungs- und Angststörungen neben Erkältungskrankheiten die häufigste Ursache für Fehlzeiten bei Frauen sind, so Lisa Weller vom Institut für angewandte Qualitätsförderung und Forschung im Gesundheitswesen im Gesundheitsreport.

Psychische Diagnosen können zudem eng mit den Wechseljahren verknüpft sein, so Amelie Wiedemann von Dear Employee. Diese gelten dem Report zufolge für viele Arbeitgeber und viele Arbeitnehmerinnen als Privatsache - gleichzeitig wünschen sich rund 42 Prozent der befragten Frauen, bei denen ein entsprechendes Angebot im Betrieb noch nicht besteht, einen leichteren Wechsel zwischen Voll- und Teilzeit.

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Der Report zeigt auch, wie Betriebe Einfluss nehmen können: Zu den hohen Belastungen gehören Zeitdruck, das Unterdrücken von Gefühlen am Arbeitsplatz und die geringe Vereinbarkeit von Privat- und Berufsleben. Wo es Möglichkeiten zum Austausch mit Kollegen gibt, bewerten die Befragten ihre psychische Gesundheit aber deutlich höher.