Von Kinderzulage über Depotkosten bis Riester-Wechsel: die neue Altersvorsorge im Überblick mit Entscheidungshilfen für junge Sparer, Eltern und auch Menschen kurz vor der Rente.

Das staatlich geförderte Altersvorsorgedepot soll die Riester-Rente ablösen. Welche Förderung möglich ist, wo Risiken bestehen und worauf man nun achten sollte. 29.10.2026 | 6:56 min

Ab 2027 kommt mit dem Altersvorsorgedepot eine neue staatlich geförderte Altersvorsorge, die die Teilnahme am Kapitalmarkt ermöglicht. Das Modell soll die Riester-Rente ersetzen, die ab dem 1. Januar 2027 nicht mehr neu abgeschlossen werden kann.

Ähnlich wie bei Riester-Verträgen gibt es Zulagen und steuerliche Vorteile, die Anlage in Wertpapieren soll aber flexibler und renditestärker sein. Alte Riester-Verträge können zwar bestehen bleiben, in vielen Fällen lohnt es sich aber, sie in das Altersvorsorgedepot zu übertragen.

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Niedrige Depotkosten

Um mit der Altersvorsorge zu starten, sei jetzt ein guter Zeitpunkt, sagt Saidi Sulilatu, Chefredakteur des Verbraucherportals Finanztip. "Es gibt gerade eine Preisschlacht am Markt. Man bekommt Depots bereits ab null Euro."

Druck gebe es allerdings nicht. Man könne für die Förderung auch noch bis Ende des nächsten Jahres einzahlen. "Es gibt aber auch keinen Grund, im Januar zu warten. Günstiger kann es kaum noch werden", sagt er.

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Altersvorsorgedepot: Auf diese Kosten sollten Sie achten

Je nach Anbieter können für das Altersvorsorgedepot verschiedene Kosten anfallen. Dabei gibt es drei relevante Kostenarten: Depotkosten, Kosten für den Sparplan und Fondskosten. Saidi Sulilatu zufolge sollten Interessenten bei der Auswahl darauf achten, dass das Depot kostenlos ist. Auch der Sparplan sollte kostenlos sein, dies sei Standard am Markt.

Die Fondskosten sollten maximal 0,5 Prozent im Jahr betragen. Grundsätzlich sollten sie eher bei 0,2 Prozent liegen. Laut Sulilatu sollte man sich daher nicht für aktiv gemanagte Fonds entscheiden, da die Kosten hier höher sind. Auch von anderen Anlageformen wie klassischen Garantieprodukten, etwa Bankeinlagen oder Lebensversicherungen, rät er wegen zu hoher Kosten ab.

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Breit gestreute Aktienfonds wählen

Vor dem Abschluss steht die Recherche. Es gibt verschiedene Ausgangssituationen. Wer etwa noch 15 Jahre und mehr bis zur Rente hat, dem empfiehlt Finanzexperte Sulilatu das Altersvorsorgedepot mit einer Anlage in einem breit gestreuten Aktien-ETF. Dieser sei auch für junge Menschen geeignet, die gerade mit der Altersvorsorge beginnen.

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Förderung lohnt sich auch kurz vor der Rente

Auch für diejenigen, die schon nah an der Rente sind, lohnt sich das Altersvorsorgedepot Sulilatu zufolge noch. Allerdings:

Je geringer die Zeit zur Rente, desto geringer wird der Vorteil. „ Saidi Sulilatu, Chefredakteur Finanztip

Wie viel Geld man noch rausholt, hänge von der persönlichen Risikobereitschaft ab. Eine sichere Variante, um einfach die Förderung mitzunehmen, sei etwa ein Geldmarkt-Fonds, der den Leitzins der EZB abbildet, so Sulilatu.

Bei mehr Risikofreudigkeit könnte man hingegen den Aktien-ETF in der Rente weiterhin halten. "Dann bleibt ein längerer Anlagehorizont", sagt Sulilatu und ergänzt: "Die Auszahlungen der Rente können dann aber schwanken."

Frühstartrente für Kinder Neben dem Altersvorsorgedepot soll auch die Frühstartrente kommen. Für Kinder im Alter von sechs bis 18 Jahren legt der Staat dabei monatlich zehn Euro an. Grundsätzlich besteht laut Finanztip-Chefredakteur Saidi Sulilatu kein Handlungsdruck. Bleibt man inaktiv, wird das Geld angelegt und kann im Erwachsenenalter rückwirkend abgeholt werden. Wer aktiv wird, hat aber zwei Vorteile: Man kann ein spezielles Depot eröffnen und sich die Geldanlage aussuchen, hat also eventuell bessere Renditechancen. Zudem können Eltern oder Großeltern zusätzlich Geld in das Depot einzahlen - die staatliche Förderung gibt es obendrauf.

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Riester halten oder übertragen?

Wer einen laufenden Riester-Vertrag hat, kann diesen in ein Altersvorsorgedepot übertragen. "In den allermeisten Fällen sollten Sie das auch tun", sagt Sulilatu. Die meisten Riester-Verträge seien zu teuer und brächten zu wenig Rendite.

Das Altersvorsorgedepot ist eine Rettung für viele Riester-Sparer. „ Saidi Sulilatu, Chefredakteur Finanztip

Neue Verträge bieten Sulilatu zufolge voraussichtlich bessere Anlagemöglichkeiten und können deutlich günstiger sein als viele alte Riester-Verträge. Da es dennoch vereinzelt Fälle geben kann, in denen sich ein Wechsel nicht lohnt, sollten Riester-Sparer ihre Situation genau prüfen.

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Staatliches Standard-Depot: Warten oder nicht?

Im Gespräch ist auch ein staatliches Angebot. Mittlerweile steht jedoch fest, dass dieses zum Start der Förderung am 1. Januar nicht verfügbar sein wird. "Das staatliche Depot sollte eine preisliche Benchmark liefern", so der Finanzexperte. Durch den Preiskampf am Markt seien die Angebote jedoch schon sehr günstig. "Ich würde daher nicht auf das staatliche Angebot warten. Es kann auch sein, dass es gar nicht kommt", sagt Sulilatu.

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