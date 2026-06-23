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Politik

Rente: Merz und Bas wollen gesamtes Kommissionspaket umsetzen

Merz und Bas:Rente: Koalition will gesamtes Kommissionspaket umsetzen

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Die Rentenkommission hat ihre Empfehlungen vorgestellt. Bundeskanzler Merz sagte, die Koalition sei sich einig, "dass wir dieses Paket vollständig umsetzen werden".

Einen jungen Mann mit Schutzbrille arbeitet an einer Industrie-Maschine

Mit umfassenden Reformen soll das deutsche Rentensystem stabilisiert werden. Vorschläge dafür kommen von einer Expertenkommission. Was ihre Ideen verändern könnten – ZDFheute live.

23.06.2026

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat zugesagt, dass die Bundesregierung die Empfehlungen der Rentenkommission für eine Reform der Altersversorgung vollständig umsetzt.

Bundeskanzler Friedrich Merz vor dem Mikofron auf der Pressekonferenz der Rentenkommission

"Nichtstun ist keine Option", sagt Kanzler Merz auf der Pressekonferenz der Rentenkommission. Man wolle der jüngeren Generation eine gewaltige Last nehmen. Die Rente werde nicht gekürzt.

23.06.2026 | 0:36 min

"Alle Elemente dieses Reformpakets, ich betone, alle Elemente dieses Reformpakets müssen jetzt zügig umgesetzt werden", sagte Merz am Dienstagmorgen in Berlin. "Wir können es uns nicht erlauben, einzelne Maßnahmen herauszunehmen oder abzulehnen."

Sie bilden ein Gesamtkonzept, das nur in seiner Gesamtheit funktioniert.

Friedrich Merz zu Reformvorschlägen

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Die Ergebnisse der Expertenkommission der Rentenreform seien trotz Kritik "eine Chance", so ZDF-Hauptstadtkorrespondent Wulf Schmiese. Wenn die Regierung diese nicht nutze, sei sie "keine gute Regierung".

23.06.2026 | 3:13 min

Rentenbeiträge sollen sinken

Man wolle mit dieser grundsätzlichen Reform perspektivisch erreichen, dass das Rentenniveau steigt und die Beiträge sinken.

Merz und Bärbel Bas (SPD) betonten die Bedeutung der Einführung einer verpflichtenden Kapitalrente. Die jüngere Generation werde damit später eine höhere Rente haben als die Rentner heute, sagte die SPD-Co-Vorsitzende Bas.

Es gibt jetzt kein Rosinenpicken, es ist ein Gesamtkunstwerk.

Bärbel Bas, SPD

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Einen kapitalgedeckten Ansatz im Rahmen der betrieblichen Altersvorsorge befürwortet ver.di-Chef Frank Werneke. Dies sei der "Schlüssel zur Stabilisierung".

23.06.2026 | 4:47 min

Bas betonte, wie wichtig es sei, dass die Kommission ihre Vorschläge einstimmig vorgelegt habe. Kanzler und Arbeitsministerin unterstrichen zudem, dass die gesetzliche Rente als erster Pfeiler der Altersvorsorge entscheidend bleibe. In dem Paket greife alles ineinander, so dass man nicht das eine oder andere weglassen könne. Für die Umsetzung müssten sicherlich noch die Koalitionsfraktionen mitgenommen werden. Die SPD-Politikerin sagte, sie sei sehr zuversichtlich, dass dies gelingen könne.

Quelle: ZDF, Reuters, dpa
Über dieses Thema berichtete ZDFheute live am 23.06.2026 ab 08:50 Uhr.
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RenteFriedrich Merz Bärbel BasSchwarz-Rote Koalition

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