Friedel Zimmmermann und Helmut Luft haben geliebt und getrauert. Sie haben Krieg und Frieden erlebt. Warum die Hundertjährigen es wichtig finden, ihre Erfahrungen weiterzugeben.

"37°" begleitet die Einhundertfünfjährige Friedel und den Hundertjährigen Helmut. Sie erzählen ihre Geschichten von Krieg und Frieden, Verlust und Neuanfang. Was ist ihr Geheimnis für ein erfülltes Leben? 14.04.2026 | 28:38 min

Friedel Zimmermann, 106 Jahre alt

Friedel Zimmermann ist eine selbstbewusste, lebensfrohe Frau, vor ein paar Wochen feierte sie ihren 106. Geburtstag. Nur ihr Körper macht nicht mehr so mit. Das ZDF besuchte sie für die Doku "100 Jahre Leben: Was wirklich zählt" im vergangenen Jahr.

Friedel Zimmermann hat in ihrem Leben viel erlebt - auch schwere Zeiten. Sie fokussiert sich aber lieber auf die positiven Seiten des Lebens. Quelle: ZDF

Seit zwei Jahren wohnt sie deshalb im Pflegeheim. Für die freiheitsliebende Frau kein einfacher Zustand. Nur schwer kann sie sich an die festen Routinen, vorgegebenen Essen- und Schließzeiten gewöhnen. Ihr fehlt ihre Unabhängigkeit.

Mein Wunsch war immer hinaus, die Welt kennenlernen - egal wie. „ Friedel Zimmermann, ist 106 Jahre alt

Um die Welt gereist

In den 1960er-Jahren heuert sie als Yachtmanagerin auf privaten Segelschiffen an. Sie reist um die Welt, segelt bis nach Alaska und lebt später einige Jahre in Kanada. Noch heute schwelgt sie gerne in Erinnerungen an ihre Abenteuer: "Ich war immer hungrig, Neues zu sehen, Neues zu erleben."

Aber es gibt auch Erinnerungen an dunkle Zeiten in ihrem Leben. Mit 20 Jahren heiratet Friedel ihre große Liebe Alfred. Er zieht als Soldat in den Krieg. Friedel sieht ihn nur noch im Heimaturlaub.

Was bedeutet es, ein Jahrhundert zu leben? Welche Erfahrungen haben Friedel Zimmermann geprägt, was hilft, Krisen und Verluste zu überstehen? 09.05.2026 | 2:17 min

Während des Zweiten Weltkriegs bringt sie die gemeinsamen Söhne zur Welt. Doch ihr Mann kehrt schließlich nicht mehr von der Front zurück. "Er hat gesagt wie er sich verabschiedet hat: Wir sehen uns im Urlaub. Aber ich habe ihn nie wieder gesehen", erinnert sie sich.

Das aktuelle Weltgeschehen beschäftigt Friedel sehr. "Ich schlafe manche Nacht nicht wegen den Nachrichten. Die armen Menschen leiden doch darunter. Das ist doch grausam. Man kann doch nicht Menschen ewig leiden lassen."

In den Bergen Sardiniens werden viele Menschen über 100 Jahre alt - einige der Hundertjährigen berichten, worauf sie ihr hohes Alter und ihre Lebensfreude zurückführen. 20.07.2025 | 1:18 min

Erinnerungen an die Flucht nach dem Zweiten Weltkrieg

Vor allem der Krieg in der Ukraine ruft Erinnerungen an ihre eigene Flucht nach Kriegsende hervor. Sie flieht vor den russischen Besatzern in die amerikanische Zone, durchschwimmt mitten in der Nacht mit ihren Söhnen einen eiskalten Fluss und entkommt nur knapp einer Erschießung.

Wenn Sie auf der Flucht sind, können Sie alles. „ Friedel Zimmermann, ist 106 Jahre alt

Obwohl sie nie wieder heiratet, hat sie heute eine große Familie. Ihre Söhne sind stolz auf ihre Mutter, die sie allein großgezogen hat. Mit ihren Ur-Enkelinnen teilt sie ihre Erlebnisse. Aus den Fehlern der Vergangenheit lernen: Das ist für Friedel wichtig.

Hochbetagten-Statistik : Zahl der Menschen über 100 Jahre in Deutschland gestiegen Nie war die Lebenserwartung in Deutschland höher als heute. Und das spiegelt sich auch in Zahlen wider: Die Altersgruppe "100 plus" wächst laut Statistischem Bundesamt immer weiter. mit Video 1:18

Helmut Luft, 101 Jahre alt

Helmut Luft ist 101 Jahre alt geworden, bevor er im April 2026 verstorben ist. 37 Grad hat ihn noch so eingefangen, wie er in Erinnerung bleiben wird: ein Mann, der sein Leben genießt. Helmut hat Golf gespielt, musiziert und gesungen. Sein Rezept für ein erfülltes Leben: Laufen, Lernen, Lachen und Lieben.

Es gibt drei Dinge, die ohne Humor nicht zu ertragen sind. Das erste ist die Ehe, das zweite ist Golf, das Dritte ist das Altern. „ Helmut Luft, ist 101 Jahre alt geworden

Helmut Luft hat sein Leben bis ins hohe Alter genossen. Er spielte Golf, musizierte und sang. Quelle: ZDF

Trauer um Ehefrau Sonja

Golfen hat ihn auch im hohen Alter fit gehalten und an seine verstorbene Ehefrau Sonja erinnert. Sie sei immer besser im Golf gewesen, erzählt Hermut.

Ihr Tod - für Helmut ein schmerzhafter Einschnitt ins Leben. "Ich wollte ein Jahr lang mitsterben", erklärt er. Noch heute besuche ihn Sonja jede Nacht im Traum, so Helmut während der Dreharbeiten zur Dokumentation: "Sie ermuntert mich auch, ermutigt mich."

Die Lebenserwartung in Deutschland wächst, doch mehr als jede zweite Person Ü 85 lebt allein. Wie kann man es schaffen, dass ältere Menschen trotzdem weiterhin am Leben teilhaben können? 28.10.2025 | 1:55 min

Helmut: "Nie wieder Krieg, nie wieder darf so was passieren"

Auch Helmut hat den Zweiten Weltkrieg als junger Mann erlebt. Als Teenager habe er sich damals über den Krieg gefreut, sieht ihn lange als notwendigen Vergeltungsschlag für Versailles - zum Entsetzen seines Vaters.

Die Ideologie hatte ihn damals fest im Griff, reflektiert er im Interview mit 37 Grad. Erst als seine Freunde verwundet oder gar nicht von der Front zurückkehren, wird ihm das Ausmaß des Krieges und der Propaganda bewusst.

Nie wieder Krieg, nie wieder darf so was passieren. Und nie wieder Gesinnungszwang. Das man Leute so verblendet, junge Menschen. „ Helmut Luft, ist 101 Jahre alt geworden

Kostbarkeit des Lebens geschätzt

So ging er zum Sanitätsdienst und ließ sich zum Feldarzt ausbilden. Die Front blieb ihm erspart. Dennoch sieht er Zerstörung, Leid und Tod mit eigenen Augen. Seit dieser Zeit schätzt er die Kostbarkeit und Schönheit des Lebens - selbst im hohen Alter und mit einem Körper, der nicht mehr so kann, wie er will.

Leute, werdet alt. Die zweite Hälfte des Lebens ist die weit bessere. „ Helmut Luft, ist 101 Jahre alt geworden

Später zieht Helmut in den Taunus und arbeitet als Psychoanalytiker und Klinikleiter. Bis kurz vor seinem Tod veröffentlicht er Bücher. Er schreibt über Träume, Golfen und das Altern.

Wichtiger Hinweis in eigener Sache