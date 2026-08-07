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Gesundheit

Piriformis-Syndrom: Was hilft bei Schmerzen im Gesäß?

Wenn das Gesäß ständig schmerzt:Piriformis-Syndrom: Ursachen, Symptome und Therapie

von Julia Zipfel

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Sitzen wird zur Qual, Schmerzen ziehen bis in die Wade: Beim Piriformis-Syndrom liegt die Ursache in der tiefen Gesäßmuskulatur. Wie Betroffene die Beschwerden wieder loswerden.

Das Bild zeigt einen Arzt oder Physiotherapeuten, der Übungen zum dehnen des Piriformis-Muskels macht.

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Der Piriformis ist ein kaum handgroßer Muskel, der große Schmerzen verursachen kann. Diese Schmerzen lassen sich aber meist gut behandeln. Sieben Fakten, die man zum Piriformis-Syndrom wissen sollte.

Was ist das Piriformis-Syndrom?

Birnenförmig und flach zieht der Musculus piriformis vom Kreuzbein zum Oberschenkelknochen und stabilisiert dabei die Hüfte. Bei den meisten Menschen verlaufe der Ischiasnerv direkt unter ihm hindurch, sodass ein verkürzter oder verhärteter Muskel den Nerv einengen kann, erklärt Jan Lemke, Facharzt für Orthopädie.

Wird der Piriformis gereizt, kann das starke Schmerzen im tiefen Gesäß verursachen, die bis ins Bein ausstrahlen.

Dr. Jan Lemke, Orthopäde

Sowohl der Druck auf den Ischiasnerv als auch die typischen Symptome hängen von der individuellen anatomischen Situation ab.

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Wie man das Piriformis-Syndrom erkennen kann

Der Schmerz sitzt tief im Gesäß, ist meist einseitig und fühlt sich ziehend oder brennend an. Vom Gesäß wandert er häufig die Rückseite des Oberschenkels hinab. Kribbeln und Taubheit können dazu kommen. Die Schmerzen verschlimmern sich oft beim Sitzen oder Laufen.

Wer vom Piriformis-Syndrom betroffen ist

Genaue Zahlen zur Häufigkeit fehlen, weil das Syndrom oft unerkannt bleibt. Schätzungen zufolge haben rund sechs bis acht Prozent der Betroffenen mit Rücken- oder Hüftschmerzen, die ins Bein ausstrahlen, einen gereizten Piriformis. Treffen kann es jeden, häufig aber Menschen im Alter zwischen 30 und 60 Jahren. Bei Älteren zieht eher ein Verschleiß an Wirbelsäule und Hüftgelenk den Piriformis in Mitleidenschaft.

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Ursachen der Muskelreizung

Häufigster Auslöser ist langes Sitzen, etwa im Büro oder Auto. Der Muskel verkürzt, verspannt sich dadurch und schmerzt. Oft kommen einseitige Belastungen beim Sport, Dysbalancen im Becken oder ein Sturz auf das Gesäß hinzu.

Betreiben Vielsitzer plötzlich Laufsport, können sie den ohnehin verkürzten Muskel zusätzlich reizen. Bei einem Teil der Betroffenen verläuft der Ischiasnerv mitten durch den Piriformis, sodass er besonders schnell gereizt wird.

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Verwechslung mit Bandscheibenvorfall

Halten die Schmerzen wochenlang an oder kommen Taubheit und Kraftverlust dazu, ist eine ärztliche Abklärung nötig.

Eine Ischialgie ausgelöst durch einen Bandscheibenvorfall fühlt sich ähnlich an. Deshalb ist das Piriformis-Syndrom eine Ausschlussdiagnose. Der Arzt tastet den Muskel ab und prüft mit Dehn- und Krafttests, ob sich der Schmerz gezielt provozieren lässt.

Hebe ich das gestreckte Bein an, schmerzt das beim Bandscheibenvorfall, beim Piriformis-Syndrom nicht.

Dr. Jan Lemke, Orthopäde

Mit Röntgenaufnahmen oder einer Magnetresonanztomografie könnten eine Hüftarthrose oder Bandscheibenschäden ausgeschlossen werden, so Lemke.

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Was gegen die Muskelverspannung hilft

Operiert wird praktisch nie. Im Mittelpunkt der konservativen Behandlung steht Physiotherapie mit Übungen zur Dehnung und Druckpunkttechniken über sogenannte Triggerpunkte, um Verhärtungen zu lösen.

Nach etwa vier bis sechs Wochen sehen wir in der Regel gute Behandlungserfolge.

Dr. Jan Lemke, Orthopäde

Ergänzend kann eine Stoßwellen- oder Lasertherapie infrage kommen. Die Verfahren sind meist individuelle Gesundheitsleistungen (IGeL). Die gesetzliche Krankenversicherung übernimmt die Kosten in der Regel nicht.

Ergänzende Therapieverfahren

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Regelmäßiges Faszientraining kann helfen, Verspannungen zu lösen, die Beweglichkeit zu verbessern und Schmerzen zu lindern. Sportphysiotherapeut Dominic Glabisch zeigt entsprechende Übungen.

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Was Betroffene selbst tun können

Ohne eigenes Zutun geht es nicht, sagt Physiotherapeut Tobias Hüttenberger. Dreimal pro Woche sollte man den Piriformis mit Übungen dehnen und kräftigen und die Belastung dabei langsam steigern.

Viele Patienten träumen davon, einmal Physiotherapie zu machen und dann ist der Schmerz weg. Das ist unrealistisch.

Tobias Hüttenberger, Physiotherapeut

Hilfreich sind Übungen auch zu Hause. Bei akuten Beschwerden sollte vorher jedoch ärztlich abgeklärt werden, ob sie durchgeführt werden dürfen.

Drei Übungen für zu Hause

Vorbeugend hilft Bewegung, etwa regelmäßiges Spazierengehen, am besten auch bergauf. Wer die Treppe statt den Aufzug nimmt, trainiert den Muskel zusätzlich. Und: Das Portemonnaie gehört nicht in die Gesäßtasche. Der Druck beim Sitzen kann den Piriformis reizen.

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Über dieses Thema berichtete das ZDF in der Sendung "Volle Kanne" am 07.08.2026, ab 09:05 Uhr.
Themen
GesundheitRückenschmerzen

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