Altwerden in Deutschland:Gesund bleiben bis ins hohe Alter
von Christina-Maria Pfersdorf
Kann man gesund altern? Die Wissenschaft zeigt: Unsere Gene bilden die Grundlage, doch 50 Prozent haben wir selbst in der Hand. Wie der Lebensstil den Alterungsprozess beeinflusst.
Die Lebenserwartung der Menschen in Deutschland ist gestiegen. Im Durchschnitt leben Frauen heute fast 84 und Männer gut 79 Jahre. Doch ein hohes Alter geht nicht unbedingt mit Gesundheit und Wohlbefinden einher.
Den Tagen mehr Leben geben, nicht dem Leben mehr Tage und dabei die Lebensspanne, die von Krankheit gezeichnet ist, so kurz wie möglich zu halten - das ist der Ansatz vieler Altersforscher. Parallel dazu hat sich ein Trend entwickelt, bei dem Menschen alles daran setzen, den Alterungsprozess aufzuhalten.
Wenig Evidenz für viele Longevity-Maßnahmen
Longevity, englisch für Langlebigkeit, ist mittlerweile ein Synonym für einen Lifestyle, bei dem sich alles um das Nicht-Älterwerden dreht. Kältekammer, Eisbaden, Nahrungsergänzungsmittel sollen ebenso helfen wie Biohacking, Infusionen, Medikamente und andere teils umstrittene Maßnahmen wie Stammzelltherapien. Doch vieles ist wissenschaftlich nicht belegt.
Was sich auf die Gene beziehe oder auf den Stoffwechsel, das seien Dinge, die durch Verständnis und die Biologie erst ergründet werden müssen, sagt Internist und Onkologe Ron Jachimowicz. Er forscht am Kölner Max-Planck-Institut für Biologie des Alterns.
Hier versuchen Forscher Ansätze zu finden, um den Alterungsprozess zu beeinflussen, so Jachimowicz.
Zellen sind für das Altern verantwortlich
Die entscheidende Rolle im Alterungsprozess spielen unsere Zellen - genauer die darin liegenden Mitochondrien, die Kraftwerke der Zellen. Deren Leistungsfähigkeit nimmt im Laufe der Jahre immer weiter ab. Ein Grund dafür ist oxidativer Stress, der schädigend auf die Zellen einwirkt. Das sind zum einen aggressive Stoffwechselprodukte, zum anderen äußere Einflüsse wie UV-Strahlung.
Die Schäden können zum Beispiel das Erbgut betreffen oder wichtige funktionelle Einheiten in der Zelle, erklärt Jachimowicz. Gewinnen sie die Überhand, wird die Funktion der Zelle schlechter und sie altert schneller, so der Experte.
Doch auf diese Alterungsprozesse können wir einwirken. "Wir haben tatsächlich 50 Prozent in der Hand. Das heißt, wir können 50 Prozent beeinflussen und 50 Prozent eben nicht", erklärt Jachimowicz. Vor allem ein bestimmter Lebensstil kann in großem Maße dazu beitragen, dass sich Alterungsprozesse verlangsamen.
So beeinflusst der Lebensstil das Altern
Ein Lebensstil, der den Alterungsprozess erwiesenermaßen positiv beeinflussen kann, besteht aus vier großen Säulen: guter Schlaf, eine ausgewogene Ernährung, ausreichend Bewegung und das Pflegen sozialer Kontakte. Zudem sollte man auf zellschädigende Stoffe wie Alkohol oder Nikotin verzichten.
Schlaf ist ein zentraler Faktor für gesundes Altern, da im Körper währenddessen wichtige Reparatur- und Regenerationsprozesse stattfinden. Ebenso wichtig ist eine gesunde, ausgewogene und vollwertige Ernährung. Sie sorgt für die Zufuhr wertvoller Nährstoffe und reduziert das Risiko für starkes Übergewicht. Gerade mit Übergewicht werden lebensgefährliche Erkrankungen, vor allem des Herz-Kreislauf-Systems, in Verbindung gebracht.
Ausreichend Bewegung ist ein weiterer wesentlicher Faktor, um gesund zu altern. Die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt, sich pro Woche mindestens 150 bis 300 Minuten moderat zu bewegen. Das entspricht etwa 20 bis 40 Minuten täglich, in denen man Herz-Kreislauf-System und Muskulatur fordern sollte.
Und letztlich, sagt Ron Jachimowicz, sei ein gutes soziales Umfeld extrem förderlich, um gesund zu altern. Studien zeigen: Einsamkeit kann krank machen, soziale Kontakte hingegen halten geistig und körperlich fit.
Christina-Maria Pfersdorf ist Redakteurin der ZDF-Sendung "Volle Kanne - Service täglich".
Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen.
→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.
Mehr zum Thema Langlebigkeit
Longevity: Die Sehnsucht nach mehr Zeit:"Die Idee ist, dass wir nicht mehr am Altern sterben"von Felicia Kaulmit Video28:33
Hochbetagten-Statistik :Zahl der Menschen über 100 Jahre in Deutschland gestiegenmit Video1:18
Risiken durch Selbstverbesserung:Wann Selbstoptimierung schaden kannvon Cornelia Petereitmit Video3:38
Gesundheitstrend Longevity:Der Hype um die Langlebigkeitvon Anja Braunwarthmit Video3:30
Weitere Gesundheits-Themen
Altwerden in Deutschland:Neue Lebensformen und Wege in der Pflegevon Christina-Maria Pfersdorfmit Video5:14
Schlafstörung in der Lebensmitte:Midlife-Sleep-Crisis erkennen und bewältigenvon Julia Zipfelmit Video4:28
Wenn das Gesäß ständig schmerzt:Piriformis-Syndrom: Ursachen, Symptome und Therapievon Julia Zipfelmit Video4:53
- FAQ
Markteinführung im September:Die Abnehmtablette kommt: Was Sie wissen solltenmit Video0:25