Das heißt zunächst, dass der Hund langsam an die Situation gewöhnt werden muss, dass er für mehrere Stunden am Arbeitsplatz seines Besitzers liegt. Rückzugsorte, egal ob Körbchen oder spezielle Boxen , sind dabei zu empfehlen. So kommen die Vierbeiner zur Ruhe und die Kollegen können konzentriert arbeiten. "Hunde schlafen von Natur aus mehrere Stunden am Stück", erklärt Lea Schmitz, Pressesprecherin beim Deutschen Tierschutzbund e. V..