Brioche-Burgerbrötchen wenig überzeugend:Öko-Test: Brioche-Buns oft zu salzig und pestizidbelastet
von Florence-Anne Kälble
Zu viel Salz, Pestizide, Mineralöl-Verunreinigungen und Eier aus Bodenhaltung: Öko-Test hat einiges an Brioche-Burgerbrötchen auszusetzen. Nur drei Produkte überzeugten im Test.
Fluffig und dezent süßlich im Geschmack gelten Brioche-Brötchen bei vielen als das Nonplusultra, wenn es um das passende "Rahmenwerk" für Fleisch- oder Gemüse-Patties geht. Öko-Test hat für die Juni-Ausgabe die Brioche-Buns unter die Lupe genommen.
Von 14 getesteten Produkten erhielten drei die Gesamtnote "gut", die meisten anderen Buns waren Mittelmaß, zwei sogar "ungenügend". Mit "gut" wurden unter anderem die Deluxe Brioche Burger Buns von Lidl bewertet.
Bedenkliche Pestizidrückstände
Öko-Test kritisierte an den Burgerbrötchen das Vorhandensein verschiedener Pestizide. Bei fünf Produkten gab es Abwertungen, da die Brioche-Brötchen mit zwei oder mehr Spritzmittelrückständen belastet waren. Die Befunde waren im Spurenbereich und nicht akut gesundheitsgefährdend, erklärten die Tester. Sie gaben aber zu bedenken, dass die Wechselwirkungen der Substanzen untereinander bei Mehrfachbelastungen nicht ausreichend erforscht und somit deren Auswirkungen auf den menschlichen Organismus nicht bekannt sind.
Weiterhin wurden auch Noten für das Vorhandensein besonders bedenklicher Pestizide abgezogen. Gefunden wurden Deltamethrin und Pirimiphos-methyl, welche als giftig für Bienen gelten. Davon betroffen waren zum Beispiel die BBQ Brioche Burger Buns Classic, 4 Stück von Aldi (Nord) - Gesamtnote "ungenügend".
Verunreinigungen durch Mineralöl
Als einziges Produkt im Test sind die Butcher’s Burger Burger Buns Brioche von Rewe - Gesamtnote "ausreichend" - wegen eines nach Ansicht von Öko-Test "erhöhten" Gehalts an gesättigten Mineralölkohlenwasserstoffen (MOSH/MOSH-Analoga) abgewertet worden.
Dabei orientierte man sich an dem derzeit in der EU diskutierten Richtwert für MOSH in getreidebasierten Lebensmitteln. Wenn dieser zur Hälfte oder mehr ausgeschöpft wird, wertet Öko-Test aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes ab. Sechs Buns waren frei von MOSH, in sieben wies das Labor Gehalte nach, die von den Testern als Spuren eingeordnet wurden.
Erhöhte Salzgehalte und natürliche Aromen
"Ein Blick auf die Zutatenlisten zeigt: Mit einer klassischen französischen Brioche haben die hoch verarbeiteten Produkte im Test wenig zu tun", erklärt Jil Eichhorn, Öko-Test-Lebensmittelchemikerin. Fünf Produkte fielen durch ihren erhöhten Salzgehalt auf. Hier wiesen die Tester auf den wissenschaftlich belegten Zusammenhang zwischen Salzzufuhr und dem Risiko für Herz- und Gefäßerkrankungen hin. Brioche-Buns, die mehr als 1,2 Gramm Salz pro 100 Gramm deklarierten, wurden um eine Note abgestuft.
Als unnötig bewerten die Tester den Einsatz natürlicher Aromen. Deshalb zogen sie bei acht Produkten eine Note in der Kategorie "Inhaltsstoffe" ab.
Öko-Test bemängelt Eier aus Bodenhaltung
Gemäß den Leitsätzen für feines Backwerk, zu dem Brioche zählt, sind Eier eine wertgebende Zutat. Zwar seien die Leitsätze nicht rechtlich bindend, jedoch beschreiben sie nach der Deutschen Lebensmittelbuchkommission, wie bestimmte Lebensmittel zusammengesetzt sind, und haben dabei die Verbrauchererwartung im Blick.
Öko-Test kritisierte bei allen Herstellern - bis auf jenen des Bio-Produkts - den Einsatz von Eiern aus Bodenhaltung (die veganen Produkte sind hier ausgenommen). Aufgrund der von Öko-Test als nicht artgerecht empfundenen Tierhaltung, werteten sie die Produkte in der Kategorie "weitere Mängel" um zwei Noten ab.
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