Die Altersgrenze anheben, das Blockmodell abschaffen: Zwei Reformvorschläge könnten laut einer Studie Tausende Vollzeitstellen sichern und dem Staat zusätzliche Einnahmen bringen.

Wer künftig in Altersteilzeit gehen darf, könnte sich ändern. Eine Reform würde laut einer Studie nicht nur den Arbeitsmarkt stärken, sondern auch die Staatskasse füllen. Quelle: Imago

Die von der Rentenkommission empfohlene Reform der Altersteilzeit könnte einer Analyse zufolge zum Erhalt von bis zu 110.000 Vollzeitstellen führen und dem Staat erhebliche zusätzliche Einnahmen bescheren. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) im Auftrag der Bertelsmann Stiftung.

Die von der Bundesregierung eingesetzte Alterssicherungskommission hatte zahlreiche Vorschläge zur Reform des Rentensystems vorgelegt. Dazu gehört unter anderem, die Altersgrenze für den Einstieg in die Altersteilzeit von derzeit 55 auf 58 Jahre anzuheben und künftig an die Regelaltersgrenze zu koppeln.

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Zudem empfiehlt die Kommission, das sogenannte Blockmodell abzuschaffen. Dabei arbeiten Beschäftigte in der ersten Hälfte ihrer Altersteilzeit weiterhin in Vollzeit und werden in der zweiten Hälfte vollständig freigestellt. Dieses Modell wäre künftig nicht mehr möglich. Stattdessen müssten Beschäftigte ihre Arbeitszeit über den gesamten Zeitraum gleichmäßig reduzieren und entsprechend mit halber Stundenzahl weiterarbeiten.

Studie errechnet bis zu 2,8 Milliarden Euro Mehreinnahmen

Würden beide Empfehlungen umgesetzt, könnten je nach Szenario rechnerisch rund 32.500 bis 110.000 Vollzeitstellen erhalten bleiben, teilte die Bertelsmann Stiftung in Gütersloh mit. Gleichzeitig könnte der Staat mit zusätzlichen Einnahmen zwischen 818 Millionen und rund 2,8 Milliarden Euro jährlich rechnen - etwa durch ein höheres Einkommensteueraufkommen.

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Die große Spannweite der möglichen Effekte erklärt sich laut Arbeitsmarktexperte Eric Thode damit, dass derzeit nicht absehbar sei, wie viele Beschäftigte ab 58 Jahren sich trotz möglicher Einschränkungen für eine Altersteilzeit entscheiden oder stattdessen bis zum Renteneintritt in Vollzeit weiterarbeiten würden. Deshalb habe man verschiedene Szenarien durchgerechnet: Sie reichen von einer Minimalvariante, in der 20 Prozent der Beschäftigten in Vollzeit bleiben, bis zu einer Maximalvariante mit einem Anteil von 80 Prozent.

Wie realistisch sind das Aus für das Blockmodell und die Anhebung auf 58 Jahre?

Bundesarbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) hatte sich bereits gegen eine Abschaffung des Blockmodells ausgesprochen. Viele Unternehmen hätten signalisiert, dass sie ein "echtes Problem" bekämen, wenn die Politik diese Möglichkeit streiche, sagte er kürzlich. Zumindest vorerst solle das Modell deshalb erhalten bleiben.

Die Bertelsmann Stiftung wirbt dagegen für eine Abkehr vom Blockmodell. "Die Rückführung der Altersteilzeit auf ihren ursprünglichen Gedanken eines gleitenden Übergangs wäre ein weiterer Baustein für die Verlängerung der Lebensarbeitszeit", erklärte der Arbeitsmarktexperte der Bertelsmann Stiftung, André Schleiter. Angesichts der steigenden Lebenserwartung, der angespannten Finanzlage der Rentenkassen und des Fachkräftemangels gewinne dies zunehmend an Bedeutung. Die Kompetenzen und Erfahrungen älterer Beschäftigter seien eine wertvolle Ressource für die Unternehmen.

Altersteilzeit bisher ab 55 Jahren möglich

Derzeit können Beschäftigte ab dem 55. Lebensjahr Altersteilzeit in Anspruch nehmen, sofern sie in den fünf Jahren zuvor mindestens 1.080 Kalendertage sozialversicherungspflichtig beschäftigt waren.

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Die Vereinbarung erfolgt freiwillig zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber und wird im Arbeitsvertrag festgehalten. Auch Betriebsvereinbarungen oder Tarifverträge können die Altersteilzeit regeln. Ein gesetzlicher Anspruch darauf besteht nicht.

Die Untersuchung basiert auf Daten der Rentenversicherung zur Altersteilzeit für das Jahr 2024. Unter den Versicherten von 55 bis 66 Jahren befanden sich damals rund 335.000 Menschen in Altersteilzeit. Zwei Drittel der Betroffenen waren dabei Männer, ein Drittel Frauen.

Quelle: dpa, epd, AFP