Merle, Daniel und Felix wollen den Alterungsprozess verlangsamen, vielleicht sogar ewig leben. Doch hinter ihrem Streben nach Longevity stecken drei Einzelschicksale.

"Die Idee ist, dass wir nicht mehr am Altern sterben"

Der Glaube an wissenschaftliche Erkenntnisse und die "richtige" Lebensweise bestimmt das Leben unserer drei Protagonisten. Macht sie das glücklich? 26.05.2026 | 28:33 min

Felix, 47, Programmierer

Felix sehnt sich nach ewigem Leben. Dafür macht er seinen Körper zu einer Art wissenschaftlichem Objekt.

Die Idee ist, dass wir nicht mehr am Altern sterben. „ Felix, sehnt sich nach ewigem Leben

Inspiration dafür ist US-Unternehmer Bryan Johnson, der nach eigenen Angaben monatlich mehrere Millionen Dollar ausgibt, um mit allen Mitteln nach dem ewigen Leben zu streben. Seine Erkenntnisse teilt er online.

Für mich ist Altern eine Krankheit, die man in sehr naher Zukunft wahrscheinlich behandeln kann. „ Felix, macht seinen Körper zum wissenschaftlichen Objekt

Felix (l.) hat den berühmten Alternsforschungstheoretiker Aubrey de Greay getroffen. Quelle: ZDF

Auch Felix möchte den Tod besiegen. Wie sein Vorbild setzt er auf sogenannte Kryokonservierung. Die Idee: Im Falle seines Todes wird sein Körper tiefgefroren und gelagert, bis die Todesursache in der Zukunft behandelbar ist. Er hofft: "So hat man zumindest noch eine Chance, dass man in Zukunft weiterleben kann." Für diese Chance investiert Felix um die 200.000 Euro.

Alleine möchte Felix sein langes Leben aber nicht verbringen. Über eine selbstprogrammierte Dating-App für Longevity-Interessierte sucht er eine Partnerin. Wichtiges Kriterium ist für ihn der Lebensstil. "Da ich ja selber nicht sterben möchte, fände ich es unheimlich wichtig, mit einer Partnerin zusammen zu sein, die das gleiche Interesse hat und nicht mit einer Partnerin zusammen zu sein, die mit 80 sterben möchte", erklärt er.

Der Internet-Trend "Longevity" bedeutet Langlebigkeit: Wie effektiv sind die Maßnahmen, die Anhänger dieser Bewegung verfolgen? Altersforscher Prof. Björn Schumacher im Gespräch. 29.07.2025 | 6:35 min

Merle, 46, Ernährungsberaterin

Nach einer Krebserkrankung ändert sich Merles Lebenseinstellung grundlegend. Sie gibt ihren stressigen Job als Fernsehjournalistin auf und zieht in die Natur, um ein ruhigeres Leben zu führen.

Das war ein heftiger Einschnitt in meinem Leben. Und ich habe dann relativ schnell gespürt: So wie es war, kann es nicht weitergehen und ich muss wirklich grundlegend was verändern, weil sonst packe ich das nicht. „ Merle, will ein ruhigeres Leben führen

Biologisch wertvoll, pflanzenbasiert, selbstgekocht: Bewusste Ernährung hat bei Merle Priorität. Dazu gehört auch der Verzicht auf Alkohol.

Merle (l.) ist so oft wie möglich auf der griechischen Insel Ikaria und spricht mit den Bewohnern über das traditionelle Longevity-Leben. Quelle: ZDF

Besonders inspirieren sie die Einwohner der griechischen Insel Ikaria, auch bekannt als die Insel der Hundertjährigen. Merles Traum: Auf Ikaria ein Haus kaufen und hier den Rest ihres Lebens verbringen.

Ich denke tatsächlich jeden Tag an das Leben auf Ikaria. Ich wache mit dem Gedanken auf und ich schlafe mit ihm ein. „ Merle, würde gerne auf der Insel der Hundertjährigen leben

Bei ihren Urlauben auf Ikaria besucht Merle die Bewohnerinnen der Insel. Sie möchte an ihrem Alltag teilhaben, ihre Gewohnheiten studieren und von ihnen lernen, wie auch sie selbst im hohen Alter gesund bleiben kann.

Anhänger der Longevity-Bewegung möchten mithilfe von spezieller Ernährung, Biohacking und anderen Maßnahmen den Altersprozess austricksen und möglichst gesund möglichst alt werden. 29.07.2025 | 3:30 min

Daniel, 53, Unternehmer

Auch Daniel hat sein Leben zugunsten der Langlebigkeit umgekrempelt. Sein anspruchsvoller Job verursachte bei ihm ein Burnout. Seitdem steht Gesundheit bei ihm an oberster Stelle. Zu seiner Routine gehören verschiedene Atemtechniken sowie morgendliches Eisbaden.

Ich habe das Gefühl, wenn ich die Luft anhalte, steht kurz die Welt. Und wenn ich mit dem nächsten Atemzug wieder hochfahre, als wenn ich rebootet - neu gestartet - wurde. „ Daniel, Gesundheit steht für ihn an oberster Stelle

Morgendliches Eisbaden gehört für Daniel zur Routine. Quelle: ZDF

Auf seine teuren Nahrungsergänzungsmittel, Sport und gesunde Ernährung allein will Daniel sich nicht verlassen. Um Krankheiten vorzubeugen und Mängel rechtzeitig zu erkennen, lässt er sich so oft wie möglich ärztlich untersuchen - natürlich auf eigene Kosten.

Ich habe Angst, nicht mehr so zu performen, weil irgendetwas außerhalb meiner Kontrolle passiert ist. Das will ich ausschließen, indem ich anfange, mich regelmäßig zu überprüfen, zu vermessen, zu schauen, was ist. „ Daniel, lässt sich oft ärztlich untersuchen

Longevity, Biohacking, ewige Jugend: Der Druck, jung zu bleiben, scheint immer größer zu werden. Terra Xplore beleuchtet, was wirklich zählt, um gesund alt zu werden. 25.05.2026 | 43:30 min

Die eigene Gesundheit zu optimieren, ohne sich dabei zu übernehmen - für Daniel, Merle und Felix eine Gratwanderung. Sie investieren Zeit, Geld und Mühe, um den Alterungsprozess so lange wie möglich aufzuhalten.

Felicia Kaul ist Redakteurin in der ZDF-Hauptredaktion Geschichte und Wissenschaft.