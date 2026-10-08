Kältekammern versprechen schnelle Regeneration und einen Mehrwert für die Gesundheit. Was hinter dem Trend steckt und welchen Nutzen er hat, ordnet Arzt Christoph Specht ein.

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Der Gang in die Kältekammer ist schnell vollbracht: einchecken, ausziehen und in Minimalbekleidung für drei Minuten in einen Raum steigen, der etwa so groß ist wie eine Telefonzelle. Drinnen herrschen minus 85 Grad Celsius, Boden und Wände sind von einer dünnen Eisschicht bedeckt. Beim Öffnen der Tür quillt dichter Kältedampf heraus. Nach drei Minuten kribbelt nicht nur der ganze Körper, auch die Haare sind mit weißen Eiskristallen bedeckt.

Die Kleidung, die speziell für die Kryotherapie angezogen wird, wirkt wie eine Mischung aus Bade- und Skiurlaub. Zur Standardausstattung gehören Badehose, Badeschlappen, Ohrenschutz, Handschuhe und eine Atemschutzmaske. Die Maske schützt die Lunge vor der extremen Kälte.

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Kältekammer: So funktioniert die Anwendung und so teuer ist sie

Die übliche Dauer einer Anwendung beträgt drei Minuten. Je nach Anbieter kostet ein einzelner Besuch zwischen 20 und 50 Euro. Viele Anbieter setzen auf Monatsabonnements für rund 130 Euro, die eine unbegrenzte Nutzung ermöglichen. Die meisten Kundinnen und Kunden steigen etwa einmal pro Woche in die Kammer, so die Erfahrung von Michael Fuhrmann, Inhaber eines Kältestudios.

Was seit den 1980er-Jahren als medizinische Therapie zur Behandlung von Rheuma und Arthrose genutzt wird, hat sich in den vergangenen Jahren zu einem beliebten Lifestyle-Produkt entwickelt. Nutzerinnen und Nutzer erhoffen sich schnelle Regeneration, höhere Leistungsfähigkeit oder gar lebensverlängernde Effekte.

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Was ist an den Gesundheitsversprechen dran?

In den Minuten nach dem Verlassen der Kältekammer fühlt man sich erfrischt, belebt und wach. Dieser subjektive Wohlfühleffekt führt allerdings häufig zu falschen Schlussfolgerungen über die tatsächliche medizinische Langzeitwirkung. Arzt und Medizinjournalist Christoph Specht erklärt sich dadurch die Bereitschaft der Kundinnen und Kunden, auch an die langfristigen Effekte zu glauben, mit denen geworben wird.

Ein langfristig besseres Immunsystem oder ein positiver Effekt in der Depressionsbehandlung durch Kältetherapie seien wissenschaftlich jedoch nicht belegt, so Specht. Auch Hoffnungen auf eine Gewichtsreduktion müssen enttäuscht werden: Abnehmen durch reine Kälteanwendungen funktioniere nicht.

Die Versprechen sind in der Regel übertrieben. „ Dr. Christoph Specht, Arzt und Medizinjournalist

Darüber hinaus halte der Kälte-Trend in Bezug auf das Thema "Longevity" - der Verlängerung des Lebens und der gesunden Lebensspanne - einer wissenschaftlichen Prüfung nicht stand. Effekte der Kryotherapie, die ein längeres und langfristig gesünderes Leben betreffen, seien nicht nachweisbar, erklärt Specht.

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Nachgewiesener Nutzen bei Rheuma

Bei einigen Krankheiten sei die Wirkung der Ganzkörperkältetherapie allerdings medizinisch gut belegt. Insbesondere bei entzündlichen rheumatischen Erkrankungen sowie Arthrose könne die Kälte Schmerzen häufig effektiv lindern.

Experten mahnen jedoch zur Differenzierung. Bei der Schmerztherapie bringe die Kälte zwar kurzfristige Erleichterung, eine langfristige Verbesserung der Lebensqualität lasse sich jedoch nicht erreichen, erläutert Specht.

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Regeneration im Sport und Risiken

Bei der Anwendung im Sport muss unterschieden werden: Beim Ausdauersport könne die Ganzkörperkältetherapie die Regenerationsphase deutlich verkürzen und Muskelkater vorbeugen. Für Kraftsportler, die auf Muskelaufbau aus sind, bewirke die Kälte hingegen wenig, so Christoph Specht. Damit Muskulatur wächst, benötige der Körper leichte Entzündungsreaktionen, die durch die Kälte gehemmt werden.

Mediziner Specht warnt auch vor echten Risiken: Der Gang in die Kältekammer sei nicht für jeden geeignet, da der Kreislauf stark belastet werde. "Wer unter Herzerkrankungen oder Herzrhythmusstörungen leidet, einen Herzschrittmacher trägt oder einen akuten Infekt hat, sollte die Kammer ohne ärztliche Kontrolle meiden."

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