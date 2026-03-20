Über unser Glück entscheidet nicht nur das Schicksal, sondern wie wir damit umgehen. Warum Erlebnisse glücklicher machen als Konsum und wie man dem eigenen Glück die Tür öffnet.

Wie man dem Glück auf die Spur kommt

Der Weltglücksbericht misst, wo auf der Welt die glücklichsten Menschen leben. Seit Jahren führen skandinavische Länder die Liste an. Reporter Claas Thomsen fragt nach, warum. 09.03.2026 | 4:41 min

Glück ist ein schönes, aber kein dauerhaftes Gefühl. Zunächst entsteht es im Kopf. Nimmt man eine positive Information wahr, zum Beispiel eine anerkennende Bemerkung, wird im Gehirn das Belohnungssystem aktiviert. Dabei werden Botenstoffe wie Dopamin ausgeschüttet, die Glücksgefühle auslösen.

Was ist Glück?

Im Gegensatz zur Zufriedenheit, die eher langfristig spürbar ist, ist Glück eine Momentaufnahme. Laut Duden ist Glück das "Ergebnis des Zusammentreffens besonders günstiger Umstände". Ist Glück dem Zufall überlassen? Oder ist nicht doch jeder "seines Glückes Schmied"?

Glück ist ein individuelles, vielschichtiges Phänomen und Forschungsgegenstand verschiedener wissenschaftlicher Disziplinen. Hanno Beck, Professor für Volkswirtschaftslehre der Hochschule Pforzheim, hat sich mit fachübergreifenden Studienergebnissen auseinandergesetzt. Seine Definition von Glück, oder genauer, von subjektivem Wohlbefinden: "Glück ist, was Menschen selbst als Glück empfinden." Für sich herauszufinden, was glücklich macht, ist eine grundlegende Erkenntnis.

Stellen Sie sich die Frage: Was macht mich eigentlich glücklich? „ Prof. Dr. Hanno Beck, Hochschule Pforzheim

Ist Glück eine Frage des Zufalls oder kann man selbst etwas dafür tun? Was Glück aus wissenschaftlicher Sicht bedeutet und welche kleinen Schritte wirklich helfen, um zufriedener zu werden. 29.12.2025 | 3:21 min

Lässt sich Glücklichsein beeinflussen?

Wie glücklich oder zufrieden man ist, hängt wohl weniger vom Zufall und äußeren Umständen ab als vielfach angenommen. Wir haben einen Einfluss auf "unser" Glück. Auch wenn wir es nicht immer in der Hand haben, liegt es doch in unserer Macht, es zumindest wahrscheinlicher zu machen.

Glück hat viele verschiedene Faktoren. Ein Teil scheint auch Veranlagung. "Wie glücklich wir uns fühlen können, hängt je nach Studie zu 30 bis 50 Prozent an der genetischen Disposition", sagt Beck. Damit lägen noch immerhin 50 Prozent in unserer Hand.

Der Glücksatlas zur allgemeinen Lebenszufriedenheit Glück lässt sich nicht in einer Kennziffer ausdrücken. Dennoch geben regelmäßige Befragungen ein Bild über Veränderungen ab. Der jährlich veröffentlichte Glücksatlas zum Beispiel bescheinigt den Deutschen 2025 eine insgesamt stabil hohe Lebenszufriedenheit. Auf einer Skala von eins (unzufrieden) bis zehn (sehr zufrieden) landet Deutschland 2025 bei rund sieben und befindet sich damit laut Glücksatlas wieder auf dem Niveau von vor der Corona-Pandemie.

Laut der aktuellsten Ausgabe des Glücksatlas ist knapp die Hälfte der Deutschen hochzufrieden. Die Zufriedenheit im Osten wächst dabei schneller als im Westen Deutschlands. 27.10.2025 | 0:21 min

Soziale Beziehungen als Schlüssel zum Glück

Die wohl bekannteste Langzeitstudie zum Thema Glück kam zu dem Ergebnis, dass stabile soziale Beziehungen der gewichtigste Faktor sind. Zugehörigkeit und Verbindung tragen dazu bei, dass Menschen glücklicher und gesünder sind.

Studienleiter Robert Waldinger, Professor für Psychiatrie an der Harvard Medical School, bezeichnet die Pflege von Beziehungen als eine Form der Selbstfürsorge. Man müsse selbst aktiv werden und Kontakte herstellen. Die gute Nachricht für alle, die sich damit schwer tun: auch das ließe sich lernen. Und: Jede positive Interaktion aktiviert das Belohnungssystem. Auch nette alltägliche Begegnungen können für kleine Glücksmomente sorgen.

Glück können wir selbst gestalten. Was passiert im Körper, wenn wir glücklich sind? Lässt sich das Gefühl künstlich erzeugen? Die Forschung zeigt: Viele Wege führen zum Glück. 12.01.2026 | 28:28 min

Glück stärkt das Immunsystem

Fühlt man sich glücklich, hat das positive Auswirkungen auf den Körper. Glück stärkt zum Beispiel das Immunsystem. "Glückliche Menschen haben eine um bis zu zehn Jahre höhere Lebenserwartung - wahrscheinlich, weil sie weniger gestresst sind und entspannter durchs Leben gehen", so Beck.

Macht Geld glücklich? Tatsächlich scheint ein höheres Einkommen auch das Wohlbefinden zu steigern, allerdings flacht der Effekt nach oben hin ab. Zudem ist fraglich, ob Einkommen ein guter Indikator für nachhaltiges Glück ist. Denn das Materielle macht in der Regel nur kurzzeitig glücklich, da schnell ein Gewöhnungseffekt eintritt und das Glücksgefühl nachlässt.

Neurowissenschaftler und Glücksforscher Tobias Esch im Gespräch darüber, wie man Zufriedenheit im Alltag stärken kann. 29.12.2025 | 6:57 min

Dem Glück auf die Sprünge helfen

Ökonom Hanno Beck plädiert für Erleben statt Konsumieren: "Während Dinge sich abnutzen, werden Erlebnisse im Rückblick immer besser." So würden Erinnerungen nicht an Glanz verlieren, sondern beim Erzählen immer wieder aufblühen und glücklich machen.

Es gibt nicht eine Glücksformel, aber viele kleine Möglichkeiten, das Leben glücklicher zu gestalten. „ Prof. Dr. Hanno Beck, Hochschule Pforzheim

Glück ist kein Dauerbegleiter oder Ziel. Aber man kann eine Einstellung entwickeln, die "dem Glück" den Boden bereitet. Sich in Dankbarkeit zu üben, hilft dabei. Hanno Beck empfiehlt: "Machen Sie sich klar, wie gut es Ihnen geht. Nehmen Sie Ihre Privilegien bewusst wahr." Täglich ein paar Minuten in ein Dankbarkeitstagebuch zu investieren, zum Beispiel, macht glücklicher. Glücksfördernd ist grundsätzlich, den Blick auf das zu richten, was da ist - nicht auf das, was fehlt.

Glück macht sexy und gesünder, sagt Glücksforscher Hanno Beck. Warum das so ist und wie wir unser Glück selbst beeinflussen können, erklärt der Forscher im Gespräch mit Harald Lesch. 12.01.2026 | 22:34 min

Ebba Petzsche ist Redakteurin der ZDF-Sendung "Volle Kanne - Service täglich".