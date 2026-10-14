Für viele Menschen ist das Pilzesammeln ein Hobby. Im Herbst ist die Saison in den Wäldern eröffnet. Doch Unerfahrenheit und Verwechslungsgefahr können zum tödlichen Risiko werden.

Aus Versehen giftige Pilze im Korb und heftige Magen-Darm-Beschwerden nach dem Verzehr? Was dann zu tun ist. 14.10.2026 | 5:06 min

Allein in Deutschland gibt es laut Bundesamt für Naturschutz etwa 14.000 Pilze. Nur etwa zweihundert davon sind Speisepilze. 150 Arten sind giftig, zehn sogar tödlich giftig. Der Rest gilt als ungenießbar, unbekömmlich oder nicht ausreichend erforscht.

Die Bestimmung von Pilzen erfordert hohe Sachkenntnisse, um Verwechslungen auszuschließen. Experten empfehlen, sich diese vor der Suche anzueignen.

"Pilzfluencer" Moritz Schmid hat sein Glück im Wald gefunden. Ursprünglich hat er Models fotografiert, jetzt fotografiert er Pilze. Warum Pilze für ihn so faszinierend sind. 21.09.2026 | 3:04 min

Pilzvergiftungen in Deutschland

Jährlich werden 200 bis 300 Menschen mit einer Pilzvergiftung stationär behandelt. Auch Todesfälle kommen vor. Die Dunkelziffer von Vergiftungen, die nicht im Krankenhaus behandelt werden, ist deutlich höher. Wie immer im Herbst würden die Fälle bundesweit ansteigen, sagt Andreas Stürer vom Giftinformationszentrum der Universitätsmedizin Mainz.

2026 sind bei uns bereits knapp dreihundert Notrufe mit Verdacht auf Pilzvergiftung eingegangen. „ Dr. Andreas Stürer, Toxikologe

Vor allem der Verzehr des Grünen Knollenblätterpilzes führt zu Notfällen. Sein starkes Gift Amatoxin zerstört Leberzellen. Auch der Pantherpilz, dessen Gift Muscimol aus Ibotensäure entsteht und Teile des Nervensystem blockiert, verursacht oft Notfälle.

Giftnotrufzentrale: Diese Angaben sind wichtig Beim Anruf in einer Giftnotrufzentrale werden persönliche Daten wie Adresse und Kontaktmöglichkeiten abgefragt. Angaben zur Person wie Alter, Gewicht, Größe und zu bestehenden Vorerkrankungen sind wichtig, da Kinder, alte Menschen und Personen mit geschädigter Leber Risikopatienten für schwer verlaufende Pilzvergiftungen sind.



Darüber hinaus versuchen die Mitarbeiter den Fall so genau wie möglich einzugrenzen: Wurden die Pilze selbst gesammelt oder gekauft? Wie sahen sie aus oder gibt es Pilzreste oder Erbrochenes zur Bestimmung? Wann wurden sie gegessen und wie sind die aktuellen Beschwerden? Danach geben die Mitarbeiter der Giftnotrufzentrale Empfehlungen zur Behandlung entweder zu Hause oder im Krankenhaus ab oder rufen selbst einen Rettungswagen. Außerdem können sie Kontakt zwischen Betroffenen und einem Pilzsachverständigen herstellen.

Im italienischen Cerreto Laghi haben über 400 Teilnehmer an der 12. Pilz-Weltmeisterschaft teilgenommen. Dabei galt: Der schönste Pilz gewinnt. 05.10.2026 | 0:19 min

Welche Beschwerden bei einer Pilzvergiftung auftreten

Meist kommt es zu heftigen Magen-Darm-Beschwerden mit Übelkeit, Erbrechen und Durchfall. Andere Symptome können Fieber und Schweißausbrüche sein. Der Brechdurchfall führt oft zu einem starken Flüssigkeitsverlust.

Vergleichbare Beschwerden treten auch auf, wenn man verdorbene Speisepilze isst oder eine Unverträglichkeit besteht. Diese Parallele erschwert die erste Diagnostik, erklärt Stürer.

Ist es nur Erbrechen oder war es ein Pilz, der zum Leberversagen oder Tod führen kann? Die erste Symptomatik ist nicht geeignet, um zu differenzieren. „ Dr. Andreas Stürer, Toxikologe

Weitere Symptome bei einer Vergiftung können je nach Pilz vielfältig sein. Dazu gehören Sehstörungen, Halluzinationen, Schwindel, Blutgerinnungsstörungen, Herzrasen, hoher Puls und Bluthochdruck sowie starker Speichelfluss.

Wie erkennt man, welche Pilze essbar sind und was gibt es beim Pilzesammeln noch zu beachten? Pilzexperte Moritz Schmid ordnet ein. 21.09.2026 | 10:32 min

Erste-Hilfe-Maßnahmen bei Pilzvergiftung

Etwa die Hälfte der Betroffenen muss nicht im Krankenhaus behandelt werden. Bei diesen leichteren Fällen werden Medikamente gegen Magen-Darm-Beschwerden empfohlen. Kohle-Präparate aus der Apotheke in Wasser aufgelöst können Giftstoffe binden.

Zudem kann man Kontakt zu einem Pilzsachverständigen aufnehmen. Gibt es noch Pilzreste, kann der Pilz bestimmt werden. Viel Wasser trinken wirkt einem Flüssigkeitsverlust entgegen. Oft wird das aber durch den Brech-Durchfall erschwert. Bei starken Magen-Darm-Beschwerden und weiteren Symptomen wird empfohlen, ein Krankenhaus aufzusuchen oder den Rettungsdienst zu rufen.

Mario Kotaska serviert ein aromatisches Risotto mit Steinpilzen, gebratenen Kräuterseitlingen und frischen Pfifferlingen. Abgerundet wird das Ganze mit frischen Kräutern. 09.09.2026 | 5:43 min

Wie eine Pilzvergiftung im Notfall behandelt wird

Im Krankenhaus werden Vitalzeichen wie Blutdruck und Puls überwacht. Eventuell werden Medikamente eingesetzt, die den Kreislauf stabilisieren. Da Flüssigkeitsverlust Nierenschäden auslösen kann, werden oft Infusionen verabreicht, um den Elektrolyt- und Flüssigkeitshaushalt zu regulieren.

Die Auswertung von Proben, etwa Blut, Urin, Erbrochenes, hilft, den verursachenden Pilz zu identifizieren. So ist das Gift des Grünen Knollenblätterpilzes im Urin nachweisbar. Bei einigen Pilzen kann ein Gegengift eingesetzt werden.

Pilzexperte Tristan Jurisch kennt Sachsens Wälder wie kaum ein anderer - vor allem ihre Pilze. Auf Social Media gibt er Tipps für sicheres und erfolgreiches Pilzesammeln. 03.09.2025 | 5:03 min

Gefährlich sind Schädigungen der Leber, die zum Tode führen können. Um das zu verhindern, müsse schnell eine Therapie mit einem Antidot eingeleitet werden. Dabei handele es sich um eine Substanz, die eine schädliche Giftwirkung im Körper abschwächt oder auflöst, sagt Schürer.

Wir behandeln mit dem Antidot Silibinin, das aus der Mariendistel gewonnen wird, um einen unwiederbringlichen Leberschaden zu verhindern. „ Dr. Andreas Schürer, Toxikologe

Die Maßnahmen müssen rechtzeitig erfolgen, sonst droht ein irreparabler Leberschaden, der eine Organtransplantation notwendig macht.

Einer Pilzvergiftung vorbeugen Die Faustregel lautet: Nur Pilze sammeln, die man kennt oder zweifelsfrei bestimmen kann! Eine Möglichkeit sind Bestimmungsbücher, in denen giftige Pilze beschrieben werden. Experten empfehlen Laien Führungen mit Profis im Wald. Sie kosten etwa zwanzig bis fünfzig Euro und werden bundesweit in fast allen Regionen von Umweltämtern, Pilz-Sachverständigen, Naturparks oder Volkshochschulen angeboten.



Eine weitere Möglichkeit ist außerdem, gesammelte Pilze von einer Beratungsstelle mit Blick auf ihre Genießbarkeit begutachten zu lassen. In mehreren Regionen ist das kostenlos. Apps zur Pilzbestimmung bieten anhand eines gemachten Fotos oft eine Auswahl möglicher Pilze an. Dabei gelten sie aber nicht immer als zuverlässig. Experten empfehlen sie eher für Sammler mit bereits bestehenden Kenntnissen.

Die Kunst des Pilzesammelns : Wo man essbare Pilze findet und wie man sie erkennt Im Wald warten Steinpilze, Maronen, Pfifferlinge und andere Pilze, die weniger bekannt, aber sehr schmackhaft sind. Worauf es beim Sammeln ankommt, weiß Pilz-Coach Moritz Schmid. von Burkart Jope mit Video 3:04

Hinweis Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen.

→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.