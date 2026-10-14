Pilze sammeln im Herbst:Risiko Pilzvergiftung: Richtig handeln im Notfall
von Andreas Kürten
Für viele Menschen ist das Pilzesammeln ein Hobby. Im Herbst ist die Saison in den Wäldern eröffnet. Doch Unerfahrenheit und Verwechslungsgefahr können zum tödlichen Risiko werden.
Allein in Deutschland gibt es laut Bundesamt für Naturschutz etwa 14.000 Pilze. Nur etwa zweihundert davon sind Speisepilze. 150 Arten sind giftig, zehn sogar tödlich giftig. Der Rest gilt als ungenießbar, unbekömmlich oder nicht ausreichend erforscht.
Die Bestimmung von Pilzen erfordert hohe Sachkenntnisse, um Verwechslungen auszuschließen. Experten empfehlen, sich diese vor der Suche anzueignen.
Pilzvergiftungen in Deutschland
Jährlich werden 200 bis 300 Menschen mit einer Pilzvergiftung stationär behandelt. Auch Todesfälle kommen vor. Die Dunkelziffer von Vergiftungen, die nicht im Krankenhaus behandelt werden, ist deutlich höher. Wie immer im Herbst würden die Fälle bundesweit ansteigen, sagt Andreas Stürer vom Giftinformationszentrum der Universitätsmedizin Mainz.
Vor allem der Verzehr des Grünen Knollenblätterpilzes führt zu Notfällen. Sein starkes Gift Amatoxin zerstört Leberzellen. Auch der Pantherpilz, dessen Gift Muscimol aus Ibotensäure entsteht und Teile des Nervensystem blockiert, verursacht oft Notfälle.
Beim Anruf in einer Giftnotrufzentrale werden persönliche Daten wie Adresse und Kontaktmöglichkeiten abgefragt. Angaben zur Person wie Alter, Gewicht, Größe und zu bestehenden Vorerkrankungen sind wichtig, da Kinder, alte Menschen und Personen mit geschädigter Leber Risikopatienten für schwer verlaufende Pilzvergiftungen sind.
Darüber hinaus versuchen die Mitarbeiter den Fall so genau wie möglich einzugrenzen: Wurden die Pilze selbst gesammelt oder gekauft? Wie sahen sie aus oder gibt es Pilzreste oder Erbrochenes zur Bestimmung? Wann wurden sie gegessen und wie sind die aktuellen Beschwerden? Danach geben die Mitarbeiter der Giftnotrufzentrale Empfehlungen zur Behandlung entweder zu Hause oder im Krankenhaus ab oder rufen selbst einen Rettungswagen. Außerdem können sie Kontakt zwischen Betroffenen und einem Pilzsachverständigen herstellen.
Welche Beschwerden bei einer Pilzvergiftung auftreten
Meist kommt es zu heftigen Magen-Darm-Beschwerden mit Übelkeit, Erbrechen und Durchfall. Andere Symptome können Fieber und Schweißausbrüche sein. Der Brechdurchfall führt oft zu einem starken Flüssigkeitsverlust.
Vergleichbare Beschwerden treten auch auf, wenn man verdorbene Speisepilze isst oder eine Unverträglichkeit besteht. Diese Parallele erschwert die erste Diagnostik, erklärt Stürer.
Weitere Symptome bei einer Vergiftung können je nach Pilz vielfältig sein. Dazu gehören Sehstörungen, Halluzinationen, Schwindel, Blutgerinnungsstörungen, Herzrasen, hoher Puls und Bluthochdruck sowie starker Speichelfluss.
Erste-Hilfe-Maßnahmen bei Pilzvergiftung
Etwa die Hälfte der Betroffenen muss nicht im Krankenhaus behandelt werden. Bei diesen leichteren Fällen werden Medikamente gegen Magen-Darm-Beschwerden empfohlen. Kohle-Präparate aus der Apotheke in Wasser aufgelöst können Giftstoffe binden.
Zudem kann man Kontakt zu einem Pilzsachverständigen aufnehmen. Gibt es noch Pilzreste, kann der Pilz bestimmt werden. Viel Wasser trinken wirkt einem Flüssigkeitsverlust entgegen. Oft wird das aber durch den Brech-Durchfall erschwert. Bei starken Magen-Darm-Beschwerden und weiteren Symptomen wird empfohlen, ein Krankenhaus aufzusuchen oder den Rettungsdienst zu rufen.
Wie eine Pilzvergiftung im Notfall behandelt wird
Im Krankenhaus werden Vitalzeichen wie Blutdruck und Puls überwacht. Eventuell werden Medikamente eingesetzt, die den Kreislauf stabilisieren. Da Flüssigkeitsverlust Nierenschäden auslösen kann, werden oft Infusionen verabreicht, um den Elektrolyt- und Flüssigkeitshaushalt zu regulieren.
Die Auswertung von Proben, etwa Blut, Urin, Erbrochenes, hilft, den verursachenden Pilz zu identifizieren. So ist das Gift des Grünen Knollenblätterpilzes im Urin nachweisbar. Bei einigen Pilzen kann ein Gegengift eingesetzt werden.
Gefährlich sind Schädigungen der Leber, die zum Tode führen können. Um das zu verhindern, müsse schnell eine Therapie mit einem Antidot eingeleitet werden. Dabei handele es sich um eine Substanz, die eine schädliche Giftwirkung im Körper abschwächt oder auflöst, sagt Schürer.
Die Maßnahmen müssen rechtzeitig erfolgen, sonst droht ein irreparabler Leberschaden, der eine Organtransplantation notwendig macht.
Die Faustregel lautet: Nur Pilze sammeln, die man kennt oder zweifelsfrei bestimmen kann! Eine Möglichkeit sind Bestimmungsbücher, in denen giftige Pilze beschrieben werden. Experten empfehlen Laien Führungen mit Profis im Wald. Sie kosten etwa zwanzig bis fünfzig Euro und werden bundesweit in fast allen Regionen von Umweltämtern, Pilz-Sachverständigen, Naturparks oder Volkshochschulen angeboten.
Eine weitere Möglichkeit ist außerdem, gesammelte Pilze von einer Beratungsstelle mit Blick auf ihre Genießbarkeit begutachten zu lassen. In mehreren Regionen ist das kostenlos. Apps zur Pilzbestimmung bieten anhand eines gemachten Fotos oft eine Auswahl möglicher Pilze an. Dabei gelten sie aber nicht immer als zuverlässig. Experten empfehlen sie eher für Sammler mit bereits bestehenden Kenntnissen.
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