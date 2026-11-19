"Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt sich impfen zu lassen", sagt Prof. Leif Erik Sander über die Grippe. Statt Hausmitteln wie Vitamin C empfiehlt er guten Schlaf und regelmäßiges Händewaschen.

Wie verläuft die Erkältungs- und Grippesaison? Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) zeigen, wie viele Menschen aktuell an Atemwegserkrankungen leiden - und wie schwer die Verläufe sind. Klicken Sie auf die einzelnen Kategorien in unserer Grafik für weitere Details:

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Wie ordnet das RKI die Daten ein?

Anhand der Daten aus den Vorjahren stuft das RKI die aktuellen Wochenwerte als sehr niedrig bis sehr hoch ein. Die Daten werden mit jeweils allen Werten aus fünf nicht-pandemischen Vorsaisons verglichen. Weil der aktuelle Wert mit allen historischen Wochenwerten ins Verhältnis gesetzt wird, ist die Aktivität im Winter tendenziell hoch und im Sommer tendenziell niedrig. Um die Bewertung der Daten nicht zu verzerren, sind die Jahre der Corona-Pandemie für den Vergleich ausgeschlossen.