Reformpaket: Das ändert sich bei Rente, Steuern und Pflege

Der Deutsche Gewerkschaftbund (DGB) lobt, dass die Kommission ein Rentenniveau von 70 Prozent des Nettoeinkommens eines Durchschnittsverdieners anpeile. Es sei dafür richtig, dass der Beitrag steigen solle und auch, dass mehr Menschen in die Rentenversicherung einbezahlten. "Damit wären wichtige Entscheidungen für die Stabilisierung des umlagefinanzierten Rentensystems geschaffen", sagt DGB-Chefin Yasmin Fahimi laut einer Mitteilung.

Die "Vermischung" der gesetzlichen Rentenversicherung mit kapitalgedeckter Zusatzvorsorge sei dagegen falsch. "Beide Systeme sollten getrennt bleiben. Sauber und transparenter wäre vielmehr eine verpflichtende betriebliche Altersvorsorge auf der Basis von Tarifverträgen", so Fahimi.