  3. Merkliste
  4. Suche
Wirtschaft

Tabaksteuer-Erhöhung: Zigaretten sollen noch teurer werden

Packung könnte fast zwölf Euro kosten:Zigaretten sollen wohl noch teurer werden als geplant

|

Die Koalition will die Tabaksteuer wohl noch stärker anheben. Eine Packung Zigaretten könnte bis 2030 fast 11,80 Euro kosten - das wären 40 Cent mehr als bisher geplant.

Eine geöffnete Zigarettenpackung.

Die Koalition will laut Medienberichten die Tabaksteuer stärker anheben als geplant. Bis 2030 soll ein Päckchen Zigaretten fast zwölf Euro kosten. Auch Feinschnitt von Tabak soll teurer werden.

13.07.2026 | 0:23 min

Die schwarz-rote Koalition will offenbar die Tabaksteuer stärker erhöhen als bisher geplant. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) unter Berufung auf eine sogenannte Formulierungshilfe des Bundesfinanzministeriums für die Koalitionsfraktionen. Der durchschnittliche Preis für eine Packung Zigaretten soll demnach bis 2030 schrittweise von aktuell rund 8 Euro auf fast 11,80 Euro steigen. Das wären etwa 40 Cent mehr als vor einer Woche vom Bundeskabinett beschlossen.

Die Deutsche Presse-Agentur erfuhr aus Koalitionskreisen, die Regierungsfraktionen hätten entschieden, die im Regierungsentwurf vorgesehenen Steuertarife noch einmal nach oben anzupassen. So solle vor allem der Aspekt des Gesundheitsschutzes noch einmal gestärkt werden.

Auf dem Bild sieht man auf der rechten Seite den Host Mirko Drotschmann. Links im Bild zu sehen ist eine Hand, die Geld auffängt.

Die Regierung verspricht Tankrabatt und Entlastungsprämien gegen steigende Preise: Mirko Drotschmann erklärt, wer profitiert und wer draufzahlt.

23.04.2026 | 10:20 min

Gesundheits-Sparpaket vergangene Woche auf den Weg gebracht

Kanzleramtsminister Thorsten Frei (CDU) verwies im ARD-"Morgenmagazin" zur Tabaksteuer auf Veränderungen zugunsten der Krankenhäuser und der stationären Versorgung. Nach dem Bundestag hatte am Freitag auch der Bundesrat den Weg für ein Sparpaket von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) freigemacht, das die Krankenkassenbeiträge stabil halten soll.

Es sieht Milliarden-Ausgabenbremsen bei Praxen, Krankenhäusern und der Pharmabranche vor. Dabei war der Bund den Ländern noch mit finanziellen Zugeständnissen für die Kliniken entgegengekommen.

Steuer soll 800 Millionen Euro mehr pro Jahr einbringen

Wie das RND berichtete, sollen die geplanten Änderungen bei der Tabaksteuer jährlich jeweils rund 800 Millionen Euro mehr in die Kasse des Bundes spülen als bisher vorgesehen. Konkret solle der durchschnittliche Packungspreis für Zigaretten 2027 auf 9,10 Euro steigen, bisher geplant gewesen seien 8,77 Euro. Dann soll es demnach schrittweise bis zum Jahr 2030 hochgehen auf 11,78 Euro.

Im Hamburger Hafen sichergestellte und nicht in Deutschland zugelassene Vapes werden während einer Pressekonferenz ausgestellt. Der Zoll in Hamburg stellte seine Jahresbilanz für das Jahr 2025 vor.

Laut einer neuen Umfrage konsumieren 9,6 % der 12- bis 17-Jährigen Nikotin. Besonders E-Zigaretten sind beliebt. Die Politik fordert nun Werbeverbote und härtere Regeln.

26.05.2026 | 2:43 min

Aus Koalitionskreisen hieß es nun zum Beschluss des Bundeskabinetts zur Erhöhung der Tabaksteuer, dies diene der Haushaltskonsolidierung. Der Bund muss Milliardenlücken schließen. Die Erhöhung diene aber auch dem Schutz der öffentlichen Gesundheit und stehe im Einklang mit dem Ziel der Bundesregierung, die Raucherquote von Jugendlichen und Erwachsenen zu senken.

Wichtiger Hinweis in eigener Sache

Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.

Mit ZDFheute als hinterlegter Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.

→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen

Quelle: dpa
Über das Thema berichtete die heute Xpress am 13.07.2026 ab 09:16 Uhr.
Thema
Schwarz-rote Koalition

Mehr zum Thema Rauchen

  1. 15.10.2025, Berlin: Nina Warken (CDU), Bundesministerin für Gesundheit, spricht bei einer Pressekonferenz zum geplanten Sparpaket gegen höhere Kassenbeiträge. Die Koalition will erneute Anhebungen zum 1. Januar 2026 abwenden.
    Analyse

    Tabaksteuer rauf, Zahnarzt selbst zahlen:Wie sich die Gesundheitspolitik im Kreis dreht

    von Britta Spiekermann
    mit Video2:37
  2. Symbolbild: Eine geöffnete Zigarettenpackung liegt auf einem Tisch.

    Forderung von Union und SPD:Zigaretten bald teurer? Politiker für höhere Tabaksteuer

    mit Video1:50
  3. Eine Frau entfernt ein Nikotinpflaster von ihrem Arm.

    Rauchstopp auf Rezept:Krankenkassen zahlen Medikamente zur Rauchentwöhnung

    von Thomas Förster
    mit Video5:15
  4. Junge Frau vor künstlichem Hintergrund, welche während dem Rauchen gezeigt wird.
    Grafiken

    E-Zigaretten animieren zum Konsum:Jugendliche rauchen wieder mehr

    von Luisa Billmayer
    mit Video2:43