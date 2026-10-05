Was verbindet Romeo Beckham mit Jamal Musiala oder Elton John? Alle leiden an Epilepsie. Allerdings hat die Krankheit viele Varianten, daher muss sie individuell behandelt werden.

Mithilfe einer Messung der Gehirnströme, kurz EEG, kann die Diagnose Epilepsie gestellt werden. Quelle: dpa

Mit Epilepsie verbinden viele Menschen Bilder von starken Zuckungen und verdrehten Augen. Doch solche schweren Anfälle machen nur einen kleinen Teil der Erkrankung des zentralen Nervensystems aus. Viel häufiger äußert sie sich durch leichtere Anfälle, die manchmal kaum bemerkt werden.

Was einen epileptischen Anfall auslöst

Bei einem epileptischen Anfall funktioniere die Weiterleitung von Impulsen über die Nervenzellen in manchen Gehirnregionen nicht richtig, erklärt Felix Rosenow vom Epilepsiezentrum Rhein-Main am Universitätsklinikum Frankfurt.

An bestimmten Stellen feuern die Nervenzellen über das normale Maß hinaus Signale ab. „ Prof. Dr. Felix Rosenow, Facharzt für Neurologie

Normalerweise steuert das Gehirn dagegen an und bremst die übermäßige Aktivität. Bei einer Epilepsie fehlt diese Hemmung. Als Ursache kommen diverse Erkrankungen in Betracht, zum Beispiel eine Hirnhautentzündung, Tumore oder genetische Defekte. Oft lässt sich gar kein Auslöser ermitteln.

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Epileptische Anfälle sind keine Seltenheit

Etwa fünf Prozent aller Menschen erleiden in ihrem Leben einen einzelnen epileptischen Anfall. Die Anfälle können in jedem Alter auftreten. Beruhen sie auf einer heilbaren Grunderkrankung, kann es in deren Verlauf bei einmaligen oder mehrmaligen Ereignissen bleiben, ohne dass sich eine echte Epilepsie entwickelt.

Fokale und generalisierte Anfälle bei Epilepsie Fokale Anfälle machen etwa zwei Drittel aller epileptischen Anfälle aus und betreffen nur bestimmte Regionen im Gehirn. Je nach Lokalisation zeigen sie sich durch unterschiedliche Symptome. Das können zum Beispiel unwillkürliche Bewegungen von Arm oder Bein oder eine kurze Geistesabwesenheit sein.



Generalisierte Anfälle betreffen von Anfang an das gesamte Gehirn und gehen in der Regel mit einem Verlust des Bewusstseins einher. Zu den generalisierten Anfällen zählen auch sogenannte Absencen - wie im Fall von Jamal Musiala. Dabei handelt es sich um kurze Bewusstseinsausfälle, die meist nur wenige Sekunden andauern.

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Wann man von Epilepsie spricht

Eine Epilepsie wird diagnostiziert, wenn zwei Anfälle ohne erkennbaren Auslöser im Abstand von mehr als 24 Stunden auftreten oder wenn nach einem Anfall ein deutlich erhöhtes Risiko für einen weiteren besteht. Solch ein erhöhtes Risiko lässt sich aus Befunden von Gehirnstrommessungen (EEG) oder einer Magnetresonanztomografie (MRT) ableiten.

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Wie sich ein generalisierter tonisch-klonischer Anfall äußert

Beim generalisierten tonisch-klonischen Anfall werden Betroffene ohne Vorwarnung bewusstlos. Für etwa eine Minute versteift sich ihr Körper, was als tonische Phase bezeichnet wird. Danach kommt die klonische Phase, in der Arme und Beine unkontrolliert zucken.

Viele Betroffene beißen sich dabei auf die Zunge und verlieren unbemerkt Urin. Die tonische Phase dauert etwa drei bis fünf Minuten. Dann folgt ein tiefer Schlaf, der Minuten bis Stunden anhalten kann. Nach dem Aufwachen können sich die meisten Patienten nicht an den Anfall erinnern.

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Was bei einem generalisierten tonisch-klonischen Anfall zu tun ist

Zeugen eines generalisierten tonisch-klonischen Anfalls sollten Gegenstände aus dem Umfeld der betroffenen Person entfernen, an denen sie sich verletzen könnte. Auf keinen Fall darf man die Person festhalten oder ihr etwas in den Mund stecken, da die Gefahr von Verletzungen, zum Beispiel Knochenbrüchen, besteht. Nach dem Anfall sollten Betroffene in die stabile Seitenlage gebracht werden.

Notfall Status epilepticus Dauern generalisierte tonisch-klonische Anfälle länger als fünf Minuten oder fokale Anfälle und Absencen länger als zehn bis fünfzehn Minuten, sprechen Experten von einem Status epilepticus. Auch eine Serie mehrerer aufeinanderfolgender Anfälle wird als Status epilepticus bezeichnet, wenn die Betroffenen dazwischen bewusstlos bleiben.



Ein Status epilepticus mit generalisierten Krämpfen gilt als lebensbedrohlicher Notfall, da diese die Sauerstoffversorgung beeinträchtigen können. Als Erstmaßnahme werden vom Notarzt schnellstmöglich Beruhigungsmittel vom Typ der Benzodiazepine intravenös verabreicht.

Wie Epilepsie diagnostiziert wird

Für die Diagnose einer Epilepsie ist es wichtig, die genaue Art des Anfalls zu kennen. Ärzte sind oft auf Beschreibungen von Angehörigen angewiesen, weil sich viele Betroffene nicht daran erinnern können. Weiteren Aufschluss gibt das EEG. Mediziner achten bei der Beurteilung vor allem auf steil verlaufende elektrische Wellen, spitze Potentiale genannt.

Spitzes Potenzial heißt, dass die Nervenzellen im Gehirn zu diesem Zeitpunkt sehr synchron ihre Impulse abgeben. Das ist ein Merkmal von Epilepsie. „ Prof. Dr. Felix Rosenow, Epilepsiezentrum Rhein-Main

Es folgen in der Regel eine Magnetresonanztomografie des Gehirns und die Untersuchung von Nervenwasser, dem Liquor. Mögliche Auslöser der Anfälle, etwa Infektionen oder Tumore, können so erkannt werden.

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Wie sich Krampfanfälle unterdrücken lassen

Je nach Art der Anfälle werden verschiedene krampfunterdrückende Medikamente (Antikonvulsiva) eingesetzt. Sie müssen oft über Jahre, manchmal lebenslang eingenommen werden. Reichen sie nicht aus, um Anfälle zu verhindern, kommen weitere Maßnahmen in Betracht. In einer Operation können zum Beispiel verantwortliche Nervenbahnen entfernt oder blockiert werden.

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