Immer mehr Deutsche verzichten auf Alkohol

Immer weniger Menschen in Deutschland greifen zu alkoholischen Getränken. Einer Umfrage zufolge ist der Konsum von Alkohol in den vergangenen zehn Jahren stark zurückgegangen.

Der Umgang mit Alkohol verändert sich in Deutschland. Viele – gerade Jüngere – verzichten einer Umfrage zufolge ganz oder teilweise darauf. Hoch im Kurs sind alkoholfreier Sekt und Wein. 21.01.2026 | 2:01 min

Der Trend in Deutschland geht zu alkoholfrei: Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov haben im vergangenen Jahr 68 Prozent alkoholische Getränke konsumiert. 2015 waren es noch 78 Prozent gewesen.

Verzicht auf Alkohol meist wegen der Gesundheit

Die Gründe für den Rückgang sind vielfältig: 38 Prozent der Befragten, die ihren Konsum in den vergangenen fünf Jahren reduziert oder ganz eingestellt haben, nennen als Hauptgrund, dass Alkohol grundsätzlich ungesund ist. 25 Prozent verzichten aus konkreten gesundheitlichen Gründen wie Krankheit und 21 Prozent möchten häufiger nüchtern sein. 26 Prozent sagen, auch ohne Alkohol Spaß haben zu können.

Ein ganzer Monat ohne Alkohol – das ist die Idee hinter dem „Dry January“. Was bringt der Verzicht dem Körper und dem Geist – und wie gelingt es, einen ganzen Monat durchzuhalten? 05.01.2026 | 4:09 min

Alkohol werde häufiger bewusst weggelassen, sagt YouGov-Marktforscherin Anouk Buskens.

Alkohol verliert zunehmend an Alltäglichkeit, und gesundheitliche Aspekte fließen stärker in Kaufentscheidungen ein. „ Anouk Buskens, YouGov-Marktforscherin

YouGov hatte im September gut 2.000 Menschen ab 18 Jahren in Deutschland repräsentativ zu ihren Konsumgewohnheiten befragt.

So viele 18- bis 25-Jährige trinken regelmäßig ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Boomer nennen seltener Gesundheitsgründe für geringeren Alkoholkonsum

Die rückläufige Entwicklung zeigt sich in allen Altersgruppen. Am niedrigsten ist der Anteil bei Jüngeren. In der Generation Z, die die Jahrgänge 1997 bis 2007 umfasst, geben lediglich 61 Prozent an, Alkohol zu trinken. Jeder Vierte dieser Gruppe gibt an, den Konsum in den vergangenen fünf Jahren reduziert oder eingestellt zu haben, jede zweite Person begründet dies damit, dass Alkohol ungesund ist.

Unter Millennials (1981-1996) und Generation X (1965-1980) liegt der Anteil der Alkoholtrinker jeweils bei 71 Prozent, bei Babyboomern (bis 1964) sind es 65 Prozent. Diese Altersgruppe verzichtet am seltensten aus gesundheitlichen Gründen. Nur 30 Prozent nennen dies als Motivation dafür, dass sie weniger oder gar nichts mehr trinken.

Lange galt alkoholfreier Wein als geschmacklich unzureichend, jetzt erlebt er einen Aufschwung. Gründe sind neue Verfahren und der Wunsch nach einem gesünderen Lebensstil. 02.01.2026 | 2:10 min

"Dry January" zeigt sich beim Umsatz

Seit einigen Jahren verzichten viele Verbraucher im Januar - dem sogenannten Dry January - zeitweise bewusst auf Alkohol oder reduzieren ihren Konsum. Die Zahl der monatlichen Käufer von Bier, Wein, Spirituosen oder anderen alkoholhaltigen Getränken sank laut YouGov zwischen Januar 2022 und Januar 2025 von 57,7 auf 51,2 Millionen.

Alkoholische Getränke sind in Deutschland im europäischen Vergleich sehr günstig. Die Preise für Wein, Spirituosen oder Bier liegen laut Statistischem Bundesamt hierzulande 14 Prozent unter dem Durchschnittswert der Europäischen Union. Nur in Italien ist Alkohol noch günstiger.

Bier, Wein und Spirituosen gibt es nur in Italien billiger als in Deutschland. Der Preis für Alkohol liegt 14 Prozent unter dem EU-Durchschnittswert, teilt das Statistische Bundesamt mit. 05.01.2026 | 0:40 min

Nach älteren Zahlen der Weltgesundheitsorganisation WHO ist der Alkoholkonsum hierzulande vergleichsweise hoch. 2022 trank jede Person ab 15 Jahren durchschnittlich 11,2 Liter reinen Alkohol. Europaweit liegt Deutschland damit gemeinsam mit Frankreich und Portugal auf Platz neun. Zehn Jahre zuvor lag der Pro-Kopf-Verbrauch rund einen Liter höher.

Quelle: dpa