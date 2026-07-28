Welt-Hepatitis-Tag:Hepatitis: Wenn Viren die Leber angreifen
von Anja Braunwarth
Von einer Virushepatitis bemerken die meisten kaum etwas. Entsprechend hoch ist die Dunkelziffer der Erkrankung. Übertragungswege und Schutzmaßnahmen zu kennen, hilft vorzubeugen.
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) nennt die Virushepatitis eine stille Epidemie, die jährlich insgesamt 1,3 Millionen Menschen das Leben kostet. Chronisch mit Hepatitis B infiziert sind nach Schätzungen der WHO weltweit etwa 296 Millionen Menschen, von Hepatitis C sind etwa 50 Millionen betroffen. Durch frühe Diagnose, Therapie oder Impfung ließen sich sehr viele Fälle verhindern.
Was eine Virushepatitis verursacht
Es gibt fünf Typen von Hepatitisviren: A, B, C, D, und E. Sie unterscheiden sich vor allem in ihrer Gefährlichkeit, erklärt Christoph Sarrazin vom Leberzentrum am St. Josefs-Hospital Wiesbaden.
Die Typen B, C und D dagegen können zu chronischen Entzündungen mit schweren Folgeschäden in der Leber führen.
Hepatitisviren im Überblick
Symptome einer Hepatitis
Die meisten akuten Infektionen mit Hepatitisviren verursachen wenig oder gar keine Beschwerden. Mögliche Zeichen einer Infektion sind Schmerzen, Druck- oder Völlegefühl im Oberbauch, Übelkeit, Erbrechen, Abgeschlagenheit und/oder Juckreiz.
Selten verläuft eine akute Hepatitis, meist eine Hepatitis B, sehr schwer und führt dann schnell zu Leberversagen. Bei einer chronischen Hepatitis klagen manche Patienten über ein allgemeines Krankheitsgefühl, Appetitlosigkeit oder Müdigkeit.
Eine Virushepatitis wird in erster Linie durch Blutuntersuchungen festgestellt. Im Blut lassen sich entweder Antikörper gegen die auslösenden Viren oder die Erreger selbst nachweisen. Zudem sind häufig die Leberwerte erhöht.
Chronische Hepatitis und Folgen
Die chronische Entzündungsreaktion schädigt die Leber und führt zu Vernarbungen. Auf Dauer kann es zu einer Leberzirrhose kommen, dem gesamten Umbau des Gewebes zu narbigem Bindegewebe. Das Organ verliert dabei zunehmend seine Funktion. Durch den fehlenden Abbau von Schadstoffen drohen schwere Komplikationen wie Hirnschäden.
Bei der Hepatitis C seien das häufig 20, 30 oder 40 Jahre, so Sarrazin. Infolge der chronischen Entzündung und der Zirrhose kann auf lange Sicht Leberkrebs entstehen. Der Verlauf hängt auch von Begleitfaktoren ab. Wer zum Beispiel regelmäßig Alkohol trinkt, beschleunigt die Entwicklung einer Leberzirrhose.
Einzelne bösartige Tumore in der Leber können oft operativ entfernt werden. Ist der Krebs zu groß für eine Operation oder gibt es mehrere Herde, kommt zum Beispiel eine Embolisation infrage. Dabei werden die Arterien der Tumore über einen Katheter durch kleine Kunststoffpartikel verschlossen. Die Krebszellen verlieren so ihre Blutversorgung und gehen zugrunde. Zur Unterstützung kann gleichzeitig eine lokale Chemotherapie verabreicht werden. Hat der Tumor gestreut, besteht die Möglichkeit einer gezielten Immuntherapie. Sie bewirkt keine Heilung mehr. Es ist aber möglich, den Krebs unter Kontrolle zu halten und am Weiterwachsen zu hindern.
Wie eine Hepatitis behandelt wird
Gegen eine akute Virushepatitis gibt es keine spezielle Behandlung. Allgemein gilt der Ratschlag, sich körperlich zu schonen und auf Alkohol zu verzichten. Bei chronischer Hepatitis B werden Medikamente eingesetzt, die das Virus in Schach halten. Sie müssen für gewöhnlich lebenslang eingenommen werden, da sich das Virus nicht vollständig aus dem Körper eliminieren lasse, betont Sarrazin.
Für die chronische Hepatitis C existieren seit einiger Zeit hochwirksame Therapien, die das Virus aus dem Körper entfernen und damit die Infektion ausheilen. Auch für die chronische Hepatitis D gibt es inzwischen ein spezielles Medikament. Es ist aber noch nicht bekannt, ob es das Virus nur an seiner Vermehrung hindert oder ebenfalls eine Ausheilung bewirkt.
Impfung schützt vor Hepatitis
Gegen Hepatitis A und B stehen Impfungen zur Verfügung. Die Impfung gegen Hepatitis B wird generell für alle Säuglinge und Kleinkinder empfohlen. Sie schützt auch vor der Hepatitis D. Gegen Hepatitis A sollten sich gefährdete Personen impfen lassen, dazu gehören zum Beispiel Reisende in Risikogebiete oder Menschen mit vorbestehenden Lebererkrankungen. Es gibt auch Kombinationsimpfstoffe gegen Hepatitis A und B.
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