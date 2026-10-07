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Erkältung, Grippe, Corona: Mit dem Herbst beginnt Infekt-Saison

FAQ

Infekte, Grippe, Corona:Erkältungssaison startet - das sollten Sie jetzt wissen

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Kaum sinken im Herbst die Temperaturen, schon klagen viele Patienten über Infektionen. Welche Erreger im Umlauf sind und was Sie bei ersten Anzeichen tun sollten - ein Überblick.

Junge putzt sich die Nase

Mit dem Herbst häufen sich Husten und Schnupfen. Derzeit kursieren vor allem Erkältungsviren. Später dürften Corona-, Grippe- und RS-Viren folgen. Wie stark die Saison wird, bleibt ungewiss.

07.10.2026 | 0:23 min

Das große Husten und Schniefen geht wieder los: Mit dem Herbst beginnt auch die Saison der Atemwegserkrankungen. Es gebe langsam einen Anstieg entsprechender Symptome, sagte Berit Lange, Leiterin der Abteilung Epidemiologie am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig und Mitglied der Ständigen Impfkommission, in einem Presse-Briefing des Science Media Centers. Derzeit zirkulierten vor allem Erkältungsviren.

Welche Viren sind zuerst im Umlauf?

"Wir sehen erst die Nicht-Influenza-Viren", sagte Ulrike Protzer, Direktorin des Instituts für Virologie an der Technischen Universität München. Dazu gehörten Rhinoviren und Parainfluenzaviren, gegen die man nicht impfen könne. An den Untersuchungen sei deutlich sichtbar, dass in allen Bundesländern mittlerweile wieder die Schule angefangen habe. Auch das Oktoberfest sei regelmäßig ein Ereignis, bei dem sich sehr viele Menschen infizierten.

Der ärztliche Leiter der Sanitätswache auf dem Oktoberfest. Er arbeitet im Impfservice.

Auf dem Münchener Oktoberfest ist das Ansteckungsrisiko hoch: Ein Impfservice vor Ort soll dem entgegenwirken.

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Helfen kann Protzer zufolge eine Schutzmaske - insbesondere wenn Erkrankte sie tragen. Die oft als ungefährlich angesehenen Erkältungen könnten bei Patienten mit Immunschwäche zu einer Einweisung ins Krankenhaus und einer Aufnahme auf die Intensivstation führen.

Was kommt üblicherweise nach den Erkältungsviren?

Erfahrungsgemäß verbreite sich anschließend das Coronavirus, sagte Epidemiologin Lange. Die Covid-19-Infektionswelle könne sogar schon im Spätsommer beginnen. Im Verlauf der Saison Richtung Jahresende und zum Beginn des nächsten Jahres werde erwartet, dass auch Grippe- und Respiratorische Synzytial-Viren (RSV) wieder eine größere Rolle spielen.

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Neben einer Frau, die sich die Nase putzt, sind drei Symbole: eine Person mit Taschentuch, ein Thermometer und ein Krankenhausbett.
Grafiken

Wie gut lässt sich die Saison der Atemwegsinfekte vorhersagen?

Was in den kommenden zwei bis vier Wochen passiere, sei relativ gut vorherzusagen, sagte Lange. Schwerer zu beurteilen sei es, wie die gesamte Saison verlaufe und wann es zu Höhepunkten komme.

Die Viren verändern sich Protzer zufolge immer ein wenig. Manchmal gebe es Varianten, bei denen die Viren sich besser vermehrten, ansteckender seien oder schlechter durch das Immunsystem erkannt würden. Außerdem hänge der Verlauf der Saison auch davon ab, wie viele Menschen sich impfen ließen, ergänzte Lange.

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Wie gut schützen Impfungen?

Die momentan verwendeten Impfstoffe gegen Coronaviren schützten gut, auch gegen die neu auftretenden Varianten, sagte Protzer. Bei Influenza könne es sein, dass die Viren sich plötzlich relativ stark verändern und das Immunsystem nicht besonders gut vorbereitet sei, sagte Protzer.

Deshalb gebe es eine Überwachung auf der Südhalbkugel, bei der die dort zirkulierenden Viren untersucht und die hiesigen Impfstoffe entsprechend angepasst würden. Die momentane Zusammensetzung der Impfstoffe sei etwa darauf abgestimmt, was beispielsweise in Australien zirkuliert sei.

Ein Fieberthermometer und Medikamente liegen auf einem Nachttisch (gestellte Szene).

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Wem werden Impfungen offiziell empfohlen?

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt Impfungen gegen Grippe unter anderem für Menschen ab 60 Jahren sowie Menschen mit Vorerkrankungen, Schwangere und Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeeinrichtungen. Eine Impfung gegen Covid-19 und RSV wird Menschen ab 75 Jahren oder auch jüngeren Personen mit Grunderkrankungen empfohlen. Impfungen bieten etwa Hausärzte, Betriebsärzte und Apotheken an.

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Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtete das ZDF unter anderem am 07.10.2026 in dem Beitrag "Erkältungsviren machen den Auftakt der Saison" um 08.53 Uhr und in der Sendung "Volle Kanne" am 30.9.2026, ab 09:05 Uhr.
Themen
GesundheitInfektionskrankheitenErkältungCoronavirusImpfen

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