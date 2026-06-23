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Reformpaket: Das ändert sich bei Rente, Steuern und Pflege

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Reformpaket: Das ändert sich bei Rente, Steuern und Pflege

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Reformpaket geplant: Was sich bei Rente, Steuern und Pflege ändert - alle News und Analysen im Liveblog.

Einen jungen Mann mit Schutzbrille arbeitet an einer Industrie-Maschine

Mit umfassenden Reformen soll das deutsche Rentensystem stabilisiert werden. Vorschläge dafür kommen von einer Expertenkommission. Was ihre Ideen verändern könnten – ZDFheute live.

23.06.2026
Über dieses Thema berichten mehrere Sendungen, darunter ZDFheute live am 23.06.2026 ab 08:50 Uhr und Phoenix vor Ort am 23.06.2026 ab 09:15 Uhr.
Wichtige Meldungen

DGB warnt vor "Vermischung" von gesetzlicher und kapitalgedeckter Rente

Der Deutsche Gewerkschaftbund (DGB) lobt, dass die Kommission ein Rentenniveau von 70 Prozent des Nettoeinkommens eines Durchschnittsverdieners anpeile. Es sei dafür richtig, dass der Beitrag steigen solle und auch, dass mehr Menschen in die Rentenversicherung einbezahlten. "Damit wären wichtige Entscheidungen für die Stabilisierung des umlagefinanzierten Rentensystems geschaffen", sagt DGB-Chefin Yasmin Fahimi laut einer Mitteilung.

Die "Vermischung" der gesetzlichen Rentenversicherung mit kapitalgedeckter Zusatzvorsorge sei dagegen falsch. "Beide Systeme sollten getrennt bleiben. Sauber und transparenter wäre vielmehr eine verpflichtende betriebliche Altersvorsorge auf der Basis von Tarifverträgen", so Fahimi.

Handwerk lobt Potenzial für Generationengerechtigkeit

Vom Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) kommen optimistische Töne zum Vorschlagspaket der Kommission. "Der Empfehlungskatalog der Rentenkommission hat das Potenzial, das deutsche Rentensystem durch einen notwendigen strukturellen Umbau generationengerechter aufzustellen", sagt ZDH-Präsident Jörg Dittrich laut einer Mitteilung. "Die schwarz-rote Koalition muss nun den Mut aufbringen, das Gesamtpaket aus empfohlenen, ineinandergreifenden Maßnahmen als Ganzes umzusetzen.

Positiv zu bewerten seien insbesondere die Kopplung des Renteneintrittsalters an die Lebenserwartung, der Abbau von Frühverrentungsanreizen, die Einführung eines Nachhaltigkeitsfaktors sowie der Einstieg in die Kapitaldeckung. "Diese Elemente stärken die langfristige Stabilität und verbessern die Generationenbilanz", so Dittrich.

Wichtige Meldung

Unionsfraktion signalisiert Bereitschaft zu schneller Reform

Die CDU/CSU-Fraktion im Bundestag deutet ihre Bereitschaft an, die vorgeschlagenen Maßnahmen im Gesamtpaket umzusetzen. "Nicht jeder Vorschlag wird bei uns oder der SPD auf Gegenliebe stoßen. Aber wir alle wissen, dass das Aufschnüren einzelner Punkte automatisch Forderungen der Gegenseite nach sich ziehen und dann von dem großen Wurf nicht viel übrig bleiben wird", sagt der Parlamentarische Geschäftsführer Hendrik Hoppenstedt.

"Wir sind den Menschen schuldig, dass wir jetzt liefern. Unsere Koalition wird daran gemessen, ob sie in der Lage ist, große Reformen durchzuführen", so Hoppenstedt weiter. "Deswegen werbe ich dringend dafür, die Reformvorschläge ohne größere Änderungen umzusetzen. Die teilweise reflexhafte und pauschale Ablehnung einzelner Vorschläge wird den Interessen unseres Landes in seiner Gesamtheit nicht gerecht."

 

Paritätischer Gesamtverband: Keine Vorschläge für Kampf gegen Altersarmut

Kritik an dem Reformpaket kommt vom Paritätischen Gesamtverband. "Die 33 Vorschläge der Alterssicherungskommission sind weiterführend, aber auch unzureichend und sozial unausgewogen", kritisiert Hauptgeschäftsführer Joachim Rock. "Während fast jeder Fünfte von Altersarmut betroffen ist, verzichtet die Kommission fast vollständig auf konkrete Vorschläge, Altersarmut endlich entschieden zu bekämpfen."

"Mit eingeschränkten Möglichkeiten zum abschlagsfreien Renteneintritt und eine Verschärfung des Nachhaltigkeitsfaktors nach Auslaufen seiner Aussetzung drohen vielen Rentnerinnen und Rentnern zusätzliche Belastungen", so Rock weiter. Verbesserungen für Menschen im Grundrentenbezug und bei den Erwerbsminderungsrenten blieben aus. "Für zu viele ist das viel zu wenig."

Merz konkretisiert Zeitplan für Rentenreform

"Ich möchte, dass wir das sehr zügig jetzt auf den Weg bringen und dass wir im zweiten Halbjahr die Entscheidungen treffen, die notwendig sind, um die Reform in Kraft zu setzen", sagt Kanzler Merz auf Nachfrage eines Reporters. Das Arbeitsministerium werde dazu einen oder mehrere Gesetzentwürfe ausarbeiten.

Bas relativiert, dass die Regierung "den Zeitplan sicherlich besprechen" müsse. Das Ziel sei aber, "spätestens nach der Sommerpause, zum Ende des Jahres, in die ersten Gesetzgebungen gehen (zu) können".

Co-Kommissionsvorsitzende: "Es gibt keine Kürzungen"

"Die Renten werden weiter steigen, es gibt keine Kürzungen. Sie werden steigen, aber etwas langsamer", so Janda weiter. Zudem werde die Regelaltersgrenze innerhalb von zehn Jahren etwa um ein halbes Jahr angehoben, je nach Anstieg der Lebenserwartung.

Übergangslösung für Menschen geplant, die nicht von Kapitalrente profitieren

Für Menschen, die von der Kapitalrente nicht mehr profitieren können, habe die Kommission eine Übergangsregel entwickelt, die ihr Rentenniveau stabilisiert. "Solange eben, bis die Kapitaldeckung greift", so Janda.

Co-Vorsitzende: "Junge Generation im Blick, ohne die Alten abzuhängen"

Die Co-Vorsitzende Constanze Janda sagt, die Kommission habe "Vorschläge unterbreitet, die durchaus grundlegend sind, ohne aber eine Revolution im System anzuzetteln". Die Reform werde langfristig wirken und habe "die junge Generation im Blick, ohne die Alten abzuhängen".

Kommission betont Konsens bei Empfehlungen

Die Kommission betont noch einmal die Einstimmigkeit. Die 33 Empfehlungen seien nach Auseinandersetzungen schließlich im Konsens abgegeben worden. "Als wertvoll hat sich erwiesen, [...] acht Wissenschaftler von insgesamt 13 Mitgliedern zu benennen", sagt der Co-Vorsitzende Frank-Jürgen Weise.

Bas lobt Vorschläge für Erwerbsminderungsrente

Bas lobt die Vorschläge der Kommission für eine Reform der Erwerbsminderungsrente - etwa bei Erkrankungen im Alter. "Dass das adressiert worden ist, finde ich einen sehr guten Vorschlag", so die Arbeitsministerin.

Wichtige Meldung

Bas: "Das Rentenniveau wird steigen"

"Dass wir Beitragspunkte oben drauf setzen, heißt für die junge Generation: Das Rentenniveau wird steigen", sagt Bas. Wenn es gut laufe, werde die junge Generation eine höhere Rente haben, als Rentnerinnen und Rentner heute.

Bas betont: Reformpaket lässt sich "nicht aufschnüren"

Auch Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) lobt die Arbeit der Kommission: "Sie haben hier abgeliert", sagt sie an die Kommission gerichtet. In "Rekordzeit" habe diese ein "wirklich gutes Gesamtpaket auf den Tisch gelegt". Auch sie betont, alle Maßnahmen griffen ineinander, das Paket lasse sich "nicht aufschnüren".

Wichtige Meldung

Merz will Vorschlagspaket vollständig umsetzen

"Alle Elemente dieses Reformpakets, ich betone, alle Elemente dieses Reformpakets müssen jetzt zügig umgesetzt werden", sagt der Kanzler. "Wir können es uns nicht erlauben, einzelne Maßnahmen herauszunehmen oder abzulehnen." Diese griffen ineinander und balancierten sich aus. "Sie bilden ein Gesamtkonzept, das nur in seiner Gesamtheit funktioniert."

Merz: Höherer Beitragssatz durch kapitalgedeckte Rente unvermeidbar

"Es wird für diesen Umbau zu Mehrbelastungen kommen müssen", sagt Kanzler Merz zur anstehenden Rentenreform. So erhöhe die kapitalgedeckte Rente, die die Kommission vorschlägt, den von Arbeitgebern und Arbeitnehmern finanzierten Beitragssatz um zwei Prozentpunkte ab 2031. Alternativ würden die Rentenreserve weiter abschmelzen.

Kanzler: "Fundamentalen Systembruch wird es nicht geben"

"Wir werden in Zukunft nicht mehr Jahr um Jahr um Beitragszahlen streiten müssen", so der Kanzler weiter. "Wir werden uns auf die Rente auf Dauer verlassen können." Mut mache, dass die gesetzliche Rente die wichtigste Säule im System bleibe. "Es muss sich keine Bürgerin, kein Bürger, Sorgen machen. [...] Einen fundamentalen Systembruch wird es nicht geben."

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Wichtige Meldung

Merz: "Empfehlungen sind von allergrößter Bedeutung"

"Die Kommission hat ein ausgewogenes Paket mit insgesamt 33 Einzelmaßnahmen vorgeschlagen", sagt Kanzler Friedrich Merz in der Bundespressekonferenz. "Ihre Empfehlungen sind von allergrößter Bedeutung". Die Rente bleibe durch die Empfehlungen sicher und die Belastungen würden gerecht verteilt.

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SPD hält Rentenvorschläge für "sehr gute" Diskussionsgrundlage

Auf den Vorschlägen der Rentenkommission zum erwarteten Gesetzesentwurf lässt sich nach Ansicht von SPD-Fraktionsvize Dagmar Schmidt gut aufbauen. Der erwartete Gesamtentwurf der Kommission sei "eine sehr gute Grundlage" für die Diskussion innerhalb der Koalition, die dann folgen werde, sagt Schmidt im Deutschlandfunk. Sie glaube jedoch nicht, dass der Vorschlag keine Interpretationsspielräume haben werde und die bisher bekannt gewordenen Vorschläge so eins zu eins in der Gesetzesvorlage stehen würden. Dass man das große Ganze infrage stellen werde, glaube sie aber nicht.

Fast ein Drittel der Erwerbspersonen absehbar im Ruhestand

Mit dem Ausscheiden der Babyboomer verliert der deutsche Arbeitsmarkt bis 2040 laut dem Statistischen Bundesamt rund 30 Prozent der heutigen Erwerbspersonen. Wie es weiter heißt, werden innerhalb von 15 Jahren die zahlenmäßig stärksten Jahrgänge in den Ruhestand gegangen sein. Bis 2040 werden demnach rund 13,3 Millionen Erwerbspersonen das gesetzliche Renteneintrittsalter von 67 Jahren überschritten haben. Das entspricht 30 Prozent aller Erwerbspersonen, die dem Arbeitsmarkt im vergangenen Jahr zur Verfügung standen. "Jüngere Altersgruppen werden die Babyboomer zahlenmäßig nicht ersetzen können", konstatiert das Statistische Bundesamt.

Verdi-Chef drängt auf Rentenstabilität für Babyboomer

Verdi-Chef Frank Werneke signalisierte im ZDF-Morgenmagazin heute Kompromissbereitschaft der Arbeitnehmerseite: Die von der Kommission vorgeschlagene Abschaffung von Minijobs und das Einbeziehen von Abgeordneten, Selbstständigen und Vorständen von Aktiengesellschaften in die Rentenversicherung seien richtig. Doch vor allem beim Rentenniveau sieht Werneke noch Handlungsbedarf: "Wir brauchen eine Fortsetzung der Haltelinie von 48 Prozent", sagte er.

"Den Ansatz, eine kapitalgedeckte Säule verpflichtend aufzubauen", lobte der Verdi-Chef zwar, mahnte aber: "Bis dort mal ein Kapitalstock aufgebaut wird, der auch tatsächlich Erträge bringt, dauert es bis in die 40er Jahre. Und die Frage ist, was passiert mit den Menschen - und das sind sehr, sehr viele Menschen, die Babyboomer -, die in den 30er Jahren in Rente gehen?" Die Bundesregierung sei jetzt "in der Verantwortung, das umzusetzen, was sie auch politisch verantworten kann. Und das heißt Stabilität der Rente."

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ZDF-Korrespondent Schmiese: "Es wird viel Kritik geben"

Die Ergebnisse der Expertenkommission der Rentenreform seien trotz Kritik "eine Chance", sagt ZDF-Hauptstadtkorrespondent Wulf Schmiese. Wenn die Regierung diese nicht nutze, sei sie "keine gute Regierung".

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Quelle: ZDF, dpa, AFP, Reuters, AP
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