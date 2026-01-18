  3. Merkliste
Biolebensmittel wie Eier: Rekordhoch bei Umsatzzahlen gemeldet

von Henning Behrens

|

In Deutschland boomen Biolebensmittel, wie aktuelle Zahlen des Bundes Ökologische Lebensmittelwirtschaft zeigen. Was besonders gefragt ist und warum es Engpässe bei Bio-Eiern gibt.

Biolebensmittel sind so gefragt wie nie: Zum Start der Grünen Woche in Berlin hat der Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW) neue Umsatzzahlen von Bio-Lebensmitteln veröffentlicht. Und die sind im Jahr 2025 mit 18,3 Milliarden Euro Umsatz auf ein Rekordhoch gestiegen.

Tina Andres, Vorstandsvorsitzende des BÖLW, sagt dazu am Rande der Grünen Woche in Berlin: "Die Menschen greifen stark zu Bio." Im vergangenen Jahr wurden acht Prozent mehr Biolebensmittel verkauft - das sei ein neuer Höchststand, teilt auch der Deutsche Bauernverband (DBV) mit.

Unterschiede zwischen Bio- und konventionellen Landwirtschaftsbetrieben

"2024/2025 haben Bio-Landwirtinnen und -Landwirte im Schnitt höhere Gewinne als konventionelle Landwirte eingefahren. Allerdings sind das Durchschnittswerte. Landwirtinnen und Landwirte sind Unternehmer, die unterschiedlich gut am Markt performen", sagt Peter Röhrig, geschäftsführender Vorstand des BÖLW.

Besonders stark nachgefragt seien etwa Bio-Schweinefleisch und auch Bio-Eier aus Deutschland, so Röhrig weiter. Schaut man allerdings auf die einzelnen Bundesländer oder noch eine weitere Ebene hinunter, auf die Kommunen, dann werden deutliche Unterschiede sichtbar.

Beispiel in Dormagen: Wie ist die Lage in den Kommunen?

So zum Beispiel in Dormagen bei Köln am Rhein. Hier steht der Rheinfelder Hof, ein konventioneller Legehennen-Betrieb. Bio-Eier werden in dem kleinen Hoflädchen auf dem Gelände nicht angeboten. Die Nachfrage dafür ist zu gering, sagt die Hofbetreiberin Bianca Diamant-Heiles. Denn: "Zwischen dem Preis eines 10er-Packs Eiern aus Bodenhaltung und Bio-Eiern liegt der Unterschied mindestens bei einem Euro. Das ist für viele Menschen hier einfach zu teuer".

Derzeit liegen die Preise für ein Zehnerpack Bio-Eier zwischen 3,20 Euro und 5 Euro. Für die Landwirtin aus Dormagen ist die große Bio-Nachfrage, die aus den Zahlen hervorgeht, nicht nachvollziehbar. Ihr Legehennen-Betrieb läuft sehr gut.

BÖLW: Derzeit Engpass bei "Bio-Eiern aus Deutschland"

Dass in Dormagen allerdings kaum noch Bio-Eier in den Regalen der Supermärkte zu finden sind, kann Peter Röhrig vom Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW) nachvollziehen.

Nicht aber, dass sich die Verbraucherinnen und Verbraucher diese nicht mehr leisten könnten. Er erklärt: "Tatsächlich gibt es derzeit einen Engpass im Angebot an Bio-Eiern aus Deutschland - insbesondere auch durch die Vogelgrippe. Das heißt: Hier fehlt nicht die Nachfrage, sondern das Angebot".

Zu wenige Biolandwirte? Landwirt kritisiert Rahmenbedingungen

Doch das starke Umsatzwachstum sowie die steigende Nachfrage werden für die Branche zunehmend zum Problem. Denn die heimische Produktion stagniert und kann den steigenden Bedarf kaum noch bedienen.

Gibt es zu wenige Biolandwirte? Landwirt Reinhard Mosler aus Neuenkirchen-Seelscheid hat es drei Jahre lang ausprobiert. Dann, 2010, war Schluss mit Bio. Unangekündigte Kontrollen durch die Verbände, hohe Kosten für biokonforme Umbaumaßnahmen und Bußgelder im vierstelligen Bereich haben ihn zum Ausstieg gezwungen, sagt er.

Hinzu käme die gewaltige Macht des Lebensmittelhandels. "Die Bioproduzenten und Erzeugergemeinschaften werden untereinander ausgespielt und das geht immer zu Lasten der Betriebe", so der Landwirt. Fest steht, in der Bio-Branche wird bei vielen Betrieben gut verdient, Tendenz steigend.

Über dieses Thema berichteten verschiedene Sendungen, etwa das heute journal update am 16.01.2026 ab 00:30 Uhr, Volle Kanne am 16.01.2026 ab 09:05 Uhr und das ZDF-Mittagsmagazin am 16.01.2026 ab 12:00 Uhr.

