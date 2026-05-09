Friedel Zimmermann und Helmut Luft:Zwei Hundertjährige verraten Geheimnis eines langen Lebens
von Felicia Kaul
Friedel Zimmmermann und Helmut Luft haben geliebt und getrauert. Sie haben Krieg und Frieden erlebt. Warum die Hundertjährigen es wichtig finden, ihre Erfahrungen weiterzugeben.
Friedel Zimmermann, 106 Jahre alt
Friedel Zimmermann ist eine selbstbewusste, lebensfrohe Frau, vor ein paar Wochen feierte sie ihren 106. Geburtstag. Nur ihr Körper macht nicht mehr so mit. Das ZDF besuchte sie für die Doku "100 Jahre Leben: Was wirklich zählt" im vergangenen Jahr.
Seit zwei Jahren wohnt sie deshalb im Pflegeheim. Für die freiheitsliebende Frau kein einfacher Zustand. Nur schwer kann sie sich an die festen Routinen, vorgegebenen Essen- und Schließzeiten gewöhnen. Ihr fehlt ihre Unabhängigkeit.
Um die Welt gereist
In den 1960er-Jahren heuert sie als Yachtmanagerin auf privaten Segelschiffen an. Sie reist um die Welt, segelt bis nach Alaska und lebt später einige Jahre in Kanada. Noch heute schwelgt sie gerne in Erinnerungen an ihre Abenteuer: "Ich war immer hungrig, Neues zu sehen, Neues zu erleben."
Aber es gibt auch Erinnerungen an dunkle Zeiten in ihrem Leben. Mit 20 Jahren heiratet Friedel ihre große Liebe Alfred. Er zieht als Soldat in den Krieg. Friedel sieht ihn nur noch im Heimaturlaub.
Während des Zweiten Weltkriegs bringt sie die gemeinsamen Söhne zur Welt. Doch ihr Mann kehrt schließlich nicht mehr von der Front zurück. "Er hat gesagt wie er sich verabschiedet hat: Wir sehen uns im Urlaub. Aber ich habe ihn nie wieder gesehen", erinnert sie sich.
Das aktuelle Weltgeschehen beschäftigt Friedel sehr. "Ich schlafe manche Nacht nicht wegen den Nachrichten. Die armen Menschen leiden doch darunter. Das ist doch grausam. Man kann doch nicht Menschen ewig leiden lassen."
Erinnerungen an die Flucht nach dem Zweiten Weltkrieg
Vor allem der Krieg in der Ukraine ruft Erinnerungen an ihre eigene Flucht nach Kriegsende hervor. Sie flieht vor den russischen Besatzern in die amerikanische Zone, durchschwimmt mitten in der Nacht mit ihren Söhnen einen eiskalten Fluss und entkommt nur knapp einer Erschießung.
Obwohl sie nie wieder heiratet, hat sie heute eine große Familie. Ihre Söhne sind stolz auf ihre Mutter, die sie allein großgezogen hat. Mit ihren Ur-Enkelinnen teilt sie ihre Erlebnisse. Aus den Fehlern der Vergangenheit lernen: Das ist für Friedel wichtig.
Helmut Luft, 101 Jahre alt
Helmut Luft ist 101 Jahre alt geworden, bevor er im April 2026 verstorben ist. 37 Grad hat ihn noch so eingefangen, wie er in Erinnerung bleiben wird: ein Mann, der sein Leben genießt. Helmut hat Golf gespielt, musiziert und gesungen. Sein Rezept für ein erfülltes Leben: Laufen, Lernen, Lachen und Lieben.
Trauer um Ehefrau Sonja
Golfen hat ihn auch im hohen Alter fit gehalten und an seine verstorbene Ehefrau Sonja erinnert. Sie sei immer besser im Golf gewesen, erzählt Hermut.
Ihr Tod - für Helmut ein schmerzhafter Einschnitt ins Leben. "Ich wollte ein Jahr lang mitsterben", erklärt er. Noch heute besuche ihn Sonja jede Nacht im Traum, so Helmut während der Dreharbeiten zur Dokumentation: "Sie ermuntert mich auch, ermutigt mich."
Helmut: "Nie wieder Krieg, nie wieder darf so was passieren"
Auch Helmut hat den Zweiten Weltkrieg als junger Mann erlebt. Als Teenager habe er sich damals über den Krieg gefreut, sieht ihn lange als notwendigen Vergeltungsschlag für Versailles - zum Entsetzen seines Vaters.
Die Ideologie hatte ihn damals fest im Griff, reflektiert er im Interview mit 37 Grad. Erst als seine Freunde verwundet oder gar nicht von der Front zurückkehren, wird ihm das Ausmaß des Krieges und der Propaganda bewusst.
Kostbarkeit des Lebens geschätzt
So ging er zum Sanitätsdienst und ließ sich zum Feldarzt ausbilden. Die Front blieb ihm erspart. Dennoch sieht er Zerstörung, Leid und Tod mit eigenen Augen. Seit dieser Zeit schätzt er die Kostbarkeit und Schönheit des Lebens - selbst im hohen Alter und mit einem Körper, der nicht mehr so kann, wie er will.
Später zieht Helmut in den Taunus und arbeitet als Psychoanalytiker und Klinikleiter. Bis kurz vor seinem Tod veröffentlicht er Bücher. Er schreibt über Träume, Golfen und das Altern.
Wichtiger Hinweis in eigener Sache
Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.
Mit ZDFheute als hinterlegter Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.
→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.
Mehr zum Thema Alter
Renten im europäischen Vergleich:Haben andere Rentner in Europa mehr Geld?mit Video6:12
- Interview
Holocaust-Überlebender:Weintraub: "Ich habe versucht, mich unsichtbar zu machen"mit Video46:58
Queere Pflegebedürftige:Wie queersensible Pflege und Betreuung gelingen kannvon Clara Nigratschkamit Video5:09
Karl Haidle aus Baden-Württemberg:Er wurde 110 Jahre alt: Deutschlands ältester Mann gestorbenmit Video43:37