Rente: Merz und Bas wollen gesamtes Kommissionspaket umsetzen

Merz und Bas:Rente: Koalition will gesamtes Kommissionspaket umsetzen
Die Rentenkommission hat ihre Empfehlungen vorgestellt. Bundeskanzler Merz sagte, die Koalition sei sich einig, "dass wir dieses Paket vollständig umsetzen werden".
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat zugesagt, dass die Bundesregierung die Empfehlungen der Rentenkommission für eine Reform der Altersversorgung vollständig umsetzt.
"Alle Elemente dieses Reformpakets, ich betone, alle Elemente dieses Reformpakets müssen jetzt zügig umgesetzt werden", sagte Merz am Dienstagmorgen in Berlin. "Wir können es uns nicht erlauben, einzelne Maßnahmen herauszunehmen oder abzulehnen."
Rentenbeiträge sollen sinken
Man wolle mit dieser grundsätzlichen Reform perspektivisch erreichen, dass das Rentenniveau steigt und die Beiträge sinken.
Merz und Bärbel Bas (SPD) betonten die Bedeutung der Einführung einer verpflichtenden Kapitalrente. Die jüngere Generation werde damit später eine höhere Rente haben als die Rentner heute, sagte die SPD-Co-Vorsitzende Bas.
Bas betonte, wie wichtig es sei, dass die Kommission ihre Vorschläge einstimmig vorgelegt habe. Kanzler und Arbeitsministerin unterstrichen zudem, dass die gesetzliche Rente als erster Pfeiler der Altersvorsorge entscheidend bleibe. In dem Paket greife alles ineinander, so dass man nicht das eine oder andere weglassen könne. Für die Umsetzung müssten sicherlich noch die Koalitionsfraktionen mitgenommen werden. Die SPD-Politikerin sagte, sie sei sehr zuversichtlich, dass dies gelingen könne.
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