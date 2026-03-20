Was macht glücklich?:Wie man dem Glück auf die Spur kommt
von Ebba Petzsche
Über unser Glück entscheidet nicht nur das Schicksal, sondern wie wir damit umgehen. Warum Erlebnisse glücklicher machen als Konsum und wie man dem eigenen Glück die Tür öffnet.
Glück ist ein schönes, aber kein dauerhaftes Gefühl. Zunächst entsteht es im Kopf. Nimmt man eine positive Information wahr, zum Beispiel eine anerkennende Bemerkung, wird im Gehirn das Belohnungssystem aktiviert. Dabei werden Botenstoffe wie Dopamin ausgeschüttet, die Glücksgefühle auslösen.
Was ist Glück?
Im Gegensatz zur Zufriedenheit, die eher langfristig spürbar ist, ist Glück eine Momentaufnahme. Laut Duden ist Glück das "Ergebnis des Zusammentreffens besonders günstiger Umstände". Ist Glück dem Zufall überlassen? Oder ist nicht doch jeder "seines Glückes Schmied"?
Glück ist ein individuelles, vielschichtiges Phänomen und Forschungsgegenstand verschiedener wissenschaftlicher Disziplinen. Hanno Beck, Professor für Volkswirtschaftslehre der Hochschule Pforzheim, hat sich mit fachübergreifenden Studienergebnissen auseinandergesetzt. Seine Definition von Glück, oder genauer, von subjektivem Wohlbefinden: "Glück ist, was Menschen selbst als Glück empfinden." Für sich herauszufinden, was glücklich macht, ist eine grundlegende Erkenntnis.
Lässt sich Glücklichsein beeinflussen?
Wie glücklich oder zufrieden man ist, hängt wohl weniger vom Zufall und äußeren Umständen ab als vielfach angenommen. Wir haben einen Einfluss auf "unser" Glück. Auch wenn wir es nicht immer in der Hand haben, liegt es doch in unserer Macht, es zumindest wahrscheinlicher zu machen.
Glück hat viele verschiedene Faktoren. Ein Teil scheint auch Veranlagung. "Wie glücklich wir uns fühlen können, hängt je nach Studie zu 30 bis 50 Prozent an der genetischen Disposition", sagt Beck. Damit lägen noch immerhin 50 Prozent in unserer Hand.
Glück lässt sich nicht in einer Kennziffer ausdrücken. Dennoch geben regelmäßige Befragungen ein Bild über Veränderungen ab. Der jährlich veröffentlichte Glücksatlas zum Beispiel bescheinigt den Deutschen 2025 eine insgesamt stabil hohe Lebenszufriedenheit. Auf einer Skala von eins (unzufrieden) bis zehn (sehr zufrieden) landet Deutschland 2025 bei rund sieben und befindet sich damit laut Glücksatlas wieder auf dem Niveau von vor der Corona-Pandemie.
Soziale Beziehungen als Schlüssel zum Glück
Die wohl bekannteste Langzeitstudie zum Thema Glück kam zu dem Ergebnis, dass stabile soziale Beziehungen der gewichtigste Faktor sind. Zugehörigkeit und Verbindung tragen dazu bei, dass Menschen glücklicher und gesünder sind.
Studienleiter Robert Waldinger, Professor für Psychiatrie an der Harvard Medical School, bezeichnet die Pflege von Beziehungen als eine Form der Selbstfürsorge. Man müsse selbst aktiv werden und Kontakte herstellen. Die gute Nachricht für alle, die sich damit schwer tun: auch das ließe sich lernen. Und: Jede positive Interaktion aktiviert das Belohnungssystem. Auch nette alltägliche Begegnungen können für kleine Glücksmomente sorgen.
Glück stärkt das Immunsystem
Fühlt man sich glücklich, hat das positive Auswirkungen auf den Körper. Glück stärkt zum Beispiel das Immunsystem. "Glückliche Menschen haben eine um bis zu zehn Jahre höhere Lebenserwartung - wahrscheinlich, weil sie weniger gestresst sind und entspannter durchs Leben gehen", so Beck.
Tatsächlich scheint ein höheres Einkommen auch das Wohlbefinden zu steigern, allerdings flacht der Effekt nach oben hin ab. Zudem ist fraglich, ob Einkommen ein guter Indikator für nachhaltiges Glück ist. Denn das Materielle macht in der Regel nur kurzzeitig glücklich, da schnell ein Gewöhnungseffekt eintritt und das Glücksgefühl nachlässt.
Dem Glück auf die Sprünge helfen
Ökonom Hanno Beck plädiert für Erleben statt Konsumieren: "Während Dinge sich abnutzen, werden Erlebnisse im Rückblick immer besser." So würden Erinnerungen nicht an Glanz verlieren, sondern beim Erzählen immer wieder aufblühen und glücklich machen.
Glück ist kein Dauerbegleiter oder Ziel. Aber man kann eine Einstellung entwickeln, die "dem Glück" den Boden bereitet. Sich in Dankbarkeit zu üben, hilft dabei. Hanno Beck empfiehlt: "Machen Sie sich klar, wie gut es Ihnen geht. Nehmen Sie Ihre Privilegien bewusst wahr." Täglich ein paar Minuten in ein Dankbarkeitstagebuch zu investieren, zum Beispiel, macht glücklicher. Glücksfördernd ist grundsätzlich, den Blick auf das zu richten, was da ist - nicht auf das, was fehlt.
Ebba Petzsche ist Redakteurin der ZDF-Sendung "Volle Kanne - Service täglich".
Mehr zum Thema Glück und Emotionen
Weltglücksbericht 2026:Finnen am glücklichsten - Deutschland holt aufmit Video4:41
Stimmung nach Corona bessert sich:"Glücksatlas" 2025: Hier sind die Deutschen am zufriedenstenmit Video1:30
Neue Studie der Universität Mannheim:Warum Mitgefühl glücklich machtvon Petra Ottomit Video2:00
Die Macht der Musik:Wie Musik die mentale Gesundheit stärken kannvon Arlette Geburtigmit Video5:12
Weitere Ratgeber-Themen
Risiken durch Selbstverbesserung:Wann Selbstoptimierung schaden kannvon Cornelia Petereitmit Video3:38
Online-Dating: Statt Küssen nur Kosten:Welche Kostenfallen bei Dating-Apps lauernvon André Tebbemit Video0:37
Oma auf Zeit bei einer Gastfamilie:Als Granny Au-pair im Ausland Neues entdeckenvon Nicole Wehrmit Video3:36
Hilfe bei Schlafstörungen :Kann Melatonin den Schlaf verbessern?von Sarah Hufnagelmit Video4:08