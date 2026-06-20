Longevity: Die Sehnsucht nach mehr Zeit:"Die Idee ist, dass wir nicht mehr am Altern sterben"
von Felicia Kaul
Merle, Daniel und Felix wollen den Alterungsprozess verlangsamen, vielleicht sogar ewig leben. Doch hinter ihrem Streben nach Longevity stecken drei Einzelschicksale.
Felix, 47, Programmierer
Felix sehnt sich nach ewigem Leben. Dafür macht er seinen Körper zu einer Art wissenschaftlichem Objekt.
Inspiration dafür ist US-Unternehmer Bryan Johnson, der nach eigenen Angaben monatlich mehrere Millionen Dollar ausgibt, um mit allen Mitteln nach dem ewigen Leben zu streben. Seine Erkenntnisse teilt er online.
Auch Felix möchte den Tod besiegen. Wie sein Vorbild setzt er auf sogenannte Kryokonservierung. Die Idee: Im Falle seines Todes wird sein Körper tiefgefroren und gelagert, bis die Todesursache in der Zukunft behandelbar ist. Er hofft: "So hat man zumindest noch eine Chance, dass man in Zukunft weiterleben kann." Für diese Chance investiert Felix um die 200.000 Euro.
Alleine möchte Felix sein langes Leben aber nicht verbringen. Über eine selbstprogrammierte Dating-App für Longevity-Interessierte sucht er eine Partnerin. Wichtiges Kriterium ist für ihn der Lebensstil. "Da ich ja selber nicht sterben möchte, fände ich es unheimlich wichtig, mit einer Partnerin zusammen zu sein, die das gleiche Interesse hat und nicht mit einer Partnerin zusammen zu sein, die mit 80 sterben möchte", erklärt er.
Merle, 46, Ernährungsberaterin
Nach einer Krebserkrankung ändert sich Merles Lebenseinstellung grundlegend. Sie gibt ihren stressigen Job als Fernsehjournalistin auf und zieht in die Natur, um ein ruhigeres Leben zu führen.
Biologisch wertvoll, pflanzenbasiert, selbstgekocht: Bewusste Ernährung hat bei Merle Priorität. Dazu gehört auch der Verzicht auf Alkohol.
Besonders inspirieren sie die Einwohner der griechischen Insel Ikaria, auch bekannt als die Insel der Hundertjährigen. Merles Traum: Auf Ikaria ein Haus kaufen und hier den Rest ihres Lebens verbringen.
Bei ihren Urlauben auf Ikaria besucht Merle die Bewohnerinnen der Insel. Sie möchte an ihrem Alltag teilhaben, ihre Gewohnheiten studieren und von ihnen lernen, wie auch sie selbst im hohen Alter gesund bleiben kann.
Daniel, 53, Unternehmer
Auch Daniel hat sein Leben zugunsten der Langlebigkeit umgekrempelt. Sein anspruchsvoller Job verursachte bei ihm ein Burnout. Seitdem steht Gesundheit bei ihm an oberster Stelle. Zu seiner Routine gehören verschiedene Atemtechniken sowie morgendliches Eisbaden.
Auf seine teuren Nahrungsergänzungsmittel, Sport und gesunde Ernährung allein will Daniel sich nicht verlassen. Um Krankheiten vorzubeugen und Mängel rechtzeitig zu erkennen, lässt er sich so oft wie möglich ärztlich untersuchen - natürlich auf eigene Kosten.
Die eigene Gesundheit zu optimieren, ohne sich dabei zu übernehmen - für Daniel, Merle und Felix eine Gratwanderung. Sie investieren Zeit, Geld und Mühe, um den Alterungsprozess so lange wie möglich aufzuhalten.
Felicia Kaul ist Redakteurin in der ZDF-Hauptredaktion Geschichte und Wissenschaft.
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