Mit 33 Reformvorschlägen soll die gesetzliche Rente reformiert werden. Warum das notwendig ist - ein Überblick in Grafiken.

Mit umfassenden Reformen soll das deutsche Rentensystem stabilisiert werden. Vorschläge dafür kommen von einer Expertenkommission. Was ihre Ideen verändern könnten - ZDFheute live. 23.06.2026 | 92:09 min

Die Rentenkommission hat ihre Vorschläge zur Reform der gesetzlichen Alterssicherung an die Bundesregierung übergeben. Das Ziel laut Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Die nachhaltige Finanzierung der Rente sichern.

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Den größten Teil ihrer Einnahmen bezieht die Rentenversicherung aus den Beiträgen ihrer Versicherten. Rund 305,9 Milliarden Euro wurden 2024 dadurch eingenommen, mehr als drei Viertel der Gesamteinnahmen.

Aber: Die Bevölkerung in Deutschland wird älter. Im Verhältnis kommen auf einen Menschen in Rente immer weniger abhängig Beschäftigte, also Beitragszahlende.

So viele Beitragszahlende kommen auf 100 Rentner*innen ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Kamen 1957 noch 373 in die Rente einzahlende Beschäftigte auf 100 Rentner*innen, so waren es 2024 nur noch 210. Prognosen der Rentenversicherung zufolge sollen es bis 2045 nur noch 173 Beitragszahlende je 100 Menschen in Rente sein. Maßnahmen zur Stabilisierung der Rente ab 2024 sind in dieser Prognose allerdings noch nicht berücksichtigt.

Rente: Eintrittsalter soll mit Lebenserwartung steigen

Um dem zunehmenden Ungleichgewicht entgegenzuwirken, empfiehlt die Rentenkommission mit Vertreter*innen aus Politik und Wissenschaft unter anderem, dass mehr Erwerbstätige in die Rentenversicherung einzahlen - also etwa auch Selbstständige, Beamte und Abgeordnete. Und: Das Renteneintrittsalter soll mit der Lebenserwartung steigen.

So steigt die Lebenserwartung ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Bei einem moderaten Anstieg der Lebenserwartung würde das laut den Vorschlägen eine schrittweise Anhebung des Renteneintrittsalters zwischen 2031 und 2041 auf 67,5 Jahre bedeuten.

So soll die Regelaltersgrenze steigen ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Die gesetzliche Regelaltersgrenze liegt derzeit bei etwas über 66 Jahren. Im Schnitt gehen Menschen jedoch vor dieser Altersgrenze in den Ruhestand: 2024 rund 1,3 Jahre früher.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) betonte, die Empfehlungen der Kommission seien "ein Gesamtkonzept, das nur in seiner Gesamtheit funktioniert". Die schwarz-rote Regierungskoalition plane, alle 33 Empfehlungen umzusetzen.

Redaktion: Kevin Schubert

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