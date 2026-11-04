Lebensmittel sicher aufbewahren:Frischhalteboxen richtig nutzen und reinigen
von Alexandra Tiete
Verfärbungen, Kratzer, lockere Deckel: Frischhalteboxen aus Kunststoff müssen einiges aushalten. Worauf bei der Nutzung zu achten ist und wann eine Box ersetzt werden sollte.
Frischhalteboxen aus Kunststoff gehören in vielen Haushalten zum Alltag. Sie sind leicht, bruchsicher und vielseitig einsetzbar. Doch nicht jedes Modell eignet sich für Mikrowelle, Gefrierfach oder Spülmaschine. Damit Lebensmittel sicher aufbewahrt werden können, kommt es auf das richtige Material und den passenden Umgang an.
Woran man eine gute Frischhaltebox erkennt
Eine gute Frischhaltebox schließt dicht, hat eine glatte Oberfläche und lässt sich inklusive Deckel gut reinigen. Die wichtigsten Symbole und Hinweise sind meist auf der Frischhaltebox oder dem Deckel eingeprägt. Weitere Angaben etwa zur Eignung für Mikrowelle, Gefrierfach und Spülmaschine finden sich häufig auf der Verpackung oder in den Herstellerinformationen.
Besonders wichtig ist das Glas-Gabel-Symbol, erklärt Ökotrophologin Britta Schautz von der Verbraucherzentrale Berlin. Es zeigt, dass das Produkt für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet ist. Ob die Dose auch für Mikrowelle oder hohe Temperaturen geeignet ist, verrät das Zeichen jedoch nicht. Entscheidend sind die Herstellerangaben für die jeweilige Box und ihren Deckel.
Viele Frischhalteboxen bestehen aus Polypropylen, kurz PP. Zu erkennen ist es am Recyclingcode 05, häufig zusammen mit den Buchstaben PP. Der Code gibt Auskunft über den verwendeten Kunststoff, ersetzt aber keine Gebrauchsanleitung. Auch bei Dosen aus demselben Material können die zulässigen Temperaturen für Mikrowelle oder Spülmaschine unterschiedlich sein.
Was die Symbole auf der Frischhaltebox bedeuten
Eine Schneeflocke weist auf die Eignung fürs Gefrierfach hin, ein Mikrowellensymbol (Wellenlinien) für das Erwärmen in der Mikrowelle. Wichtig ist dabei, die angegebenen Temperaturgrenzen zu beachten. Eine Mikrowellenfreigabe bedeutet daher nicht, dass die Box ofenfest ist.
Für die Spülmaschine stehen häufig Symbole mit Geschirr oder Wasserstrahlen oder Hinweise wie "Dishwasher safe" oder "spülmaschinengeeignet".
Was bei der Nutzung in der Mikrowelle zu beachten ist
Ist die Dose für die Mikrowelle geeignet, darf sie beim Erwärmen nicht fest verschlossen sein: Entweder muss ein vorhandenes Ventil geöffnet oder der Deckel entsprechend der Anleitung nur locker aufgelegt werden, damit der Dampf entweichen kann.
Bei ungeeigneten Kunststoffboxen kann Hitze das Material verformen und dazu führen, dass Stoffe auf die Lebensmittel gelangen. Im Zweifel sollten die Speisen zum Erwärmen in mikrowellengeeignetes Glas- oder Porzellangeschirr umgefüllt werden.
Wann eine zerkratzte Dose aussortiert werden sollte
Ein einzelner Kratzer ist noch kein Grund, eine Frischhaltedose auszusortieren. Problematischer sind zahlreiche tiefe Riefen oder eine stark aufgeraute Innenfläche. "Dort können sich viele Keime ansammeln, ich bekomme die Dose auch gar nicht mehr richtig sauber", erläutert Verbraucherschützerin Schautz. In solchen Fällen sollte die Box ersetzt werden.
Um Schäden vorzubeugen, sollten Lebensmittel nicht direkt in der Dose geschnitten werden. Aggressive Reinigungsmittel und scheuernde Schwämme können die Oberfläche angreifen und Kratzer begünstigen.
Sind Verfärbungen bedenklich?
Tomatensoße, Curry mit Kurkuma, Paprika oder Rote Bete hinterlassen auf Frischhalteboxen oft farbige Spuren. Wärme und Fett begünstigen, dass Farbstoffe in den Kunststoff eindringen. Das sieht zwar wenig appetitlich aus, ist aber kein Grund, eine ansonsten intakte Dose wegzuwerfen.
Frische Verfärbungen auf Frischhaltedosen lassen sich mit Natron oder Backpulver reduzieren. Dazu das Pulver in warmem Wasser auflösen, die Dose damit füllen und mehrere Stunden, gegebenenfalls über Nacht, einwirken lassen. Danach gründlich mit Spülmittel auswaschen. Eine Erfolgsgarantie gibt es nicht: Vor allem ältere Verfärbungen bleiben oft dauerhaft im Material zurück.
Was beim Reinigen und Lagern wichtig ist
Für die Reinigung eignen sich weiche Lappen oder die weiche Seite eines Schwamms. Da sich unter herausnehmbaren Dichtungsringen Wasser und Speisereste sammeln können, sollten Ring und Rinne regelmäßig getrennt gereinigt und getrocknet werden.
Vor dem Verstauen in den Schrank sollte die Frischhaltebox vollständig trocken sein. Wie lange eine Frischhaltebox genutzt werden kann, hängt vor allem von ihrem Zustand ab: Solange die Dose dicht schließt, eine glatte Oberfläche hat und sich gründlich reinigen lässt, kann sie weiter benutzt werden.
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