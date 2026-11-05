Trockene Heizungsluft kann Haut, Hals und Schleimhäute belasten. Mit einfachen Maßnahmen lässt sich die Luftfeuchtigkeit gezielt anpassen. Fünf Tipps für ein besseres Raumklima.

Luftbefeuchter versprechen Abhilfe bei trockener Raumluft, doch welches System fördert dabei nicht die Schimmelbildung? Eine Baubiologin checkt verschiedene Möglichkeiten und gibt Tipps. 21.10.2026 | 5:15 min

Wenn draußen die Temperaturen sinken, läuft drinnen die Heizung. Das sorgt für Wärme - kann aber auch die Luft austrocknen. Trockene Haut, ein kratziger Hals oder gereizte Schleimhäute können die Folge sein. Doch wie trocken ist zu trocken? Und was hilft wirklich gegen trockene Luft?

Tipp 1: Erst messen, dann handeln

Baubiologin Cathleen Engelke rät, nicht einfach so mit dem Befeuchten anzufangen, sondern zunächst zu messen. Ein Hygrometer zeigt die relative Luftfeuchtigkeit an. Zwischen 40 und 60 Prozent liegt der Wert in den meisten Räumen im grünen Bereich. Wichtig ist, die Werte über längere Zeit zu beobachten. Erst wenn die Luftfeuchtigkeit dauerhaft darunter liegt, sollte man gegensteuern.

Ein Hygrometer muss nicht teuer sein - einfache Modelle gibt es bereits ab etwa sieben Euro. Es sollte möglichst zentral im Raum stehen - nicht direkt neben Heizkörper oder Fenster. Dort können Wärme und Zugluft das Messergebnis verfälschen.

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Was bedeutet "relative Luftfeuchtigkeit"? Die relative Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Feuchtigkeit die Luft im Verhältnis zu ihrer maximal möglichen Aufnahme enthält. Dabei spielt die Temperatur eine wichtige Rolle: Warme Luft kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen als kalte. Deshalb kann sich die Luft im Winter trotz feuchter Außenluft trocken anfühlen.

Tipp 2: Wäsche als Luftbefeuchter

Eine einfache und kostenlose Möglichkeit: Frisch gewaschene Wäsche kann im Raum getrocknet werden. Beim Trocknen verdunstet Wasser und gelangt in die Raumluft. Allerdings nimmt die Luft in kurzer Zeit viel Feuchtigkeit auf. Deshalb sollte das Hygrometer im Blick bleiben. Steigt die Luftfeuchtigkeit über 70 Prozent, kann langfristig Schimmel begünstigt werden.

Die Lösung: Stoßlüften, mindestens zweimal täglich für zwei Minuten. Auch bei Regen oder Schnee. Gerade im Winter ist der Luftaustausch effektiv, weil kalte Außenluft weniger Feuchtigkeit speichert.

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Tipp 3: Wasser an den Heizkörper

Auch sogenannte Heizkörper-Verdunster können helfen. Durch die Wärme am Heizkörper verdunstet das Wasser langsam und gelangt in die Raumluft. Bei einer Fußbodenheizung können Wasserschalen auf den Boden gestellt werden.

Wichtig ist laut Engelke die Hygiene: "In stehendem Wasser können sich Mikroorganismen vermehren." Deshalb sollten die Behälter regelmäßig geleert und gründlich gereinigt werden, so die Baubiologin.

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Tipp 4: Luftbefeuchter richtig einsetzen

Für eine schnellere Befeuchtung oder größere Räume kommen elektrische Geräte infrage. Ultraschallvernebler erzeugen einen feinen Wassernebel. Dabei können allerdings Mineralien wie Kalk in die Raumluft gelangen und sich auf Möbeln absetzen. Bei mangelnder Hygiene können so auch ungesunde Mikroorganismen in die Luft gelangen.

Als gute Alternative nennt Engelke Kaltverdunster. Sie führen Luft über eine feuchte Oberfläche oder Filtermatte. Das Wasser verdunstet, während Mineralien im Gerät zurückbleiben. Je nach Raumgröße sind unterschiedliche Modelle nötig. Wichtig ist auch hier die regelmäßige Reinigung: Engelke empfiehlt, einmal pro Woche mit einer Essig-Wasser-Mischung im Verhältnis von eins zu drei zu entkalken und die Filter alle zwei bis sechs Monate zu wechseln.

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Tipp 5: Mehr Feuchtigkeit ist nicht immer besser

Beim Befeuchten gilt: nicht übertreiben. Vor allem in älteren Gebäuden können schlecht isolierte Außenwände oder Fenster zum Problem werden. An kalten Oberflächen kann sich Feuchtigkeit niederschlagen und langfristig Schimmel begünstigen - etwa hinter großen Möbeln.

Deshalb sollten Möbel an kalten Außenwänden etwa fünf Zentimeter Abstand zur Wand haben. So kann die Luft besser zirkulieren.

Das Wichtigste bleibt die Kontrolle: Wer die Luftfeuchtigkeit regelmäßig misst, kann gezielt gegensteuern und das Raumklima auch im Winter angenehm halten.

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