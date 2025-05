KI in der Medizin: Nie mehr krank - oder lebensfremd?

Sehen Sie hier die Sendung "Markus Lanz" vom 27. Mai 2025 in voller Länge.

"Wir können auf der Basis unserer Daten einen digitalen Zwilling erstellen, der Daten schon pränatal über unseren gesamten Lebenszeitraum sammelt und uns irgendwann mal zur Verfügung steht, um Vorhersagen möglich zu machen" - was klingt wie Science-Fiction, prophezeit André Nemat als Zukunft der Medizin.

Der Arzt und KI-Experte sagte am Dienstagabend bei "Markus Lanz"

Ich würde erwarten, dass mir mein digitaler Zwilling bereits so frühzeitig Möglichkeiten eröffnet, wie ich etwas verhindern kann, dass wir Prävention in einer ganz anderen Dimension erleben werden.

Denn: "Wenn wir ehrlich sind, wollen wir gar nicht erst krank werden, um behandelt werden zu müssen." Würde man den digitalen Zwilling als "Crashtest-Dummy" einsetzen, stelle sich die Frage: "Warum muss ich denn dann noch erkranken? (...) Dann sprechen wir wirklich von einem Paradigmenwechsel in der Medizin."

Vermehrt übernehmen Kardiologen operative Eingriffe am Herzen und das mit Unterstützung von künstlicher Intelligenz.

Lütz: Digitaler Zwilling ist lebensfremd

Psychiater Manfred Lütz erwiderte: "Das klingt zwar schön, dass man alles weiß, was im Leben passiert, aber es ist sehr lebensfremd."

Und weiter: "Wenn ich das ganze Leben damit beschäftigt bin, nur vorbeugend zu leben, (...) dann werde ich vielleicht fünf Jahre älter, aber habe von morgens bis abends nur Diät gegessen, bin durch die Wälder gerannt und habe keinen Spaß am Leben."

Menschen in Ausnahmesituationen brauchen dringend Hilfe. Lernprogramme, die mit KI arbeiten, sollen etwa Pädagogen, Ärzten oder Polizisten helfen, bei der Krisenintervention empathisch zu kommunizieren.

Nemat: KI mit hohem Reifegrad

Er führte Computertomographie und Röntgenbilder als Beispiele an. In der Regel würden Fachärzte für Radiologie "mit einer gewissen Erfahrung" versuchen, Muster im Vergleich mit Normalbefunden zu erkennen.

500.000 Deutsche erkrankt jährlich neu an Krebs. Die Hälfte der Erwachsenen kann inzwischen geheilt werden, auch mithilfe Künstlicher Intelligenz.

Weil die KI in der Mustererkennung mittlerweile einen "so hohen Reifegrad" erreicht habe, müsse man sich umgekehrt die Frage stellen:

Buyx: KI für "langweiligen Quatsch" einsetzen

Buyx weiter: "Wir werden immer älter und wir müssen schauen, dass wir den Laden am Laufen halten." Sie verwies auf die Bürokratie im Gesundheitswesen: "Ich würde mir wirklich wünschen, wir würden KI (...) für den ganzen langweiligen Quatsch einsetzen: die ganze Dokumentation, die Überwachung, all das, was Ärztinnen und Ärzte vom Patienten weg hält."