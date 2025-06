Problem Handy und Alleinleben

Der Co-Vorsitzende der Kommission, Vivek Murthy, definiert Einsamkeit so: "Einsamkeit ist ein schmerzhaftes, subjektives Gefühl, das viele von uns empfinden, wenn wir nicht die Beziehungen haben, die wir brauchen. Im Gegensatz dazu ist soziale Isolation ein objektiver Zustand, in dem es nur wenige Beziehungen oder Interaktionen gibt."

Gegen die Einsamkeit: In Hamburg bietet "The Voice Collective" alle zwei Wochen einen offenen Chor an. Anmelden kann sich jeder, doch wer dabei sein will, muss schnell sein.

07.04.2025 | 1:45 min