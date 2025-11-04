Karl Haidle wurde 110: Ältester bekannter Deutscher gestorben

Mit 110 Jahren ist in Baden-Württemberg der älteste bekannte Deutsche gestorben. Karl Haidle erlebte mehr als ein Jahrhundert deutscher Geschichte.

Bis ins hohe Alter habe Haidle selbstbestimmt gelebt und sich für die Welt interessiert, schreibt die Gemeinde Kernen. Quelle: PR | Gemeinde Kernen / Streibich, Sebastian

Der älteste bekannte Deutsche, Karl Haidle, ist tot. Er starb wenige Wochen nach seinem 110. Geburtstag, wie die Gemeinde Kernen im Remstal in Baden-Württemberg am Montagabend mitteilte.

Haidle sei in der Nacht zum Samstag "friedlich eingeschlafen", hieß es in dem von der Gemeindeverwaltung veröffentlichten Nachruf auf ihren bekannten Bürger.

Die durchschnittliche Lebenserwartung der Deutschen liegt bei etwa 80 Jahren. Nie gab es mehr Hundertjährige als heute. 18.09.2022 | 43:37 min

Karl Haidle wurde 1915 geboren

Kernens Bürgermeister Benedikt Paulowitsch (SPD) würdigte den am 2. September 1915 geborenen früheren Landwirt als "Vorbild an Besonnenheit und Wertschätzung", der viele Mitmenschen "mit seiner Herzlichkeit und Bodenständigkeit" beeindruckt habe.

Er hat in seinem langen Leben viel gesehen und vieles getragen - ohne Bitterkeit, aber mit großem Respekt vor dem Leben. „ Benedikt Paulowitsch, Bürgermeister Kernen

Die Gemeinde behalte ihn in ehrender Erinnerung.

In den Bergen Sardiniens werden viele Menschen über 100 Jahre alt – einige der Hundertjährigen berichten, worauf sie ihr hohes Alter und ihre Lebensfreude zurückführen. 20.07.2025 | 1:18 min

Haidle durchlebte zwei Weltkriege

Den Angaben zufolge galt Haidle zuletzt als ältester bekannter Mann in Deutschland. Er habe mehr als ein Jahrhundert deutscher Geschichte und "die tiefgreifenden Umbrüche des 20. Jahrhunderts" erlebt - "vom bäuerlichen Leben seiner Jugend über die schweren Kriegsjahre bis in eine Zeit, in der die Welt digital zusammengewachsen ist", hieß es in dem Nachruf der Gemeinde.

Demnach war Haidle gelernter Mechaniker und übernahm nach dem Zweiten Weltkrieg den Bauernhof seiner Eltern. Er habe bis ins hohe Alter ein selbstbestimmtes Leben geführt. "Noch mit fast 100 Jahren war er im Ort unterwegs, pflegte seinen Weinberg und interessierte sich täglich für das Geschehen in Gemeinde und Welt".