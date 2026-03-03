Andere Kulturen, neue Orte und Menschen kennenlernen: Als Granny Au-pair Familien im In- oder Ausland zu unterstützen, kann eine Win-Win-Situation sein. Worauf es dabei ankommt.

Warum im Alter nicht nochmal etwas Neues wagen? Diese Frage hat sich auch Astrid Langheim aus Hamburg gestellt und den Sprung ins kalte Wasser gewagt: Als sogenanntes Granny Au-pair hat sie Familien in den USA und Italien unterstützt - mit unterschiedlichen Erfahrungen.

"In den USA war ich während der Arbeitszeit der Eltern für alles rund um die Kinder zuständig. In Italien sollte ich immer da sein, obwohl die Mutter nicht arbeitete", erzählt sie und beschwichtigt:

Schwierige Momente sind besonders in der Anfangszeit in den Familien ganz normal. „ Astrid Langheim, war als Granny Au-pair tätig

Runter von der Couch, rein in die Welt

Gefunden hat Astrid Langheim beide Familien über die Online-Plattform "Granny Au-pair", die von der Hamburgerin Michaela Hansen vor 15 Jahren gegründet wurde. Unter dem Motto "Runter von der Couch - rein in die Welt" wollte die vierfache Oma Begegnungen zwischen Jung und Alt ermöglichen.

Ich möchte lebenserfahrene Frauen dabei unterstützen, ihre Komfortzone zu verlassen und zu sagen: 'Ich trau mich jetzt mal!'. „ Michaela Hansen, Gründerin von Granny Au-pair

Was ein Granny Au-pair können und wissen sollte

Eigene Kinder großgezogen zu haben, sei keine Voraussetzung, um als Granny in eine fremde Familie zu gehen, betont Michaela Hansen, "aber man sollte Kinder natürlich mögen." Auch die jeweilige Landessprache müsse man nicht beherrschen: "Daran ist es noch nie gescheitert."

Viel wichtiger seien Toleranz und die Bereitschaft, sich auf Neues einzulassen. Gastfamilien sollte im Gegenzug klar sein, dass eine Granny keine günstige Haushaltshilfe, sondern eine "in die Familie integrierte Omi auf Zeit" ist. Die Dauer des Aufenthalts ist dabei offen, hängt mitunter auch von den Visa-Bedingungen ab.

Hansen rät, sich mindestens drei Monate Zeit zu nehmen, da allein das Einleben in der Regel einige Wochen dauere.

Das sollte im Vorfeld geklärt werden Anders als bei jungen Au-pairs gibt es für Granny Au-pairs keine strikten Auflagen. Umso wichtiger ist es, die Eckdaten mit der Gastfamilie möglichst schon vor dem Aufenthalt zu besprechen, denn vieles ist frei verhandelbar. Fest steht lediglich, dass Kost und Logis - in einem eigenen Zimmer - frei sind. Zu klären ist zum Beispiel:



Wer trägt die Reisekosten?

Gibt es ein Taschengeld?

Wie sehen die Betreuungszeiten aus?

Welche Aufgaben hat die Granny?

In welcher Sprache wird kommuniziert?

Welche Erwartungen gibt es in Bezug auf Erziehung, Religion und Ernährung?

Granny Au-pair als Lifechanger

"Bei Frauen merke ich sofort, dass da emotional etwas in Schwingung gerät", so Hansen. Kritische Reaktionen des eigenen Umfelds führten manchmal dazu, dass Frauen vor der Abreise einen Rückzieher machen.

Doch wenn sie erst einmal aufgebrochen sind, kann ihr Abenteuer einiges in Bewegung bringen: "Die Grannys lernen sich nochmal anders kennen. Das kann viel verändern, bis hin zur Trennung vom Partner oder dass sie in dem Land bleiben, weil sie sich dort verliebt haben", berichtet Hansen.

Als Grannys sind Frauen gefragt

Schon mehrere Tausend Frauen im Alter von 45 bis über 80 Jahren sind als Gastomas in über 50 Länder gereist. Männer seien als Grannys bei Familien nicht gefragt und würden daher auch bei Granny Au-pair nicht vermittelt.

Inzwischen haben auch andere Agenturen, darunter Aupair.com, Greataupair oder Aupair-Village, Angebote für diese Altersgruppe - jedoch anders als Hansen nicht den alleinigen Fokus auf Grannys.

So funktioniert die Vermittlung Agenturen sind in erster Linie Kontaktvermittler. So bietet auch Granny Au-pair eine Plattform, auf der sich Interessierte zunächst kostenlos registrieren und nach geeigneten Gastfamilien oder sozialen Projekten suchen können. Wer mitmachen will, schließt eine kostenpflichtige Mitgliedschaft ab. Anschließend können Grannys und Gastfamilien in Kontakt treten und alle offenen Fragen miteinander klären. Die Agentur bietet als Vorbereitung Workshops an und ist für Fragen erreichbar, setzt jedoch grundsätzlich auf Eigenverantwortung der Beteiligten.

Tipps für interessierte Frauen

Im Rückblick auf ihre eigenen Erfahrungen ist für Granny Astrid Langheim die wichtigste Vorbereitung, die Profile der Gastfamilien sorgfältig zu lesen und alle anstehenden Fragen ganz offen anzusprechen - von gemeinsamer Zeit mit der Familie über Finanzen bis hin zu Haushaltsaufgaben wie Putzen oder Kochen.

Für die Granny selbst sei entscheidend, bei sich selbst zu bleiben, eigene Grenzen zu benennen und sich nicht vom Ort blenden zu lassen. "Was nützt die tollste Stadt, wenn es in der Familie nicht klappt? Ansonsten: nur Mut und los - was soll denn schon passieren!"

Gesundheits-Check für Granny Au-pairs

Bevor das Abenteuer losgeht, sollten künftige Grannys sich bei ihrer Hausärztin oder ihrem Hausarzt einem Check-up unterziehen. Eventuell müssen für das Reiseland empfohlene Impfungen verabreicht oder aufgefrischt werden. Benötigte Medikamente sollten in ausreichender Menge verschrieben werden. Wichtig: eine Auslandskrankenversicherung abschließen, um im Notfall geschützt zu sein.

