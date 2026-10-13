Die staatlich geförderte Altersvorsorge soll ab 2027 neu aufgestellt werden. Auch die Riester-Rente läuft dann in der bisherigen Form aus. Was das für Riester-Verträge bedeutet.

Mit der Reform der staatlich geförderten Altersvorsorge soll die Riester-Rente durch das Altersvorsorgedepot abgelöst werden. Bestehende Verträge genießen aber Bestandsschutz. 13.10.2026 | 1:15 min

Können Sparer ihre Riester-Verträge behalten?

"Für Riester-Verträge, die vor dem 1. Januar 2027 abgeschlossen wurden, gilt ein Bestandsschutz", erklärt Thomas Hentschel, Finanzreferent bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Das bedeutet, sie können zu den bisherigen Bedingungen weitergeführt werden. Wer mit seinem Vertrag zufrieden ist, kann weiter einzahlen und die staatliche Förderung nutzen.

Es besteht außerdem die Möglichkeit, einen bestehenden Riester-Vertrag beitragsfrei zu stellen. In diesem Fall ruht der Vertrag und es werden keine weiteren Sparraten eingezahlt. Auch die staatliche Förderung fällt dann weg.

Wichtig sei aber, dass der Vertrag nicht gekündigt wird. "Wer einen Riester-Vertrag in der Sparphase kündigt, muss die erhaltenen Zulagen zurückzahlen", erläutert Thomas Hentschel.

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Kann Geld vom Riester-Vertrag ins Altersvorsorgedepot übertragen werden?

Eine Alternative kann sein, das angesparte Riester-Guthaben in das Altersvorsorgedepot zu übertragen. Dieses neue Modell der staatlich geförderten Altersvorsorge soll die Riester-Rente für neue Verträge ab 2027 ersetzen. Wer sein Guthaben einmal überträgt, kann danach nicht mehr zu einem Riester-Vertrag zurückkehren.

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Was sollte vor einem Wechsel zum Altersvorsorgedepot bedacht werden?

Das neue Fördermodell soll stärker auf renditeorientierte Anlagen wie ETF setzen und mehr Spielraum für Kapitalanlagen bieten. Anbieter wie Banken, Neobroker, Fondsgesellschaften und Versicherer stehen in den Startlöchern und stellen derzeit ihre Modelle für das Altersvorsorgedepot vor.

Wie hoch die staatliche Zulage ausfällt, hängt zukünftig nicht mehr vom Einkommen ab. Entscheidend ist der Betrag, den Sparerinnen und Sparer selbst einbringen.

"Wer überlegt zu wechseln, sollte sich mit der Entscheidung noch Zeit lassen", rät Hentschel. Es empfiehlt sich, erst einmal abzuwarten, wie die Produkte des neuen Fördersystems aussehen. "Erst dann kann ich wirklich vergleichen", so Hentschel. Gegenübergestellt werden könnten dann die bisherigen und neuen Kosten, steuerliche Vorteile und Zulagen, die Vertragsdauer und bisherige und neue Vertragskonditionen.

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Lohnt es sich jetzt noch, einen Riester-Vertrag abzuschließen?

Für einige Personengruppen kann es interessant sein, auch jetzt noch einen Riester-Vertrag abzuschließen. "Dazu zählen vor allem Menschen, die von einer hohen staatlichen Förderung profitieren", weiß Verbraucherschützer Hentschel. Um den vollen Zuschuss zu kriegen, müssen in der Regel vier Prozent des rentenversicherungspflichtigen Vorjahresbruttoeinkommens eingezahlt werden.

Eine Förderberechtigte mit einem Vorjahresbruttoeinkommen von ca. 23.000 Euro und zwei Kindern, für die sie Kinderzulagen bekommt, erhält bei Riester 775 Euro Gesamtzulagen für einen Eigenbeitrag jährlich von 145 Euro. Mit dem Altersvorsorgedepot wären es für diesen Sparbeitrag insgesamt Zulagen von 362,50 Euro.

Der Wechsel von der alten in die neue Förderung muss daher insbesondere von Geringverdienenden mit Kindern gut überlegt werden. „ Thomas Hentschel, Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen

Hohe Abschluss- und Verwaltungskosten können den Ertrag aus einem Riester-Vertrag jedoch deutlich schmälern. Ob es sich lohnt, noch einen Riester-Vertrag abzuschließen oder lieber auf das Altersvorsorgedepot zu warten, hängt deshalb auch von den konkreten Vertragsbedingungen ab.