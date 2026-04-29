Tanzen im Alter:Wie Bewegung zur Musik die Gesundheit fördern kann
von Valentina Kurscheid
Körper in rhythmischer Bewegung: Wer regelmäßig tanzt, bleibt körperlich und geistig fit. Gerade ältere Menschen können so ihr Wohlbefinden steigern. Auch Studien belegen dies.
Mit dem Alter nehmen Muskelkraft und -masse ab, die Mobilität vermindert sich, Sturz- und Demenzgefahr steigen. Wenn bei Senioren dann die körperliche Aktivität sinkt, leidet auch die Lebenslust. Gerade in Seniorenheimen fehlt es oftmals an Möglichkeiten, sich zu bewegen.
Tanzstunden im Seniorenheim wirken positiv auf Gemüter
Georg Stallnig, Tanzlehrer aus Köln, bietet regelmäßig in verschiedenen Seniorenheimen Tanzstunden an: "Die Musik zieht die alten Herrschaften hoch", berichtet er. Man sehe, wie die Musik sie regelrecht belebe.
Bekannte Schlager, Walzer und Volkslieder wecken in den Heimbewohnern tiefsitzende, positive Erinnerungen. Wenn die Musik ertönt, beginnt das Bein zu wippen, die Hände fangen an zu klatschen, weitere Bewegungen folgen. Wer sitzen bleibt, schwingt im Stuhl mit. Diejenigen, die aufstehen wollen, schweben nach kurzer Zeit über die Tanzfläche.
Klassischer Paartanz, gesellige Bewegungen in der Gruppe oder das Mitwippen im Rollstuhl - alles ist möglich. Stallnig achtet darauf, dass jeder Bewohner, der dabei sein möchte, zu nichts gezwungen wird.
Tanzen im Alter ist lebenswichtig
Anita Hökelmann, Bewegungswissenschaftlerin von der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg betont, dass Isolation im Alter eine Gefahr darstelle. Gemeinsam Musik zu hören und sich dazu zu bewegen, bringe Menschen hingegen zusammen. In einer Langzeitstudie mit Senioren konnte festgestellt werden, dass sich Tanzen positiv auf neurostrukturelle, neuropsychologische sowie motorische Leistungsparameter bei älteren Menschen auswirken kann.
Positive Aspekte des Tanzens
Dass Bewegung im Alter gesundheitsfördernd wirkt, ist bekannt. Doch beim Tanzen komme noch ein weiterer Aspekt hinzu, den Hökelmann so beschreibt:
Wenn der Senior den Rhythmus fühle, erwachten Emotionen und er spüre das Tempo. Wie Hökelmann und ihr Forschungsteam in Studien festgestellt haben, können durch ein Tanztraining Transfereffekte im Bereich des Arbeitsgedächtnisses, der Wahrnehmungs- beziehungsweise Informationsgeschwindigkeit und der allgemeinen Intelligenz eintreten.
Tanzen zu Musik beflügelt die Psyche, denn dabei werden Glückshormone freigesetzt sowie Stress und depressive Verstimmungen reduziert. Wenn zusätzlich neue Schritte erlernt werden, wird das Gedächtnis trainiert und der geistige Abbau kann verlangsamt werden.
Lebensfreude in der letzten Etappe
Auch Sportwissenschaftler und Autor Ingo Froböse aus Köln weiß, dass sich Bewegung auf alle Organe und sämtliche Funktionen des Körpers positiv auswirkt. Gerade bei älteren Personen wird dadurch die Gangsicherheit gefördert, die Gleichgewichtsfähigkeit verbessert und die kognitiven Fähigkeiten erhalten. Er betont, dass Bewegung als Schutzschild gegen Demenz, in der Gruppe auch gegen Einsamkeit wirke.
Weiter betont Froböse, dass Tanzen und Bewegung die Muskelkraft erhöhe. Dies verbessere nicht nur die Mobilität, sondern optimiere auch den Stoffwechsel und stärke das Immunsystem.
Tanzen: Ein Allround-Sport
Fünf, sechs, sieben, acht: Wer den Takt spürt und sich dem Rhythmus hingibt, erweckt den Geist, lässt Emotionen und Erinnerungen aufkommen. Wenn der Körper sich bewegt, entsteht ein gutes Gefühl. Dies gilt für alle Altersklassen - in der Jugend, im mittleren Alter und vor allem auch in der letzten Lebensphase. Also: Ab auf die Tanzfläche!
Valentina Kurscheid ist Redakteurin der ZDF-Sendung "Volle Kanne - Service täglich".
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