Moderne Therapien gegen Brustkrebs:Früher Brustkrebs: Wie Heilung gelingen kann
von Julia Tschakert
Die Diagnose Brustkrebs ist für betroffene Frauen ein Schock. Dank moderner Behandlungsmöglichkeiten kann Brustkrebs im Frühstadium heute wirksam behandelt und oft geheilt werden.
Brustkrebs ist häufig ein Zufallsbefund. In Deutschland erkranken jedes Jahr rund 77.000 Frauen neu daran. Es gibt verschiedene Arten von Brustkrebs, wobei Therapie und Heilungschancen von der jeweiligen Art abhängig sind.
Was früher Brustkrebs bedeutet
Von frühem Brustkrebs spricht man, wenn der Krebs noch nicht in andere Organe gestreut, also noch keine Metastasen gebildet hat. Sind auch die Lymphknoten in den Achseln noch nicht befallen, seien die Chancen für eine Heilung besonders hoch, sagt Marcus Schmidt, Leiter des Brustzentrums an der Universitätsmedizin Mainz. Aber auch bei befallenen Lymphknoten seien sie noch gut.
Die Therapieverfahren bei Brustkrebs haben sich in den letzten Jahren weiterentwickelt. Je nach Beschaffenheit des Tumors werden viele heute oft gezielt eingesetzt - ergänzend zu Standardtherapien wie Operation, Bestrahlung oder Chemotherapie.
Standardtherapien bei Brustkrebs
Spezialisierte Behandlungsformen
Um festzustellen, ob weitere Therapien für eine Patientin infrage kommen, wird zunächst untersucht, ob der Brustkrebs für bestimmte Hormone empfänglich ist oder ob er sogenannte HER-2-Rezeptoren aufweist, die das Wachstum des Tumors beschleunigen können. Diese können als Angriffspunkte für eine Therapie dienen, wodurch sich weitere Behandlungsmöglichkeiten ergeben, erklärt Schmidt.
Hormonabhängiger Brustkrebs
In manchen Fällen regen die Hormone Östrogen oder Progesteron das Wachstum des Tumors an, der dafür Rezeptoren ausgebildet hat. Bestimmte Medikamente können die Produktion dieser Hormone dann blockieren oder drosseln.
Die Medikamente werden täglich über mindestens fünf Jahre eingenommen. Studien belegen, dass eine Einnahme über diesen Zeitraum das Risiko eines Rückfalls erheblich verringert.
Antikörpertherapie bei HER-2-postivem Brustkrebs
Befinden sich auf der Oberfläche der Krebszellen HER2-Rezeptoren, gibt es einen weiteren Behandlungsansatz. Diese Rezeptoren sind an Wachstumssignalen beteiligt, die die Zellteilung anregen.
Mithilfe von Antikörpern könne man deren unkontrolliertes Wachstum verlangsamen, so Schmidt. Dadurch sei dieser Brustkrebs im Frühstadium in vielen Fällen heilbar.
Triple-negativer Brustkrebs: Aggressiv mit hohem Rückfallrisiko
Triple-negativer Brustkrebs (TNBC) hat weder Hormon- noch HER-2-Rezeptoren. Er gilt als besonders aggressiv und schwerer behandelbar. Als Behandlungsoptionen bleiben hier Operation, Chemotherapie - meist in Kombination mit einer Immuntherapie - und Bestrahlung.
Auch die Rückfallquote ist hier deutlich höher als bei anderen Brustkrebsarten. Beim frühen triple-negativen Brustkrebs treten die meisten Rückfälle in den ersten drei Jahren auf. Nach fünf Jahren ist das Rückfallrisiko bereits deutlich geringer.
Um einen Rückfall zu vermeiden, können Frauen auch selbst einiges tun. Wichtig ist körperliche Aktivität. Allein durch drei Stunden Spazierengehen pro Woche könne man sein Rezidivrisiko, also das Risiko, dass der Tumor wiederkomme, um 27 Prozent senken, erklärt Annette Hasenburg von der Universitätsmedizin Mainz. Das sei richtig viel, so die Direktorin der Frauenklinik. Mit vielen Therapien bekäme man das nicht hin.
Auch eine pflanzenbasierte Ernährung sei für Frauen, die an Brustkrebs erkrankt sind oder waren, zu empfehlen. Darüber hinaus sollte der Alkoholkonsum so weit wie möglich eingeschränkt oder vermieden werden.
Studie zu mRNA-Impfung gegen Rückfall bei TNBC
In einer Studie mit 14 Patientinnen, die Triple negativen Brustkrebs hatten, wurde eine individualisierte mRNA-Impfung untersucht, mit der ein Rückfall verhindert werden soll.
Bei der individualisierten mRNA-Impfung wird für jede Patientin ein persönlicher therapeutischer Impfstoff hergestellt, der dem Immunsystem typische Merkmale ihres eigenen Tumors zeigt und es so gezielt gegen möglicherweise verbliebene Krebszellen aktiviert.
Erste Studienergebnisse wurden jetzt in der Fachzeitschrift Nature veröffentlicht. Elf der 14 Patientinnen sind bis heute krebsfrei. Ob das jedoch auf die Impfung zurückzuführen ist oder ob die Teilnehmerinnen auch ohne Impfung zu den Frauen ohne Rückfall gehört hätten, muss weiter erforscht werden.
Julia Tschakert ist Redakteurin der ZDF-Sendung "Volle Kanne - Service täglich".
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