Tabaksteuer-Erhöhung: Zigaretten sollen noch teurer werden

Die Koalition will die Tabaksteuer wohl noch stärker anheben. Eine Packung Zigaretten könnte bis 2030 fast 11,80 Euro kosten - das wären 40 Cent mehr als bisher geplant.

Zigaretten sollen wohl noch teurer werden als geplant

Die Koalition will laut Medienberichten die Tabaksteuer stärker anheben als geplant. Bis 2030 soll ein Päckchen Zigaretten fast zwölf Euro kosten. Auch Feinschnitt von Tabak soll teurer werden. 13.07.2026 | 0:23 min

Die schwarz-rote Koalition will offenbar die Tabaksteuer stärker erhöhen als bisher geplant. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) unter Berufung auf eine sogenannte Formulierungshilfe des Bundesfinanzministeriums für die Koalitionsfraktionen. Der durchschnittliche Preis für eine Packung Zigaretten soll demnach bis 2030 schrittweise von aktuell rund 8 Euro auf fast 11,80 Euro steigen. Das wären etwa 40 Cent mehr als vor einer Woche vom Bundeskabinett beschlossen.

Die Deutsche Presse-Agentur erfuhr aus Koalitionskreisen, die Regierungsfraktionen hätten entschieden, die im Regierungsentwurf vorgesehenen Steuertarife noch einmal nach oben anzupassen. So solle vor allem der Aspekt des Gesundheitsschutzes noch einmal gestärkt werden.

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Gesundheits-Sparpaket vergangene Woche auf den Weg gebracht

Kanzleramtsminister Thorsten Frei (CDU) verwies im ARD-"Morgenmagazin" zur Tabaksteuer auf Veränderungen zugunsten der Krankenhäuser und der stationären Versorgung. Nach dem Bundestag hatte am Freitag auch der Bundesrat den Weg für ein Sparpaket von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) freigemacht, das die Krankenkassenbeiträge stabil halten soll.

Es sieht Milliarden-Ausgabenbremsen bei Praxen, Krankenhäusern und der Pharmabranche vor. Dabei war der Bund den Ländern noch mit finanziellen Zugeständnissen für die Kliniken entgegengekommen.

Steuer soll 800 Millionen Euro mehr pro Jahr einbringen

Wie das RND berichtete, sollen die geplanten Änderungen bei der Tabaksteuer jährlich jeweils rund 800 Millionen Euro mehr in die Kasse des Bundes spülen als bisher vorgesehen. Konkret solle der durchschnittliche Packungspreis für Zigaretten 2027 auf 9,10 Euro steigen, bisher geplant gewesen seien 8,77 Euro. Dann soll es demnach schrittweise bis zum Jahr 2030 hochgehen auf 11,78 Euro.

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Aus Koalitionskreisen hieß es nun zum Beschluss des Bundeskabinetts zur Erhöhung der Tabaksteuer, dies diene der Haushaltskonsolidierung. Der Bund muss Milliardenlücken schließen. Die Erhöhung diene aber auch dem Schutz der öffentlichen Gesundheit und stehe im Einklang mit dem Ziel der Bundesregierung, die Raucherquote von Jugendlichen und Erwachsenen zu senken.

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Quelle: dpa