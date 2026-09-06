Die Wissens-Kolumne von NANO und Terra X:Wie Muskeltraining den Körper verändert
von Ingo Froböse
Viele denken bei Muskeln an Kraft. Tatsächlich profitieren auch Gehirn, Knochen und Stoffwechsel. Warum Muskeltraining echte Gesundheitsvorsorge ist.
Muskeln sind anpassungsfähige und dynamische Organe. Auf regelmäßige Belastung und Training reagieren sie nicht nur mit mehr Kraft oder einem größeren Muskelquerschnitt.
In der Wissens-Kolumne von NANO und Terra X auf ZDFheute beschäftigen sich ZDF-Wissenschaftsjournalistinnen und -journalisten wie Harald Lesch, Mirko Drotschmann und Jasmina Neudecker sowie Gastexpertinnen und Gastexperten jeden Sonntag mit großen Fragen der Wissenschaft - und welche Antworten die Forschung auf die Herausforderungen unserer Zeit bietet.
Sie verbessern auch die Ansteuerung durch das Nervensystem, die Feinmotorik, die Fähigkeit zur Energiebereitstellung und die Ermüdungsresistenz. Für Breiten- und Gesundheitssport bedeutet das: Muskeltraining stärkt Beweglichkeit im Alltag, Stabilität, Stoffwechsel, Knochen und langfristig die Selbstständigkeit.
Trainingserfolge beginnen im Gehirn
Gerade in den ersten Wochen eines neuen Krafttrainings entstehen Fortschritte häufig durch neuronale Anpassungen. Das Gehirn lernt, Muskeln gezielter und feiner abgestimmt zu aktivieren.
Bewegungen werden dadurch ökonomischer, die Technik sicherer und die Kraft steigt oft spürbar, obwohl sich am Muskelumfang noch wenig verändert hat. Dieser Effekt betrifft Frauen und Männer gleichermaßen.
Der größte Faktor: Regelmäßiges Training
Männer verfügen im Durchschnitt über mehr absolute Muskelmasse, besonders im Oberkörper. Frauen können ihre Kraft durch Training jedoch prozentual ähnlich stark steigern. Entscheidend sind dabei Trainingszustand, korrekte Übungsausführung und vor allem die Regelmäßigkeit.
Einmaliges oder "unregelmäßiges" Training reicht für ein Muskelwachstum nicht aus. Daher empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Erwachsenen, alle großen Muskelgruppen an mindestens zwei Tagen pro Woche zu trainieren.
Reize machen den Unterschied
Für viele Menschen ist ein Ganzkörpertraining sinnvoll. Kniebeugen oder Varianten des Aufstehens trainieren Beine und Hüfte. Zieh- und Druckbewegungen stärken Brust, Arme und Schultern. Beweglichkeits- und Gleichgewichtsübungen fördern körperliche Leistungsfähigkeit. Das Ziel ist ein wiederholbarer Reiz, auf den der Körper mit muskulärer Anpassung reagieren kann.
Wie Muskeln den Knochen schützen und stärken
Mehr Muskelmasse bedeutet mehr Kraft und einen aktiveren Stoffwechsel. Denn Muskulatur ist das größte Stoffwechselorgan des Menschen. Besonders relevant ist das für Frauen ab den Wechseljahren, da sie durch den sinkenden Östrogenspiegel schneller Knochenmasse verlieren können.
Krafttraining wirkt hier doppelt, denn es setzt am Muskel und Knochen an: Zug- und Druckkräfte der Muskulatur liefern wichtige Reize für die Knochenstruktur.
Krafttraining wird zur Vorsorge
Ab 40 Jahren gewinnt Krafttraining präventive Bedeutung, um altersbedingtem Muskelabbau vorzubeugen. Denn Bewegungsmangel, Stress, Schlafdefizite und lange Sitzzeiten können den Prozess beschleunigen.
Mit zunehmendem Alter wird Muskeltraining zu einem zentralen Baustein für Selbstständigkeit. Statt sportlicher Leistung geht es darum, körperliche Fähigkeiten zu erhalten: sicher aufstehen, Treppen bewältigen, Einkäufe tragen, das Gleichgewicht halten und nach einem Stolpern rasch reagieren.
Muskeltraining als Investition für die Zukunft
Männer und Frauen profitieren in jeder Lebensphase von Kraft, Muskelmasse, Ausdauer, Koordination und Schnellkraft. Wer regelmäßig trainiert und die Belastung schrittweise anpasst, baut eine körperliche Reserve auf. Muskeltraining verändert, was der Körper im Alltag leisten kann und wie selbstständig er im Alter bleibt.
... ist emeritierter Professor für Prävention und Rehabilitation im Sport an der deutschen Sporthochschule in Köln. Froböse forscht seit Jahrzehnten zu Stoffwechsel und Muskulatur. Dabei beschäftigt ihn besonders die Frage, welche entscheidende, jedoch häufig unterschätzte Rolle die Muskulatur für die Gesundheit und Lebensqualität von Menschen spielt.
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