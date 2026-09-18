Warum Krafttraining im Alter wichtig ist:Starke Muskeln halten beweglich und schützen vor Stürzen
von Cornelia Petereit
Sturzprophylaxe, Selbstständigkeit, Muskelaufbau - für Krafttraining gibt es viele gute Gründe. Auch im Alter ist Muskelzuwachs möglich und nötig. Worauf Einsteiger achten sollten.
Ab dem 30. Lebensjahr nimmt die Muskelmasse des Körpers jährlich um etwa ein Prozent ab. Gezieltes Krafttraining kann den Muskelverlust reduzieren und Menschen bis ins hohe Alter fit und selbstständig halten. Orthopäde und Sportmediziner Christophe Lambert erklärt, welche Übungen zum Muskelaufbau auch für ältere Menschen geeignet sind.
Krafttraining erhält die Selbstständigkeit im Alter
Besonders im Alter spiele die Muskulatur der Oberschenkel, Hüften und des unteren Rückens eine große Rolle für Stabilität und Gleichgewicht, so der Orthopäde.
Eine kräftige Muskulatur des Unterkörpers sei die beste Sturzprophylaxe, betont er, die zudem die Selbstständigkeit im Alter erhalte: "Zum Beispiel beim Treppensteigen oder Erledigen von Alltagsbesorgungen." Einer Übersichts-Studie zufolge werden 2050 über 40 Prozent der Menschen älter als 60 Jahre sein, etwa zehn bis 15 Prozent über 80 Jahre. Lambert hält es für wichtig, dem altersbedingten Muskelverlust rechtzeitig entgegenzuwirken.
Durch regelmäßiges Krafttraining kann das Risiko, an Osteoporose zu erkranken, verringert werden. Auch Beschwerden durch Arthrose an großen Gelenken, chronische Rückenschmerzen und andere orthopädische Krankheitsbilder können durch gezieltes Training gemildert werden.
Außerdem kann eine gut ausgebildete Muskulatur Entzündungsprozesse reduzieren: Mit der Menge der Fettzellen im Körper steigt die Wahrscheinlichkeit von Entzündungen. Muskeln bauen Fett ab und reduzieren dadurch potenzielle Entzündungsherde, die bei der Entwicklung von Schmerzen eine entscheidende Rolle spielen.
Krafttraining im Alter ist auch für Einsteiger geeignet
Studien konnten zeigen, dass das Verletzungsrisiko mit 70 oder 80 Jahren nicht höher ist als bei Jüngeren. Oft sei die Hemmschwelle, in ein Fitnessstudio zu gehen, reine Kopfsache: "Da sind doch nur junge, durchtrainierte Leute", beschreibt Lambert eine verbreitete Sorge bei älteren Menschen. Dabei sei das eher eine Frage der richtigen Trainingszeit: Vormittags sei die Wahrscheinlichkeit größer, Rentner oder Senioren zu treffen, "als abends ab 18 Uhr".
Ob es sich um eine Fitnessstudio-Kette oder die Trainingsfläche eines Physiotherapiezentrums handelt, spielt nach Ansicht des Sportmediziners eine untergeordnete Rolle: "Achten Sie darauf, dass Sie einen individuellen Trainingsplan bekommen und dass die Geräte von einem qualifizierten Trainer genau erklärt werden." Um das Verletzungsrisiko gering zu halten, sei die korrekte Ausführung der Übungen wichtig, erläutert Lambert.
Wie oft sollten ältere Menschen Krafttraining machen?
Für den Muskelaufbau empfiehlt Lambert regelmäßiges Training dreimal pro Woche für etwa 20 bis 30 Minuten: "Einsteiger sollten mit drei Sätzen und jeweils zehn Wiederholungen anfangen." Das Gewicht sei richtig gewählt, wenn die letzten beiden Wiederholungen deutlich anstrengend würden.
Nach sechs bis acht Wochen passt sich der Muskel an und das Gewicht kann gesteigert werden. Zwischen den Krafttrainings-Einheiten empfiehlt der Sportmediziner einen Tag Pause.
- Kniebeugen
- Ausfallschritte
- Bizepcurls
- Bankdrücken
Wie man sich dauerhaft zum Krafttraining motiviert
Wer nicht dreimal in der Woche Zeit fürs Fitnessstudio findet, kann auch zu Hause oder draußen in Calisthenics-Parks sowie öffentlichen Sportanlagen an seiner Muskelkraft arbeiten. Schon durch Training mit einfachen Hanteln oder Gummibändern zu Hause können sehr gute Ergebnisse erzielt werden. Auch ein einfaches Krafttrainings-Programm sei "tausendmal besser, als gar nichts zu machen", betont Lambert.
Entscheidend sei vor allem: anfangen und dauerhaft dranbleiben.
Cornelia Petereit ist Redakteurin der ZDF-Sendung "Volle Kanne - Service täglich".
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