Das Berufsende ist in Sicht, die Freude auf den Ruhestand groß. Doch auf die erste Euphorie kann Ernüchterung folgen, wenn man nicht gut geplant hat. Warum sich Vorbereitung lohnt.

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Neun Millionen Menschen gehen schätzungsweise in den nächsten zehn Jahren in Rente. Wie das den Alltag verändert und welche Herausforderungen der Ruhestand mit sich bringt, erforscht Arbeitswissenschaftler Hans Martin Hasselhorn.

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Warum der Ruhestand belasten kann

Die meisten Menschen dürften sich erstmal auf den Ruhestand freuen und die Wissenschaft bestätigt, dass es ihnen zunächst auch sehr gut geht.

Die Lebenszufriedenheit steigt, die mentale Gesundheit verbessert sich. „ Prof. Hans Martin Hasselhorn, Arbeitswissenschaftler, Universität Wuppertal

Beim Übergang vom Arbeitsleben in den Ruhestand könne bei einigen Menschen nach der ersten "Honeymoon-Phase" jedoch eine Zeit der Ernüchterung einsetzen, sagt Hasselhorn.

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Das bestätigt auch Autor und Ruhestands-Coach Frank Leyhausen. Wenn die gewohnte Tagesstruktur und die Begegnungen mit Menschen auf der Arbeit wegfallen, sei das ein enormer Einbruch.

Dieser endlose Urlaub kann manche überfordern. „ Frank Leyhausen, Ruhestands-Coach

Wie Ruheständler neue Aufgaben finden

Um wieder eine Tagesstruktur zu finden, brauche es Aufgaben, die einem Spaß machen und morgens aus dem Bett brächten, sagt Leyhausen. Die Aufgaben müssten das Gefühl vermitteln, gebraucht zu werden.

Der Ruhestand sei dafür der Raum endloser Möglichkeiten: Zum Beispiel sich um die Enkel kümmern, ein Ehrenamt ausüben, doch wieder arbeiten gehen oder etwas machen, was man schon immer machen wollte.

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Leyhausen stellt oft die Frage: "Was darf ich wollen, wenn ich alles kann?" Das rege Menschen an, darüber nachzudenken, was sie gern Neues ausprobieren möchten, ermuntert Leyhausen. Auch mit dem Risiko, zu scheitern.

Rückbesinnung auf Anerkennung im Berufsleben

Hilfreich sei auch die Frage, was im Job Spaß gemacht habe und wofür es Anerkennung gegeben hätte, ergänzt Leyhausen. Ruheständler sollten sich überlegen: "War ich der Motivator? Der Ratgeber? Der Mediator?" Im nächsten Schritt könne dann danach gesucht werden, wo solche Fähigkeiten im lokalen Umfeld gebraucht würden.

Leyhausen empfiehlt einen Besuch bei einer Freiwilligenagentur vor Ort. Außerdem das Gespräch mit Menschen, die schon im Ruhestand sind und eine neue Aufgabe gefunden haben.

Vor dem Ruhestand mit Partnern oder Familie reden Wichtig, so Coach Frank Leyhausen, sei auch, früh mit der Partnerin oder dem Partner über den Ruhestand und Wünsche für diese Zeit zu reden: Welche Ausflüge oder Urlaube wollen Sie machen? Welche Träume haben Sie noch? An welchem Ort würden Sie gerne leben?



Leyhausen zufolge könne so vermieden werden, dass sich der Partner von spontanen Ideen überrumpelt fühle, auf die er oder sie gar keine Lust habe. Auch die finanzielle Situation sollte früh miteinander besprochen werden, da das Einkommen im Ruhestand geringer ausfalle als zu Berufszeiten.

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Weiterarbeiten im Ruhestand

75 Prozent aller Menschen am Anfang des Ruhestands wären grundsätzlich bereit, weiterzuarbeiten, wenn sie Einfluss auf Stundenzahl oder Tätigkeiten nehmen könnten. Das belegen auch Daten von Arbeitswissenschaftler Hasselhorn. Allerdings suche nur ein geringer Teil der Menschen selbst nach einer Beschäftigung. Die Betriebe müssten aktiv auf sie zugehen. Netzwerke, über die Betriebe die Möglichkeit hätten, regional die Menschen zu erreichen, die dem Arbeitsmarkt noch gern zur Verfügung stehen würden, könnten laut Hasselhorn dabei helfen.

Schließlich stellen Menschen im Ruhestand ein großes, theoretisches Erwerbspotenzial dar. „ Prof. Hans Martin Hasselhorn, Arbeitswissenschaftler, Uni Wuppertal

Frank Leyhausen ergänzt, dass durch verschiedene Faktoren der Anreiz gestiegen sei, im Ruhestand weiterzuarbeiten: Zum einen durch die Einführung der Aktivrente und zum anderen durch die Abschaffung der Hinzuverdienstgrenze.

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Rentengespräche sind für Unternehmen und Beschäftigte sinnvoll

Leyhausen rät Beschäftigten, früh mit dem Arbeitgeber über die letzten Arbeitsjahre zu sprechen. "Ich empfehle, drei bis fünf Jahre vor dem Ruhestand nachzufragen, welche Möglichkeiten es für eine Weiterbeschäftigung gibt", so der Ruhestands-Coach.

Arbeitswissenschaftler Martin Hasselhorn vermutet allerdings, dass die wenigsten Unternehmen von sich aus mit ihren Beschäftigten über die letzten Arbeitsjahre und den Übergang in den Ruhestand reden. Er hält es für wichtig, dass Arbeitgeber und ihre Beschäftigten über diese Zeit sprechen: Wie kann man sie gestalten? Welche Ziele gibt es? Gleichzeitig könne dabei geregelt werden, wie Wissen innerhalb eines Betriebs weitergegeben werden solle. Darin stecke ebenfalls noch großes Potenzial.

Weitere Informationen zum Ruhestand Die BAGSO - Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen vertritt die Interessen der älteren Generationen in Deutschland. Sie hat auf ihrer Webseite einen Ratgeber zum Thema veröffentlicht.

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Eva Mühlenbäumer ist Redakteurin der ZDF-Sendung "Volle Kanne - Service täglich".