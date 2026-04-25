Leder ist im Alltag vielen Belastungen ausgesetzt. Egal ob aus echtem Leder oder vegan, mit der richtigen Pflege bleiben Lieblingsstücke lange schön und geschmeidig.

Bei guter Pflege bleibt Leder lange erhalten. Leder-Experte Peter Büscher erklärt, wie sich Risse, Flecken und Abnutzungsspuren behandeln lassen und welche Mittel dafür sinnvoll sind. 20.04.2026 | 5:20 min

Ob für Schuhe, Taschen, Jacken oder auch Möbel - Leder ist ein vielseitiges Material. Die Herstellung allerdings ist aufwendig, ressourcenintensiv und wenig nachhaltig. Daher ist es umso wichtiger, Lederprodukte möglichst lange zu nutzen und gut zu pflegen. Alternativ gibt es zahlreiche vegane Materialien. Wie die verschiedenen Ledersorten richtig behandelt werden, erklärt Leder-Experte Peter Büscher.

Pflege-Basics für alle Lederarten

Bevor man Pflegeprodukte großflächig aufträgt, sollte man sie an einer unauffälligen Stelle testen. So lässt sich prüfen, wie das Material reagiert. Ist Leder nass geworden, gilt: immer an der Luft trocknen lassen. Hitzequellen wie Heizungen oder direkte Sonneneinstrahlung sind tabu, sie können das Material austrocknen und brüchig machen.

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Glattleder geschmeidig halten

Glattleder ist robust und von Natur aus leicht wasserabweisend. Dennoch braucht es regelmäßige Pflege, damit es nicht austrocknet. Am besten wird es mit einem weichen Baumwolltuch und spezieller Lederpflegecreme behandelt. Diese spendet Feuchtigkeit, schützt vor Rissen und löst leichte Verschmutzungen.

Der Profi erklärt: "Früher hat man Lederfette verwendet. Das macht man heute nicht mehr, weil schwere Fette die Lederporen verstopfen." Stattdessen eignen sich leichte, rückfettende Lotionen, die tief ins Material eindringen und es von innen nähren.

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Mit Flüssigleder Kratzer und Risse ausbessern

Bei stärkeren Beschädigungen wie Rissen oder abgewetzten Ecken kann ein flexibler Kunststoff, sogenanntes Flüssigleder, helfen. Dafür die Stelle zunächst gründlich reinigen, lose Fasern entfernen und das Produkt anschließend dünn auftragen. Nach dem Trocknen sorgt eine farblose oder farblich passende Ledercreme für ein gleichmäßiges Ergebnis.

Flecken sollten möglichst mit geeigneten Produkten aus dem Fachhandel behandelt werden. Man könne aber auch Hausmittel wie Kernseife verwenden. Hier sei jedoch Vorsicht geboten, um unschöne Ränder zu vermeiden, so der Experte.

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Wildleder besonders schonend reinigen

Wildleder - in Fachkreisen auch Veloursleder genannt - hat eine samtige, aufgeraute Oberfläche und ist dadurch deutlich anfälliger für Schmutz. Deshalb am besten direkt nach dem Kauf imprägnieren und das in regelmäßigen Abständen wiederholen. Wichtig: Wildleder darf nicht mit Wasser gereinigt werden, da sich Flecken dadurch oft noch verstärken. Bei trockenen Verschmutzungen helfen spezielle Bürsten oder ein Wildleder-Radierer.

Bei Fett- und Ölflecken rät Büscher zu einem Trick: "Eine Mischung aus Babypuder oder Trockenshampoo und etwas Waschbenzin kann helfen. Diese wird aufgetragen, wirkt über Nacht ein und wird am nächsten Tag ausgebürstet. Wird das Material hart, spezielle Pflegemittel aufsprühen und anschließend vorsichtig bürsten - so wird das Leder wieder weich."

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Kunstleder und veganes Leder richtig behandeln

Kunstleder ist ein synthetisches Material, das Echtleder optisch ähnelt und meist aus Kunststoffbeschichtungen wie PVC besteht. Es ist besonders pflegeleicht: Ein weiches, feuchtes Tuch mit etwas mildem Spülmittel genügt meist zur Reinigung.

Auf Fette oder Öle sollte man verzichten, da sie nicht einziehen und stattdessen die Weichmacher angreifen können. Das Material wird dadurch spröde. Spezielle Pflegeprodukte halten die Oberfläche geschmeidig und schützen vor dem Ausbleichen.

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Von Kunstleder zu unterscheiden sind vegane Lederalternativen aus biobasierten Materialien wie Ananas-, Kork-, Pilz- oder Apfelfasern. Sie ähneln optisch eher Wildleder und werden auch ähnlich behandelt: trockene Flecken ausbürsten, milde Pflegemittel verwenden und starkes Rubbeln sowie fettige oder aggressive Reiniger vermeiden.

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