Genießbare Lebensmittel retten:Lebensmittelverschwendung senken: Was im Alltag hilft
von Cornelia Petereit
Mindesthaltbarkeitsdatum prüfen, Einkaufszettel schreiben, Essensreste verarbeiten: Mit diesen und weiteren Tipps retten Sie Lebensmittel vor der Mülltonne und sparen Geld.
Rund 78 Kilogramm genießbare Lebensmittel landen pro Bundesbürger jedes Jahr im Müll. Was Politik, Handel und Verbraucher gegen diese Vernichtung von Lebensmitteln tun können, erklärt Agrarexpertin Reinhild Benning von der Deutschen Umwelthilfe.
Mit Einkaufszettel Lebensmittelverschwendung vermeiden
Der einfachste Tipp, um noch genießbare Lebensmittel vor der Mülltonne zu retten, ist laut Agrarexpertin Benning, gezielt einkaufen zu gehen.
Auch mit großem Hunger einzukaufen, verführe zum Kauf unnötiger Produkte oder übermäßiger Mengen. Benning warnt ebenfalls vor Sonderangeboten oder Großpackungen. Dabei verlocke ein vermeintlicher Preisvorteil zum Kauf: "Wenn das Produkt letztendlich doch nicht aufgebraucht wird und im Müll landet, ist es auch teuer." Hier lautet der Rat, wirklich nur die benötigte Menge zu kaufen.
Mindesthaltbarkeitsdatum ist kein Verfallsdatum
Ein kritischer Blick auf das Mindesthaltbarkeitsdatum kann ebenfalls Lebensmittel vor der Tonne retten, erklärt die Expertin. Abgekürzt mit MHD bestimmt es laut Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit das Datum, "bis zu dem sich ein verpacktes Lebensmittel mindestens lagern und verzehren lässt und dabei seine spezifischen Eigenschaften behält".
Oft sei ein Produkt aber auch danach noch genieß- oder verwertbar, sagt Benning, und fordert Konsumenten auf, Lebensmittel nicht direkt wegzuwerfen, nur weil das MHD erreicht ist: "Bei vielen Lebensmitteln riecht man schon, ob sie verdorben sind."
Dass Lebensmittel kurz vor dem MHD oft günstiger verkauft würden, wertet Benning als Vorteil. Doch aus Sicht der Deutschen Umwelthilfe dürfe die Verantwortung für eine geringere Lebensmittelverschwendung nicht allein bei den Verbrauchern liegen.
- Stärkung der Rechte von Lieferanten und Produzenten in der Lebensmittellieferkette
- Auskunftspflicht für Handel oder Gastronomie über Lebensmittelvernichtung
- Verbot, dass Supermärkte ihren Lieferanten die Vernichtung von Retouren vorschreiben können
- Reform des Mindesthaltbarkeitsdatums
- Sanktionierung von Lebensmittelvernichtung und Steuervergünstigung bei Verteilung von Lebensmitteln durch den Handel
- Stärkung der Rechtssicherheit für Organisationen, die Lebensmittel weiterverteilen
- Entkriminalisierung des sogenannten "Containerns" von Lebensmitteln
Vom Lebensmittelhandel fordert Benning ein Umdenken. Strikte Normvorstellungen seien mitverantwortlich für die Vernichtung von Lebensmitteln schon beim Erzeuger.
Unnötige Schönheitsstandards seien beispielsweise "durchgängig grüne Blätter an Kohlrabi, zu kleine Äpfel oder zu große Orangen", findet Benning. Die Agrarexpertin kritisiert aber auch gesetzliche Verpackungsnormen wie den Krümmungsgrad einer Gurke, "nur damit sie besser in die Supermarkt-Kiste passt".
Lebensmittel retten durch Foodsharing, Resteverwertung und Co.
Die beste Möglichkeit für Verbraucher, Lebensmittelverschwendung im Alltag zu reduzieren, ist ein bewusster Umgang, so Reinhild Benning. Dazu gehöre auch, Kindern frühzeitig Wertschätzung für Lebensmittel beizubringen.
Bioläden oder Abos für Obst- und Gemüsekisten hätten Produkte im Sortiment, die nicht den Schönheitsstandards und Normen der Handelsketten entsprächen, sagt Benning: "Einfach mal was Schrumpeliges kaufen, verarbeiten und probieren - schmeckt meistens trotzdem." Auch Foodsharing oder Verwertung von Essensresten oder Produkten mit braunen Stellen oder kleinen Makeln rette Lebensmittel.
Und am Ende ließe sich auch bei der Mülltonne noch Geld sparen, ist Benning überzeugt: "Je leerer die Tonne ist, desto mehr kann man Geld sparen: Mit Lebensmittelresten, die weiterverarbeitet und nicht weggeworfen werden. Und durch eine geringere Gebühr für die Müllentsorgung."
Cornelia Petereit ist Redakteurin der ZDF-Sendung "Volle Kanne - Service täglich".
Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigenJetzt aktivierenMehr erfahren
Mehr zum Thema Lebensmittel und Ernährung
- Interview
Tipps gegen Ernährungsarmut:Wie geht gutes, gesundes und bezahlbares Essen?mit Video43:30
Salat richtig lagern:Mit diesen Tricks bleibt Salat länger frischvon Alexa Scholzmit Video5:51
Pflanzliche Ernährung:Vegane Fischalternativen: Ein guter Fang?von Dirk Ashauermit Video6:06
Zucker und Süßungsmittel unter der Lupe:Zucker, Süßstoff und Co.: Was Verbraucher wissen solltenvon Cornelia Petereitmit Video1:39
Weitere Ratgeber-Themen
- FAQ
Vor der kalten Jahreszeit:Grippe: Warum Hersteller ihre Impfstoffe anpassen müssenmit Video0:23
Hilfe für Ältere bei der Arbeitssuche:Was Weiterbildungen bei der Jobsuche im Alter bringenvon André Tebbemit Video2:32
Essbare heimische Herbstfrüchte:Bucheckern und Eicheln: Wie man sie findet und zubereitetvon Tim Uhlendorfmit Video5:19
Social Media für Kinder und Jugendliche:TikTok & Co.: Warum Medienkompetenz mehr bringt als Verbotevon Cornelia Petereitmit Video6:41