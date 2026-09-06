Viele denken bei Muskeln an Kraft. Tatsächlich profitieren auch Gehirn, Knochen und Stoffwechsel. Warum Muskeltraining echte Gesundheitsvorsorge ist.

Quelle: Uta Konopka

Muskeln sind anpassungsfähige und dynamische Organe. Auf regelmäßige Belastung und Training reagieren sie nicht nur mit mehr Kraft oder einem größeren Muskelquerschnitt.

Wissens-Kolumne von NANO und Terra X auf ZDFheute In der Wissens-Kolumne von NANO und Terra X auf ZDFheute beschäftigen sich ZDF-Wissenschaftsjournalistinnen und -journalisten wie Harald Lesch, Mirko Drotschmann und Jasmina Neudecker sowie Gastexpertinnen und Gastexperten jeden Sonntag mit großen Fragen der Wissenschaft - und welche Antworten die Forschung auf die Herausforderungen unserer Zeit bietet.

Sie verbessern auch die Ansteuerung durch das Nervensystem, die Feinmotorik, die Fähigkeit zur Energiebereitstellung und die Ermüdungsresistenz. Für Breiten- und Gesundheitssport bedeutet das: Muskeltraining stärkt Beweglichkeit im Alltag, Stabilität, Stoffwechsel, Knochen und langfristig die Selbstständigkeit.

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Trainingserfolge beginnen im Gehirn

Gerade in den ersten Wochen eines neuen Krafttrainings entstehen Fortschritte häufig durch neuronale Anpassungen. Das Gehirn lernt, Muskeln gezielter und feiner abgestimmt zu aktivieren.

Bewegungen werden dadurch ökonomischer, die Technik sicherer und die Kraft steigt oft spürbar, obwohl sich am Muskelumfang noch wenig verändert hat. Dieser Effekt betrifft Frauen und Männer gleichermaßen.

Der größte Faktor: Regelmäßiges Training

Männer verfügen im Durchschnitt über mehr absolute Muskelmasse, besonders im Oberkörper. Frauen können ihre Kraft durch Training jedoch prozentual ähnlich stark steigern. Entscheidend sind dabei Trainingszustand, korrekte Übungsausführung und vor allem die Regelmäßigkeit.

Was steckt hinter den ultimativen Trainingstipps der Fitness-Influencer? Und was ist wissenschaftlich gesehen das effektivste Training, um Muskeln aufzubauen? Mai widmet sich dem Thema Fitness. 28.09.2025 | 29:44 min

Einmaliges oder "unregelmäßiges" Training reicht für ein Muskelwachstum nicht aus. Daher empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Erwachsenen, alle großen Muskelgruppen an mindestens zwei Tagen pro Woche zu trainieren.

Reize machen den Unterschied

Für viele Menschen ist ein Ganzkörpertraining sinnvoll. Kniebeugen oder Varianten des Aufstehens trainieren Beine und Hüfte. Zieh- und Druckbewegungen stärken Brust, Arme und Schultern. Beweglichkeits- und Gleichgewichtsübungen fördern körperliche Leistungsfähigkeit. Das Ziel ist ein wiederholbarer Reiz, auf den der Körper mit muskulärer Anpassung reagieren kann.

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Wie Muskeln den Knochen schützen und stärken

Mehr Muskelmasse bedeutet mehr Kraft und einen aktiveren Stoffwechsel. Denn Muskulatur ist das größte Stoffwechselorgan des Menschen. Besonders relevant ist das für Frauen ab den Wechseljahren, da sie durch den sinkenden Östrogenspiegel schneller Knochenmasse verlieren können.

Krafttraining wirkt hier doppelt, denn es setzt am Muskel und Knochen an: Zug- und Druckkräfte der Muskulatur liefern wichtige Reize für die Knochenstruktur.

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Krafttraining wird zur Vorsorge

Ab 40 Jahren gewinnt Krafttraining präventive Bedeutung, um altersbedingtem Muskelabbau vorzubeugen. Denn Bewegungsmangel, Stress, Schlafdefizite und lange Sitzzeiten können den Prozess beschleunigen.

Mit zunehmendem Alter wird Muskeltraining zu einem zentralen Baustein für Selbstständigkeit. Statt sportlicher Leistung geht es darum, körperliche Fähigkeiten zu erhalten: sicher aufstehen, Treppen bewältigen, Einkäufe tragen, das Gleichgewicht halten und nach einem Stolpern rasch reagieren.

Jasmina Neudecker beweist: 150 Minuten Kraftsport pro Woche senken das Krebsrisiko, schmelzen Bauchfett und reduzieren Übergewicht – verbesserte Blutwerte bestätigen den Erfolg! 29.01.2026 | 13:06 min

Muskeltraining als Investition für die Zukunft

Männer und Frauen profitieren in jeder Lebensphase von Kraft, Muskelmasse, Ausdauer, Koordination und Schnellkraft. Wer regelmäßig trainiert und die Belastung schrittweise anpasst, baut eine körperliche Reserve auf. Muskeltraining verändert, was der Körper im Alltag leisten kann und wie selbstständig er im Alter bleibt.

Longevity verspricht langes Leben bei möglichst guter Gesundheit. Doch wo endet seriöse Altersforschung, wo beginnt Unsterblichkeitswahn? Alena Buyx diskutiert mit ihren und Gästen. 05.02.2026 | 58:18 min

Ingo Froböse ... ... ist emeritierter Professor für Prävention und Rehabilitation im Sport an der deutschen Sporthochschule in Köln. Froböse forscht seit Jahrzehnten zu Stoffwechsel und Muskulatur. Dabei beschäftigt ihn besonders die Frage, welche entscheidende, jedoch häufig unterschätzte Rolle die Muskulatur für die Gesundheit und Lebensqualität von Menschen spielt.

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