Für Waldwege und Bergtouren:Die passenden Wanderschuhe für jedes Terrain finden
von Victoria Kunzmann
Je nach Wanderung sind unterschiedliche Schuhe geeignet. Wer im Wald läuft, braucht andere Schuhe als auf einer hochalpinen Tour. Was beim Kauf beachtet werden sollte.
Herbstzeit ist Wanderzeit: Ob im Wald oder in den Bergen - der passende Schuh ist ein entscheidender Faktor dabei, ob der Ausflug angenehm wird. Denn ganz schnell können Schuhe drücken, man bekommt Scheuerstellen, Blasen oder die Füße werden nass. Auch das Verletzungsrisiko steigt. Dann kann die Wanderung zur Qual werden.
Viele Fehler können von vornherein vermieden werden - bereits beim Kauf. Bergwanderführerin Sandra Holte gibt eine Orientierungshilfe:
Leicht und flexibel bis schwer und stabil
Wer eine Mehrtagestour mit schwerem Rucksack unternimmt, benötigt einen festeren und häufig auch schwereren Schuh als jemand, der vorwiegend Spaziergänge im Wald oder über die Felder unternimmt. Entscheidend bei der Sohle ist die Steifigkeit. Je leichter und flexibler die Sohle, desto mehr Gehkomfort bietet sie, je steifer die Sohle, desto mehr Sicherheit und Halt bietet sie.
Jeder Wanderschuh sollte allerdings eine Sohle mit Profil haben: "Immer, wenn ich ins Gelände gehe, sollte ich keine komplett glatte Sohle haben, weil ich dann einfach, wenn es nass wird, sehr schnell ins Rutschen komme", sagt Sandra Holte.
Passform: Ein hoher Schaft gibt Stabilität
Ein niedriger Schaft, wie bei Turn- oder Laufschuhen, gibt viel Flexibilität und Beweglichkeit und zeichnet in der Regel eher leichtgewichtigere Schuhe aus. Ein mittelhoher und ein hoher Schaft geben dem Sprunggelenk Stabilität gegen Umknicken, erklärt Ben Rahn, der für einen Sportartikel- und Outdoor-Ausrüster tätig ist. Er schütze aber auch "vor Geröll und Steine kommen nicht so leicht in den Schuh", ergänzt er.
Je länger und anspruchsvoller die Wanderung, desto geeigneter seien Schuhe mit einem hohen Schaft. Auch für Menschen, die bereits Verletzungen, insbesondere am Sprunggelenk, hinter sich haben, könnten Schuhe mit einem hohen Schaft die bessere Alternative sein.
Es gibt zwar keine offizielle Norm, doch die Kategorisierung, die in den Siebzigerjahren von einem Schuhhersteller für Wanderschuhe eingeführt wurde, dient noch heute der Orientierung. Demnach bieten sich Schuhe der Kategorie A für Spaziergänge und leichte Wanderungen an. Kategorie B ist für Tages- und Weitwanderungen mit eher leichtem Gepäck gedacht. Schuhe der Kategorie C sind für steiniges, verwurzeltes Gelände und auch für Klettersteige geeignet. Schuhe der Kategorie D sind für hochalpine Touren und Gletscher geeignet und steigeisenfest.
Material: Leder ist eher für erfahrene Wanderer geeignet
Wanderschuhe bestehen aus Glatt- oder Veloursleder oder synthetischen Materialien. Letztere sind atmungsaktiver, leichter und einfacher zu pflegen. Nur mit einer zusätzlichen Membranschicht sind sie wasserfest. Wanderschuhe aus Leder sind meist langlebiger, dafür aber pflegeintensiver. Das Material passt sich mit der Zeit dem Fuß an.
Oftmals bestehen Wanderstiefel für anspruchsvolleres Gelände aus Leder, sie sind also tendenziell eher für erfahrenere Wanderer geeignet, so die Einschätzung beider Experten. Viele Wanderschuhe und -stiefel bestehen aber auch aus einer Mischung von Synthetik- und Lederanteilen.
Pflege: Niemals die Schuhe auf die Heizung stellen
Nach jeder Wanderung sollte man die Sohle aus dem Schuh herausnehmen und beides trocknen lassen.
Groben Schmutz könne man nach dem Trocknen mit einer weichen Bürste abbürsten. Lederschuhe sollte man zusätzlich regelmäßig wachsen. Für Synthetikstoffe gibt es spezielle Imprägniermittel zum Einsprühen. Zu viel Schuhfett und Imprägniermittel können das Material aber auch beschädigen. Wenn die Schuhe eine zusätzliche Membran besitzen, sollte man die Pflegehinweise des Herstellers beachten.
Eine gute Beratung ist entscheidend
Bergwanderführerin Sandra Holte findet die Beratung im Fachhandel extrem wichtig. Dort könne man verschiedene Modelle anprobieren und mit einem Fachverkäufer entscheiden, welcher Schuh zum Fuß passt. Man sollte dabei nicht auf die Optik des Schuhs schauen, sondern auf die Passform, sagt sie.
Beim Online-Kauf würde sie "auf jeden Fall mehrere zur Auswahl bestellen, sodass ich für mich dann zu Hause entscheiden kann, das sind jetzt wirklich die, die passen". Ausgiebiges Testen sei auch daheim unerlässlich. Nur so macht die nächste Herbstwanderung wirklich Spaß.
Victoria Kunzmann ist Reporterin im ZDF-Landesstudio Baden-Württemberg.
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