So vermeiden Sie Impulskäufe:Entspannter Einkauf: Tipps für die Quengelzone im Supermarkt
von Thilo Hopert
Quengelware ist bewusst platziert und soll zum Kauf verleiten. Wie Sie sich und Ihr Kind darauf vorbereiten - und welche schnellen Maßnahmen an der Kasse funktionieren.
Die Quengelzone im Supermarkt, meist direkt vor oder an der Kasse platziert und mit Süßigkeiten bestückt, ist kein Zufall. Sie ist gezielt darauf ausgelegt, Spontankäufe zu fördern. Wer mit Kindern einkauft, spürt das oft besonders deutlich. Aber auch wenn man allein an der Kasse steht, meldet sich das kleine Teufelchen auf der Schulter, das einem den Schokoriegel schmackhaft macht. Wer die Tricks der Supermärkte kennt, hat jedoch einen kleinen Vorteil.
Marktcheck zeigt problematische Kassenbereiche
Jana Fischer, Ernährungsexpertin der Verbraucherzentrale Hamburg, hat mit ihrem Team in einem Marktcheck 82 Kassenbereiche in 22 Hamburger Geschäften untersucht. Das Ergebnis zeigt, dass in der sogenannten Quengelzone ungesunde Produkte wie Süßigkeiten, Alkohol oder Tabak dominieren. Besonders für Eltern mit Kindern oder Menschen mit Suchterkrankungen sei dies eine Herausforderung, lautet das Fazit des Marktchecks.
Mit diesen Tricks arbeiten Supermärkte
Supermärkte seien sehr strategisch aufgebaut, sagt Fischer. "Man findet an jeder Ecke irgendwelche kleineren oder größeren Tricks." Besonders deutlich werde das im Kassenbereich - ein an sich kleiner Bereich, der gemessen an der Fläche überproportional viel Umsatz generiere, sagt Fischer. Eine Rolle spielt dabei die Wartezeit:
Durch das längere Betrachten steige das Interesse an den dort platzierten Artikeln, so Fischer. Auch die kleinen Verpackungsgrößen senken die Hemmschwelle. Da sage man eher: "Das gönne ich mir noch", erklärt die Ernährungsexpertin.
Dass einzelne Riegel meist einen höheren Grundpreis haben als größere Packungen im Süßwarenregal, lässt ebenfalls die Supermarktkasse klingeln.
Mit Kindern durch die Quengelzone
Wer mit Kindern einkaufen geht, spürt die Auswirkungen der Supermarkttricks meist deutlicher. Nicht umsonst hat die Quengelzone ihren Namen von zahlreichen kleineren und größeren Frustausbrüchen der lieben Kleinen bekommen. Für das Einkaufen mit Kindern hat Jana Fischer Tipps parat, wie man stressfreier durch den Kassenbereich kommt.
Eine Strategie sei etwa, Kinder aktiv in den Einkauf einzubeziehen. Eltern könnten Aufgaben verteilen, zum Beispiel den Einkauf auf das Kassenband zu legen, um Kinder zu beschäftigen. "Dann fallen die ausgestellten Waren vielleicht gar nicht so doll auf", so Fischer.
Auch klare Absprachen können ein Weg sein. Man könne mit Kindern ausmachen, dass sie sich im Laden ein Produkt aussuchen dürfen, zum Beispiel eine Süßigkeit. "Wenn man dann an der Kasse steht und die Kinder haben schon etwas in der Hand, macht es das einfacher", sagt Fischer. So sei es leichter, auf andere Dinge zu verzichten.
Für die Stiftung Gesundheitswissen sind bei einem Einkauf zwei Dinge entscheidend: Zeit und Planung. Wer seinen Einkauf in Ruhe und mit Einkaufsliste erledige, entscheide weniger impulsiv und treffe gesündere Entscheidungen, heißt es auf der Website.
Auch ein Essensplan könne dabei helfen. So zeigte eine Studie an Frauen im Alter von 18 bis 65 Jahren: Wer vor dem Einkauf einen Speiseplan erstellte und dementsprechend eine Einkaufsliste hatte, hatte am Ende mehr Gemüse gegessen. Eine Erklärung ist, dass man mit Liste gezielter kaufe und sich weniger von Werbung und Angeboten beeinflussen lasse.
Dem Impulskauf widerstehen
Auch mit sich selbst muss man in manchen Situationen hart verhandeln. Dabei komme es immer darauf an, wie anfällig man selbst für Impulskäufe sei, sagt Fischer.
Ihr Tipp: Bevor es in den Supermarkt geht, eine Kleinigkeit essen.
Ansonsten könne man auch mit sich selbst Vereinbarungen treffen. Zum Beispiel: entweder Chips oder eine Süßigkeit. "Wenn man sich das vorher zugesteht und plant, welche Menge okay ist, hat man meist ein besseres Gefühl", so die Ernährungsexpertin.
Wer sich gerade das Rauchen abgewöhnt, kann seinen Einkauf in einem Biomarkt machen. In den im Marktcheck überprüften Bioläden waren an den Kassen keine Tabakwaren zu finden. Auch alkoholische Getränke fanden sich in Biomärkten oder Drogerien seltener.
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