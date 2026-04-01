Gekocht, gefärbt und bemalt: Zu Ostern dreht sich alles rund ums Ei. Doch welche Inhaltsstoffe stecken im Ei, wie viele Eier pro Tag sind gesund und was ist beim Kauf zu beachten?

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Das Hühnerei ist ein echtes Wunderwerk der Natur. Es gilt als eines der wertvollsten Nahrungsmittel - vor allem dank des hochwertigen Eiweiß. Das Ei liefert Mineralstoffe, Spurenelemente und enthält gesunde, ungesättigte Fettsäuren.

Braune oder weiße Eier

Ob braune oder weiße Schale, das liegt an der Hühnerrasse - ändert aber nichts am Inhalt des Eis. Für Unterschiede in der Ei-Zusammensetzung sorgen vielmehr Haltung und Fütterung der Hühner. Eier von freilaufenden Hühnern, die Futter mit Samen und Kernen statt Standardfutter gefressen haben, seien reicher an wertvollen Stoffen wie ungesättigten Fettsäuren, betont Präventivmediziner und Ernährungswissenschaftler David Fäh.

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Keine Angst vor Cholesterin

Im Dotter steckt das lange umstrittene Cholesterin, dem die Ernährungswissenschaft inzwischen entspannt gegenübersteht. Nahrungs-Cholesterin sei nur bedingt ausschlaggebend für den Cholesterin-Status beim Menschen, sagt Fäh.

Der Glaube, dass Eier eine ungesunde Cholesterinbombe seien, hält sich hartnäckig, ist aber durch Studien längst widerlegt. Generell seien Eier gesund, erklärt auch Ernährungsexpertin Brigitte Bäuerlein.

Sie enthalten Eiweiß, das optimal vom Körper verwertet werden kann, darüber hinaus noch die Vitamine A, E und D, Zink und Eisen. „ Brigitte Bäuerlein, Ökotrophologin

Sorge um den Cholesteringehalt von Eiern bräuchte man keine haben, denn Eier enthielten auch gleichzeitig Lecithin, ein Stoff, der den Cholesterinspiegel senken kann. Wer keine erhöhten Fettwerte oder Fettverwertungsstörungen hat, der könne bedenkenlos Eier essen, sagt Ökotrophologin Bäuerlein. Es spräche auch nichts dagegen, über Ostern mal ein paar Eier mehr zu essen.

Gefärbte Eier zu Ostern Rohe Eier müssen EU-weit bezüglich Herkunft, Haltung und Frische gekennzeichnet sein. Bereits gekochte und gefärbte Eier unterliegen dieser Kennzeichnungspflicht nicht, weil sie als verarbeitete Lebensmittel gelten. Es ist weder das maximale Haltbarkeitsdatum gesetzlich festgelegt noch bedarf es einer Angabe zur Haltung der Legehennen. Eier in verarbeiteten Produkten stammen aber häufig von Tieren aus Käfighaltung. Nicht immer gibt dazu eine freiwillige Zusatzinformation Aufschluss.

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Wie viele Eier sind gesund?

Bisher galten maximal drei Eier die Woche als gesund - inklusive der zum Beispiel in Kuchen oder Nudeln verarbeiteten Eier. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V. (DGE) hat 2024 ihre Verzehrempfehlung gelockert. Neben einem Frühstücksei die Woche seien auch "einige" verarbeitete Eier okay. Ausschlaggebend für die Empfehlung sind aber nicht gesundheitliche Gründe, sondern die Umweltbelastung, die tierische Produkte verursachen.

"Die angepassten Empfehlungen der deutschen Gesellschaft für Ernährung haben jetzt beides im Blick, nämlich die Gesundheit der Erde und auch unsere Gesundheit. Das bedeutet, wir sollten möglichst wenig vom Tier verzehren", erläutert Bäuerlein.

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Zahlen ums Ei Der Verzehr von Hühnereiern ist laut Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) seit 2022 kontinuierlich angestiegen. 2025 wurden in Deutschland pro Kopf 252 Eier verzehrt, vier mehr als im Jahr davor. Das macht bei 83,5 Millionen Einwohnern in der Summe rund 21 Milliarden Eier.

72 Prozent werden davon in Deutschland gelegt - von rund 51 Millionen Legehennen. Die Differenz zum Bedarf muss importiert werden. Die Legeleistung konnte im Vergleich zum Vorjahr nochmal gesteigert werden: von 295 auf 299 Eier pro Henne pro Jahr.

Wie lange sind Eier haltbar?

Das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) von frischen Eiern darf 28 Tage nach dem Legen nicht überschreiten. Letztes Verkaufsdatum ist der 21. Tag nach dem Legen.

Eier in der Schale sind im Kühlschrank bis zu sechs Wochen haltbar. Sind sie einmal gekühlt, dürfen sie nicht mehr bei Zimmertemperatur gelagert werden.

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Hart gekochte Eier haben bei Zimmertemperatur eine Haltbarkeit von rund zwei Wochen, im Kühlschrank sogar bis zu vier Wochen, wenn sie nicht abgeschreckt werden und die Schale intakt ist. Durch den Temperaturunterschied bildet sich beim Abschrecken zwischen Schale und Ei eine Luftschicht, wodurch das Risiko besteht, dass Mikroorganismen eindringen.

Wann ist ein Ei schlecht? Mit einem Wasserglas-Test lässt sich schnell erkennen, ob das rohe Ei noch frisch ist. Dafür legt man das Ei in ein Glas mit Wasser. Sinkt es nach unten, ist es frisch. Schwimmt das Ei an der Oberfläche, ist es bereits ein paar Wochen alt. Der Grund dafür ist die poröse Schale, durch die das Wasser im Dotter mit der Zeit verdunstet. So entsteht eine Luftkammer. Das heißt, je älter das Ei, desto mehr Luft enthält es und steigt im Wasserglas nach oben. Diese Eier sollten nur noch durcherhitzt verzehrt werden.

Lassen sich Eier einfrieren?

Was macht man mit zu vielen rohen Eiern? Einfrieren, empfiehlt das Bundeszentrum für Ernährung (BZfE). Eimasse ohne Schale sei durchaus gefriergeeignet. Die Eier sollten dafür möglichst frisch sein. Auf 100 Gramm Eimasse, was ungefähr zwei Eiern der Gewichtsklasse M entspricht, kommen zwei Gramm Salz oder fünf Gramm Zucker. Das wird langsam verrührt und dann tiefgekühlt.

Laut BZfE halten sich die Eier bei minus 18 Grad Celsius acht bis zwölf Monate. Die Masse sollte am besten im Kühlschrank aufgetaut und für durcherhitzte Speisen wie Rühreier, Kuchen oder Pfannkuchen verwendet werden. Frost tötet Salmonellen nicht ab - dazu braucht es Temperaturen über 70 Grad plus.

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Ebba Petzsche ist Redakteurin der ZDF-Sendung "Volle Kanne - Service täglich".

Dieser Artikel wurde erstmals am 26. März 2024 veröffentlicht und am 1. April 2026 aktualisiert.

Quelle: mit Material von dpa