Rente und Care-Arbeit: So können Frauen sich finanziell absichern

Finanzplanung und Altersvorsorge:Wie Frauen ihre finanzielle Zukunft absichern können

von Saskia Schüring

Mehr Frauen als Männer sind im Alter armutsgefährdet. Gründe sind oft Teilzeitarbeit und geringere Zahlungen in die Rentenkasse. Wie sie sich dennoch finanziell absichern können.

Eine Person mit Taschenrechner sitzt am Schreibtisch und plant ihre Finanzen.

Woran liegt es, dass Frauen durschnittlich weniger verdienen als Männer? Wie können sich Frauen vor Altersarmut schützen? Soziologin Birgit Happel im Gespräch.

27.02.2026 | 10:12 min

Finanzielle Unabhängigkeit ist vielen Frauen wichtig. In der Realität übernehmen sie jedoch häufig den Großteil der Care-Arbeit, kümmern sich um Haushalt und Kinder, während der Mann erwerbstätig ist. Viele von ihnen arbeiten deshalb in Teilzeit.

Soziologin Birgit Happel erläutert, wie sich Teilzeitarbeit auf die spätere Rente auswirkt, zeigt strukturelle Ungleichgewichte auf und betont, wie entscheidend finanzielle Eigenständigkeit für Frauen ist.

Equal Pay Day

Der Equal Pay Day macht auf den Gender Pay Gap, die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern, aufmerksam. Denn rein rechnerisch arbeiten Frauen bis zu jenem Tag umsonst, während Männer bereits seit Jahresanfang Geld verdienen.

07.03.2025 | 2:36 min

Welche Nachteile Teilzeit für die Rente hat

Wer über viele Jahre in Teilzeit arbeite, müsse später mit einer geringeren Rente rechnen, sagt Birgit Happel. Studien zufolge kann etwa jede zweite Frau ihren Lebensunterhalt langfristig nicht eigenständig sichern.

Noch immer übernehmen überwiegend Frauen die Care-Arbeit - also die Kinderbetreuung, die Pflege von Angehörigen und den Haushalt. Diese unbezahlte Arbeit wird finanziell kaum ausgeglichen und gesellschaftlich oft nicht ausreichend berücksichtigt. Happel plädiert für eine gerechtere Aufteilung von Erwerbs- und Sorgearbeit in jungen Familien.

Mit dem Wiedereinstiegsrechner des Bundesfamilienministeriums lässt sich nachvollziehen, wie sich Erwerbsentscheidungen auf das monatliche Brutto- und Nettoeinkommen sowie die Rentenansprüche auswirken können. 

Melanie, Gisela und Carolin kämpfen gegen das Minus auf ihrem Konto - verursacht durch Care-Arbeit, schlechten Lohn, Altersarmut oder Teilzeitfalle. Doch sie geben nicht auf.

20.01.2026 | 28:43 min

Care-Arbeit anerkennen

Wer sich nicht selbst um sein Geld kümmert, riskiert, später vom Partner oder von anderen abhängig zu sein. Frauen sollten ihre berufliche Entwicklung strategisch planen und früh lernen, welche Möglichkeiten zur Geldanlage sich anbieten, um sich ein Sicherheitspolster zu schaffen, sagt Happel.

Wer Familie plant, sollte von Anfang an auf die Rollenverteilung achten, schon bevor Kinder da sind.

Dr. Birgit Happel, Soziologin

Nach Ansicht der Soziologin sollte der Partner einen finanziellen Ausgleich leisten, wenn die Frau mehr unbezahlte Sorgearbeit übernimmt - zum Beispiel über Beiträge zu ihrer Altersvorsorge. Care-Arbeit habe einen eigenen Wert und bilde die Grundlage allen Wirtschaftens, sagt Happel. Dennoch werde sie finanziell häufig nicht ausreichend berücksichtigt.

Altersarmut bei Frauen - zwei Frauen, die sich unterhalten

Viele Frauen, die im Alter mit wenig Geld auskommen müssen, leiden nicht nur unter der finanziellen Not, sondern auch unter der Scham, arm zu sein.

28.05.2025 | 3:54 min

Auch politisch gibt es Überlegungen zu Ausgleichsmodellen. Diskutiert wird etwa, ob Frauen in der Ehe für übernommene Sorgearbeit einen finanziellen Ausgleich erhalten sollten - orientiert an bestehenden Unterhaltsregelungen wie der Düsseldorfer Tabelle.

Wie Steuerklasse 3/5 das finanzielle Ungleichgewicht verstärkt

Ein häufig gewähltes Steuermodell für Ehepaare ist die Kombination der Steuerklassen 3 und 5. Dabei erhält die besser verdienende Person die Steuerklasse 3 mit höheren Freibeträgen, während die geringer verdienende Person in Steuerklasse 5 deutlich mehr Abzüge hat - und entsprechend weniger Netto vom Brutto übrig bleibt.

Bruttostundenverdienst von Frauen und Männern als Kuchengrafik

Frauen verdienen in Deutschland im Schnitt 16 Prozent weniger als Männer. Ein Gehaltsrechner zeigt Unterschiede auf. Warum sich ein Check lohnt und wie er beim nächsten Gehaltsgespräch hilft.

27.02.2026 | 1:02 min

"Die Steuerklassenwahl 3/5 begünstigt strukturelle Abhängigkeit und hält Frauen klein", warnt die Soziologin. Müssen zusätzlich Kinderbetreuungskosten getragen werden, könne leicht der Eindruck entstehen, Erwerbsarbeit lohne sich finanziell kaum. Diese Fehlanreize seien nicht zu unterschätzen.

Zudem wirke sich ein geringeres Nettoeinkommen negativ auf Lohnersatzleistungen wie das Elterngeld aus, da sich deren Höhe am vorherigen Einkommen orientiert. Auch gut ausgebildete Frauen können so durch Care-Arbeit und das Ehegattensplitting in finanzielle Abhängigkeit geraten.

Es gibt inzwischen viele kostenfreie Informationsangebote zur Finanzbildung:

  • Das Finanzportal "Mit Geld und Verstand" der Bundesregierung unterstützt dabei, fundierte finanzielle Entscheidungen zu treffen.
  • Einen Überblick über zentrale Lebensphasen, in denen wichtige Entscheidungen für die finanzielle Eigenständigkeit fallen, bietet die digitale "Lebenskarte Eigenständigkeit" des Fraunhofer Instituts.
  • Das Deutsche Institut für Altersvorsorge hat ein informatives "Altersvorsorgequiz" auf seiner Seite.
  • Die Verbraucherzentralen bieten stichhaltige Informationen und hochwertige Onlinekurse zum Vermögensaufbau an.

Geldanlage mit KI

Wie kann künstliche Intelligenz bei der Geldanlage unterstützen? Ein Finanzberater schätzt ein, wie fundiert die Empfehlungen zur Geldanlage sind.

04.02.2026 | 2:38 min

Finanzielle Selbstständigkeit sichern

Es sei nie zu spät, sich um die eigenen Finanzen zu kümmern, betont Happel. Frauen sollten sich frühzeitig und kontinuierlich mit Geldanlage und Finanzplanung befassen, um das Risiko von Altersarmut zu verringern.

Entscheidend sei, die finanzielle Selbstbestimmung nicht aus der Hand zu geben und offen über Geld zu sprechen. Finanzkompetenz sei ein wichtiger Bestandteil von Gleichstellung. "Langfristig brauchen wir finanzielle Bildung in der Schule", schließt Happel ab.

Saskia Schüring ist Redakteurin der Sendung "Volle Kanne - Service täglich".

Geld in der Beziehung
:Als Paar das passende Kontomodell finden

Spätestens wenn man als Paar zusammenzieht, stellt sich die Frage: Wie organisiert man die Finanzen? Welche Modelle es gibt und welche Vor- und Nachteile sie haben - ein Überblick.
von Nicole Wehr
Paar sitzt in der Küche und begutachtet Belege vor einem Laptop.

Über dieses Thema berichtete das ZDF in der Sendung "Volle Kanne" am 27.02.2026 ab 09:05 Uhr.
Thema
Rente

